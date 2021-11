9 персонажей и явлений из мифов, которые мы считали выдумкой. Но все не так просто

Феникс

Троянский конь

Лернейская гидра

Химера

Амазонки

Вавилонская башня

Летучий голландец

Тролли

Гномы

Бонус: Гринч — похититель Рождества

,

Фото на превью The Hobbit: The Battle of the Five Armies / New Line Cinema