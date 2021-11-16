9 персонажей и явлений из мифов, которые мы считали выдумкой. Но все не так просто

На протяжении истории человечество слагает всевозможные мифы, легенды и сказки. Эти истории возникают не на пустом месте. Они основываются на наблюдениях за жизнью, явлениями природы и другими людьми. И вуаля: шахтеры превращаются в гномов, а простой осьминог — в хищную гидру.

Мы в AdMe.ru узнали, какие реальные факты скрываются за выдуманными, как многие думают, историями. В конце статьи расскажем о популярном сказочном злодее, у которого есть реальный прототип.

Феникс

Миф о птице, способной возрождаться из пепла, настолько популярен, что до сих пор используется в искусстве. Например, Джоан Роулинг придумала Фоукса, феникса Альбуса Дамблдора, который фигурирует в книгах и фильмах о Гарри Поттере. Обычно феникс ассоциируется с греческой культурой. Однако немалое количество историков — в том числе Геродот — утверждают, что образ происходит из древнеегипетской мифологии. Источником вдохновения для мифа могли послужить восточноафриканские фламинго. На территории, где они обитают, очень высокая температура воздуха. Чтобы детеныши фламинго выжили, птицы приподнимают гнезда над жаркой землей, строя насыпи из земли. Потоки тепла вокруг насыпей похожи на движение пламени, из-за чего и мог появиться миф о воскресающем из огня фениксе.

Троянский конь

Легенду о гигантской деревянной лошади, в которой для нападения на Трою спряталась греческая армия, впервые упомянул Гомер в поэме «Одиссея». Хотя город действительно был уничтожен, вероятнее всего, история с конем — всего лишь выдумка. Тем не менее эксперты предполагают, что этот миф вдохновлен реально использовавшимися в те времена осадными машинами. Чтобы противники не смогли их поджечь, на них надевали влажные конские шкуры.

Лернейская гидра

В древнегреческой мифологии гидра — змееподобное ядовитое чудовище с несколькими головами, обитавшее в регионе Лерна. Это существо фигурирует в мифах о Геракле: его второй подвиг — расправа с гидрой. Конечно, в природе она вряд ли существовала. Но источник вдохновения для образа гидры вполне реален — это осьминог. Долгое время осьминоги воспринимались как свирепые и очень опасные звери. По некоторым сведениям, они бывают длиной около 10 метров. Огромное животное с множеством щупалец вполне можно принять за монстра. Его конечности могли ошибочно считать головами. Тот факт, что осьминоги способны восстанавливать потерянные щупальца, объясняет, почему головы гидры вырастают вновь и вновь.

Химера

Химера — тоже персонаж древнегреческой мифологии. Она представляет собой огнедышащее чудовище в виде льва с головой козы, торчащей прямо из спины, и с хвостом, на конце которого может быть голова змеи. По легенде, химера наводила ужас на близлежащие селения, но в конце концов была повержена древнегреческим героем Беллерофонтом. По некоторым древним источникам, прообразом этого существа послужила гора Химера в древней Ликии (территория современной Турции). К примеру, римский грамматик Сервий Гонорат назвал это место вулканом, так как здесь постоянно горят природные костры из-за большого скопления метана и других газов. Он писал, что у основания кишели змеи, а на склонах было много лугов, козьих пастбищ и логовищ львов.

Амазонки

Долгое время женщины-воительницы, враждовавшие с греками, считались вымышленными. Но современные археологи обнаружили следы существования реальных женских племен, занимавшихся сражениями, охотой, верховой ездой и прочими якобы мужскими делами. Это были скифские женщины, селившиеся небольшими группами на территории от Черного моря до Монголии. Они были свободолюбивы и вели кочевой образ жизни. Но остальные детали, которыми обросла история амазонок, касающиеся в том числе их отношения к мужчинам, вымышлены.

Вавилонская башня

Современные ученые связывают библейское предание о строительстве башни высотой до небес с зиккуратами — специфическими постройками в Месопотамии (территория современного Ирака, частично Сирии, Турции и Ирана). Конкретным прототипом могла быть башня Этеменанки в древнем Вавилоне, которая разрушалась и реконструировалась несколько раз. Зиккурат представляет собой многоступенчатую башню из поставленных друг на друга параллелепипедов или усеченных пирамид. Точно не известно, зачем возводились зиккураты. Исследователи считают, что, скорее всего, это были святилища.

Летучий голландец

Легенда гласит, что, возвращаясь из экспедиции на родину в Голландию, капитан Хендрик Ван дер Декен решил плыть через мыс Доброй Надежды. Но корабль попал в шторм и потерпел крушение. С тех пор и вплоть до XX века очевидцы рассказывали, что видели тень загадочного судна, неожиданно появлявшегося и исчезавшего. На этих наблюдениях основана легенда о знаменитом корабле-призраке. История «Летучего голландца» — своеобразное увековечивание реальных случаев судоходных катастроф, происходивших на юге Африки из-за непредсказуемой погоды. А призрак мог быть оптической иллюзией, которую называют также фата-моргана.

При определенных условиях лучи солнца формировали искаженное и постоянно меняющееся (как на фото) изображение корабля в воздухе. Оно проецировалось на большое расстояние, поэтому его видели на других судах за многие мили.

Тролли

В скандинавской мифологии тролли — это существа, обитающие в скалах, горах или пещерах и представляющие опасность для человека. Наиболее правдоподобная версия появления этого образа заключается в культе праотца. Он был распространен в Скандинавии в X–XI веках. В этом культе люди поклонялись предкам и, возможно, даже пытались вступить с ними в контакт. Позже языческую традицию пытались демонизировать, а в 1276 году культ праотца объявили незаконным. В тогдашних указах впервые и появилось слово «тролль», обозначающее что-то языческое и в целом неблагоприятное. Это значение соответствует троллям в скандинавских сагах, которые часто являются в образе ушедших в мир иной, но беспокойных существ.

Гномы

Гномы — невысокие и коренастые существа из скандинавской и германской мифологии. Их также часто называют шахтерами, инженерами и ремесленниками. За этим может скрываться историческая подоплека. В эпоху бронзового века (XXXIII — VII вв. до н. э.) шахтеры с юга и юго-востока Европы мигрировали в северные регионы, поскольку там был больше распространен редкий вид олова, необходимый для изготовления бронзы. Будучи южанами, шахтеры обычно были ниже ростом, чем жители севера, и имели более темную кожу, волосы и бороды. Их познания в металлургии могли показаться волшебными северянам, которые на тот момент еще пользовались каменными орудиями труда. Возможно, отсюда и пошли истории о гномах. Также это объясняет, почему гномов изображали рабочими, в то время как другие мифические существа не были связаны с каким-либо видом индустрии.

Бонус: Гринч — похититель Рождества

Уже ставший легендарным Гринч — это покрытое зеленой шерстью существо с циничным характером, презирающее Рождество и портящее всем предпраздничное настроение. Полноценным дебютом персонажа считается книга «Как Гринч украл Рождество», написанная в 1957 году детским писателем Доктором Сьюзом. В одном из интервью автор признался, что, создавая образ Гринча, он вдохновлялся самим собой. Однажды утром после Рождества Сьюз посмотрел на себя в зеркало и увидел выражение лица, прямо как у Гринча. Он был недоволен коммерциализацией праздника, что, по-видимому, не давало ему по-настоящему насладиться Рождеством. Эти переживания воплотились на бумаге в образе скряги Гринча.