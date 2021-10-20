9 персонажей любой молодежной компании, которые сейчас выглядят совершенно иначе, чем 10–20 лет назад

Вы наверняка хотя бы раз где-то слышали фразу «Что за молодежь сейчас пошла». Где, мол, эти романтики, которые писали на асфальте признания в любви или забирались в окна с цветами в зубах? Где старые добрые ботаники и хулиганы в школьных классах? А мы ответим: все эти типажи продолжают существовать и сейчас. Только, само собой, ребята сильно изменились, потому что и мир тоже изменился.

Мы в AdMe.ru осмотрелись вокруг, поняли, что никуда на самом деле не пропали ботаны, романтики и остальные, и нарисовали яркие иллюстрации о том, как они выглядят в современном мире. А в конце статьи в качестве бонуса показали, как изменился обычный школьный класс.

Ботаны

Традиционно ботаниками звали ребят-заучек, которые просиживали дни за учебниками, в то время как сверстники играли во дворе. Многих из них, конечно, усердно учиться заставляли родители. Сегодняшние же ботаники — это по-прежнему умные, может, чуточку замороченные ребята, которые сами хотят учиться чему-то полезному. Возможно, выглядят они иногда словно не от мира сего, но за ними — в скором времени программистами, учеными, инженерами — будущее.

Золотая молодежь

Понятие «золотая молодежь» зародилось во Франции. Уже долгое время так называют юных прожигателей жизни, пользующихся всеми благами, которые дали им родители. Нередко к золотой молодежи могли причислить студентов элитных зарубежных университетов, то есть это всегда было некое закрытое сообщество. А вот сегодняшние «золотые детки» вполне себе могут учиться и в родной стране, вместе с простыми студентами, а не только с детьми состоятельных родителей. Благодаря материальному положению они, правда, все равно выделяются из толпы.

Самые популярные девчонки

Кто она, самая популярная девчонка в классе или студенческой группе? Конечно, та красотка, у которой всегда полно ухажеров, а она все никак не может решить, кому из них отдать сердце, а кому дать от ворот поворот. Популярность же современной девчонки в обществе зависит не от количества воздыхателей и не от внешности, а от нее самой.

Хулиганы

Изменились и хулиганы. Если раньше сердитые старшеклассники разрисовывали стены обидными словами и порой наводили страху даже на учителей, то сегодня они могут просто закидать человека ехидными комментариями в соцсетях или блоге, что куда безопаснее, но не менее обидно.

Романтики

Раньше не было ничего удивительного во влюбленном мальчишке, который залез в окно к любимой с цветами или написал романтическое признание на асфальте. В нынешнее время парни, конечно, перестали лазать в окна. Но это не значит, что романтика пропала: современный романтик легко может посвятить любимой девушке лиричный рэп, например.

Парни-карьеристы

Наверняка раньше в любой компании был такой парень, который начинал работать в какой-нибудь фирме еще со школы, а на встрече одноклассников уже хвастался высокой должностью. Кое-кто считает, что состоявшийся в жизни молодой мужчина непременно обязан сделать карьеру. Но и это популярное когда-то мнение уже устарело: в эпоху развития социально-развлекательных интернет-сервисов современные юноши могут запросто работать на себя, не гонясь за высокими должностями.

Успешные девушки

Долгое время считалось (а кто-то наверняка и до сих пор в этом уверен), что молодая девушка может состояться в жизни, лишь выйдя замуж. Семья — это действительно прекрасно, но муж, дом и дети — далеко не единственное, в чем способны преуспеть современные женщины. Сегодняшние успешные дамы могут быть и карьеристками, и настоящими бизнесвумен. И это, кстати, совершенно не исключает того, что дома их ждут любимые.

Барды

Поклонники авторской песни в любой компании были всегда. Только раньше ребята с упоением пели Высоцкого в походе у костра, а современные барды даже могут зарабатывать на своем хобби, играя для публики онлайн на стриминговых сервисах.

Стиляги

В каждое время существовали свои стиляги — яркие ребята, идущие наперекор серому обществу, любящие развлечения и необычную одежду. Помните этих девчонок в летящих юбках и парней с начесами? Однако мода меняется и нынешние стиляги выглядят уже несколько иначе: делают татуировки, например, или красят волосы в яркий цвет.

Бонус: обычный школьный класс. Раньше и в наше время