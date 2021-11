9 популярных брендов, названия которых в некоторых странах звучат совсем по-другому

Diet Coke = Coca-Cola light

Opal Fruits = Starburst

«Инмарко» = Wall’s

KFC = PFK

3 Musketeers = Milky Way = Mars

Эта сложная формула выше на самом деле отражает реальное положение дел в названиях вкуснейших шоколадок. Под брендом Milky Way продают шоколадный батончик по всему миру, кроме США и Канады — там он существует как 3 Musketeers. А вот Milky Way в США называется привычный всему остальному миру батончик Mars.

Coco Pops = Choco Krispis

Dr. Oetker = Cameo

Olay = Olaz

Бренд средств по уходу за кожей Olay появился в Южной Африке как Oil of Olay. Грэм Вульф, бывший химик компании Unilever, запустил его в 1952 году. Он выбрал название Oil of Olay как отголосок слова «ланолин», ключевого ингредиента продукции. При выходе на международный рынок название продукта решили изменить для каждого региона, чтобы оно было приятным и реалистичным для покупателей. Так появились Oil of Ulay — в Великобритании и Ирландии, Oil of Ulan — в Австралии и Oil of Olaz — во Франции, Италии, Нидерландах и Германии. Сейчас наименование бренда сократилось до Olay во всех странах, кроме Германии и немецкоязычных стран — там это Olaz.