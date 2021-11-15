9 популярных брендов, названия которых в некоторых странах звучат совсем по-другому

Не секрет, что для успешной рекламы компании в разных странах стараются угодить покупателям. В том числе они даже меняют названия своих брендов, главное, чтобы продукты хорошо покупали на локальном рынке.

AdMe.ru предлагает узнать, какие компании меняют названия своих брендов, чтобы выходить на рынках разных стран.

Diet Coke = Coca-Cola light

Поскольку в некоторых странах слово «диетическая» не может быть использовано для описания низкокалорийных продуктов и напитков (Diet Coke), компания решила дать другое название напитку — Coca-Cola light.

Opal Fruits = Starburst

Сладкие жевательные конфеты изначально выпускались в Великобритании под названием Opal Fruits, где было 4 оригинальных вкуса: клубника, лимон, апельсин и лайм. На рынок США конфеты попали под названием Fruit Chewies от M&M’s, а уже позже получили свое привычное всем название Starburst (с англ. — «звездообразование»). Такое название должно было выразить всплеск вкуса при каждом укусе и привлечь внимание покупателей, когда интерес к космосу был на пике во время космической гонки государств.

«Инмарко» = Wall’s

Всем известное мороженое в разных странах продается под разными брендами: Wall’s — в Британии, Китае, Японии, Индии и др., Good Humor — в Америке и Канаде, Algida — в странах Европы, Турции и ОАЭ, «Инмарко» — в России. И это лишь несколько примеров.

KFC = PFK

В канадской провинции Квебек всемирно известный своей жареной курочкой ресторан KFC называется PFK. Из-за того, что в Квебеке официальный язык — французский, название ресторана Kentucky Fried Chicken перевели как Poulet Frit Kentucky и стали использовать аббревиатуру.

3 Musketeers = Milky Way = Mars

Эта сложная формула выше на самом деле отражает реальное положение дел в названиях вкуснейших шоколадок. Под брендом Milky Way продают шоколадный батончик по всему миру, кроме США и Канады — там он существует как 3 Musketeers. А вот Milky Way в США называется привычный всему остальному миру батончик Mars.

Coco Pops = Choco Krispis

Готовые шоколадные завтраки названы по-разному по всему миру. Они известны как Coco Pops в Великобритании, многих странах Европы и Средней Азии, Австралии и не только. Во Франции эти воздушные хлопья называются Choco Pops, а в Португалии, Испании, Германии, Австрии и Швейцарии — Choco Krispies. Завтраки с надписью Choco Krispis известны в странах Латинской Америки,

Dr. Oetker = Cameo

Производитель ингредиентов и декора для выпечки, десертов, замороженных продуктов и кухонной утвари Dr. Oetker — немецкая компания, появившаяся в 1891 году. Первым разработанным продуктом был Backin — разрыхлитель. Под названием Dr. Oetker компания работает практически во всем мире, кроме Италии. Там продукция выпускается с именем Cameo — оно более благозвучно для итальянцев.

Olay = Olaz

Бренд средств по уходу за кожей Olay появился в Южной Африке как Oil of Olay. Грэм Вульф, бывший химик компании Unilever, запустил его в 1952 году. Он выбрал название Oil of Olay как отголосок слова «ланолин», ключевого ингредиента продукции. При выходе на международный рынок название продукта решили изменить для каждого региона, чтобы оно было приятным и реалистичным для покупателей. Так появились Oil of Ulay — в Великобритании и Ирландии, Oil of Ulan — в Австралии и Oil of Olaz — во Франции, Италии, Нидерландах и Германии. Сейчас наименование бренда сократилось до Olay во всех странах, кроме Германии и немецкоязычных стран — там это Olaz.

Vaseline = Vasenol

Косметический продукт был запатентован в 1872 году английским химиком Робертом Чезбро. Создатель решил назвать свое изобретение «вазелин» от немецкого слова Wasser — «вода» и греческого έλαιον (elaion) — «оливковое масло», и оно стало нарицательным. Во многих странах продукция выходит под брендом Vaseline, а в Бразилии и некоторых испаноязычных странах — Vasenol.