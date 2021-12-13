Мы сравнили положительных и отрицательных героев из советских мультфильмов, и первые уже не кажутся такими обаяшками

Советские мультики подарили нам целую коллекцию ярких персонажей. Конечно, в детстве мы делили их на положительных и отрицательных, но спустя годы пришло время посмотреть на них иначе. Старуха Шапокляк, почтальон Печкин, попугай Кеша — кажется, эти хулиганы могут научить нас большему, чем их «соперники».

Мы в AdMe.ru решили разобраться, какие знакомые нам с детства рисованные и пластилиновые злодеи явно дают фору персонажам, которых многие считают положительными.

Шапокляк

«Кто людям помогает, тот тратит время зря», — судя по песенке этой вредной старушки, ей не раз приходилось переживать предательство. Она одинока, но не привыкла и не умеет жаловаться. Несмотря на почтенный возраст, она энергична и предприимчива. Когда ее энергия находит положительное применение (вспомним, как она отчитывает строителей-раздолбаев), Шапокляк оказывается неплохим организатором. Чего нельзя сказать о ее «противниках». Гена и Чебурашка — существа легкомысленные и мечтательные. Когда они начинают работать руками, получаются, мягко говоря, не шедевры.

Кот Базилио и Лиса Алиса

Полюбившийся зрителям дуэт хитрых мошенников — «хромая» лиса и «слепой» кот — не так уж однозначен, как кажется на первый взгляд. С корыстными побуждениями, но вместе с тем с фантазией и проницательностью они подходят к своим делишкам. Но, как утверждают инвесторы, Алиса и Базилио, по сути, никому не врали, потому что невозможно врать относительно будущего. Теоретически случиться может что угодно. Кроме того, парочка не давила на Буратино, чтобы он быстрее принял решение. Ему предлагали отказаться от сделки, но парень сам решил отправиться в место с символичным названием Страна дураков и закопать деньги на незнакомом поле. На фоне этих мастеров стратегии хулиганистый деревянный мальчишка выглядит не так уж выгодно. Он не может скрыть свою нарциссическую природу, все время занимается самолюбованием, а ради праздного желания сходить в театр нарушает данные папе Карло обещания. Еще и приврать любит.

Фрекен Бок

Домоправительница имеет строгий характер, она требовательна и не терпит непослушания, что само по себе не так уж плохо. Приставка «фрекен» указывает на то, что домработница одинока, а в некоторых эпизодах она выглядит как ранимая и сентиментельная женщина. «Домомучительница», как прозвали ее Малыш и его новый друг, способна прощать, верить обещаниям, утирать слезы платочком и ждать вашего возвращения. Карлсон же, в отличие от фрекен Бок, далеко не ангел. «В меру упитанный мужчина в самом расцвете сил» — вполне себе циничный и надменный эгоист.

Барбос

Барбос — домашний, привыкший к комфорту пес, а Бобик — уличный бродяга, пришедший к нему погостить. Первый, будучи большим хвастуном и лгунишкой, конечно, провоцирует потрепанного жизнью товарища на различные авантюры, но все же нельзя сказать, что вина целиком и полностью лежит на нем. Барбос скорее прельщает, проверяет Бобика, а тот по причине своей легкомысленности и рад обманываться. Стоит сказать, что к концу мультика оба пса сумели раскаяться в своих преступлениях: один подает дедушке тапочки, другой является на порог с виноватым видом и веником в зубах.

Почтальон Печкин

Усатый зануда, вечный формалист — скорее всего, причины его вредного нрава кроются в рутинной работе и одиночестве. Тем не менее почтальон Печкин много раз проявляет себя с положительной стороны: переживает за мальчика, оставшегося без присмотра, старается помирить рассорившихся хвостатых. Возможно, он делает все с некоторой долей упрямства, но только с добрыми намерениями. А дядя Федор — по большому счету беспризорник, который из-за ерунды сбежал от родителей. Как замечают некоторые пользователи на форумах, нормальный ребенок уговаривает родителей, расстраивается и переживает, а этот мальчик молча что-то решает. При этом его решения чаще всего носят эгоистичный характер.

Тараканище

Еще один усатый, но уже не человек, а страшный «великан» — Таракан из известной экранизации сказки Корнея Чуковского. Несмотря на свои скромные размеры, малявочка смог убедить всех животных в собственном превосходстве. И речь идет о слонах, тиграх, волках и медведях. Его поведение — это наглядное пособие по тому, как должен выглядеть эффективный менеджмент. Если говорить откровенно, парализованным страхом и трепещущим перед насекомым трусам сочувствовать гораздо сложнее, чем Тараканищу.

Весельчак У

Весельчак У сам описывает себя как подлого и злобного преступника, но его действия по отношению к героям полны пиратской благородности. Он и Глот почти никогда не покушаются на жизнь Алисы и ее друзей, а в поздних произведениях Кира Булычева, по мотивам которых был снят знаменитый мультик, они даже вступают с Алисой в союз. Кроме того, потребность в обогащении Весельчак испытывал с целью выкупа матери из рабства. Характер Филидора Зеленого, капитана космолета «Пегас», обычно воспринимаемого как персонажа со знаком плюс, напротив, вызывает вопросы. Ему присущи пессимизм, подозрительность, постоянное ожидание худшего. В книге рассказывается о его невероятной мнительности: прочитав однажды, что один купец скончался из-за заражения крови при бритье, Филидор отпустил бороду.

Попугай Кеша

Вовка постоянно терпит капризные выходки своего попугая Кеши. Тот без конца провоцирует мальчика на ссоры и убегает из дома, но, попав в неприятности и осознав собственную заносчивость, неизменно возвращается с повинной. Но симпатии зрителя однозначны: хоть пернатый имеет непростой характер и вредные привычки, он, прямо скажем, намного интереснее школьника-зануды, вечно штудирующего уроки. Кстати, мультфильм часто используют детские психологи. Оказалось, история о своенравном попугае — хороший инструмент в разрешении конфликтных ситуаций между подростками. Ученые считают, что мультфильм содержит разнообразный наглядный материал, позволяющий проиллюстрировать теоретические знания яркими, иногда шаржированными примерами.