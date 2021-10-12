9 отечественных звезд старше 50, которым удалось зацепить внимание современной молодежи

Многие звезды 80–90-х уже отпели или отыграли свое. Где сейчас эпатажная Жанна Агузарова или «Белый орел» со своими упоительными вечерами? Но есть и те, кто сумел пронести свою популярность сквозь годы, адаптироваться под меняющиеся реалии и найти поддержку у современной искушенной молодежи.

AdMe.ru попытался выяснить, чем знаменитостям, которым уже перевалило за 50, удалось зацепить совсем юную аудиторию. А в бонусе вас ждет еще один представитель старой гвардии, за чьим творчеством наблюдают даже подростки.

Валерий Меладзе

Красиво вошел Валерий Меладзе в грешную жизнь современной молодежи. Его проникновенные «Салют, Вера» и «Самбо белого мотылька» стали горячо любимы столичными тусовщиками. Звезда 1990-х и 2000-х попал в плейлисты подрастающего поколения на волне популярности музыки нулевых. Попал и задержался. Одни слушают его хиты, чтобы просто повеселиться, другим откликаются эмоциональные тексты Валерия Шотаевича.

Молодежь перекидывается мемами с Меладзе в главной роли, а сам исполнитель старается идти в ногу с современными трендами: в своем инстаграме он размещает юмористические видео о семейной жизни. Под Меладзе хочется даже не просто танцевать-дрыгаться, а прям разыгрывать сценки с заламыванием рук и кричать, что мы можем жить только на расстоянии и в невесомости. Заразительный у него артистизм! © Tihiip***t / Twitter

Лариса Гузеева

Раньше Ларису Гузееву знали как актрису, сейчас — как острую на язык телесваху. Над ее ехидными фразами, сказанными на шоу «Давай поженимся!», хохочет вся страна. Сама артистка недавно заявила, что пора бы ей уже отойти от образа всезнающей тети Моти из телевизора. Видимо, поэтому она решила попробовать себя в качестве жюри молодежного проекта «ТикТок Талант». 61-летняя Гузеева отлично влилась в ряды юных блогеров и даже завела собственную страничку в модном нынче сервисе. Она допускает, что, раз ее цитаты продолжают выдергивать из сети, значит, она чем-то все-таки интересна молодой аудитории.

Михаил Шац

Когда-то он был ведущим юмористических шоу «Хорошие шутки» и «Слава Богу, ты пришел!», а теперь пробует себя в стендапе. Михаил в свои 56 лет заметно выделяется на фоне остальных комиков, но от этого его выступления не становятся менее смешными. Новое увлечение, по словам Шаца, подарило ему вторую молодость. Он стал частым гостем на популярных YouTube-шоу. Татьяна Лазарева не очень довольна творчеством уже бывшего мужа. Она считает, что таким образом он пытается заигрывать с аудиторией и быть похожим на молодого стендапера. Шац элегантно и непринужденно вписывается в современную стендап-тусовку, в которой большей части участников он в отцы годится. © People are always asking me if I know Tyler Durden / YouTube

Леонид Агутин

Леонид Агутин уже больше не тот босоногий мальчик с локонами по плечи. Однако его заводное «Хоп-хей ла-ла-лей» по-прежнему заставляет ноги пускаться в пляс. Причем ноги не только наших мам, но и наших детей. Наряду с творчеством Меладзе его песни не теряют популярности у современной клубной публики. Я в 11 лет: смеюсь над батей, который слушает российскую эстраду. Я в 22: третий день слушаю Агутина и Преснякова, периодически поднимаю глаза к небу, спрашивая: «Почему так великолепно, Господи?» © Livotovas / Twitter

Николай Дроздов

Ведущему легендарной программы «В мире животных» уже за 80, но он активно осваивает интернет-пространство. Раньше Николай Николаевич увлекал молодежь своими историями о природе и ее обитателях, а сейчас сеет «разумное, доброе, вечное» через свою страничку в TikTok. Зарегистрироваться в соцсети известного зоолога надоумил приятель. А теперь ролики Дроздова с добрыми советами попадают в тренды и набирают больше миллиона просмотров.

Лолита

Эпатажная брюнетка идет в ногу со временем: она принимает участие в молодежных шоу и пробует себя в новых жанрах. Так, недавно артистка перепела хит скандального рэпера Моргенштерна. Лолита не стеснятся в выражениях, в том числе в адрес звездных коллег. Этим она и привлекает армию поклонников, которые называют ее крашихой, что в переводе с тинейджерского означает «девушка, которая безумно нравится». По телевизору поет Лолита, и я, если честно, очень ее люблю. И да, мне 19 лет. © shipper_h**pper / Twitter

Дмитрий Маликов

Исполнитель хита «Ты одна, ты такая» не был замечен в кругах молодых талантов, да и экспериментами он особо не балуется. Однако его аккаунт в Twitter находится под пристальным вниманием публики всех возрастов. Ее привлекает саркастичная манера письма Дмитрия. В своих постах он иронизирует над нападками недоброжелателей и своим статусом долгожителя на российской эстраде. Еще в 2017 году в одном из клипов Маликов назвал себя императором Twitter, и это шуточное звание закрепилось за певцом.

Филипп Киркоров

В последние годы Филипп превратился из кумира дам бальзаковского возраста в современного шоумена, за чьим творчеством следят даже подростки. Его сингл «Цвет настроения синий» неожиданно для самого певца произвел фурор среди молодых людей, которые стали активно выкладывать собственные ролики на песню. Потом последовал клип с участием популярных рэперов и блогеров. Так Киркоров обзавелся новыми фанатами. Король эстрады всегда привлекал внимание яркими образами и экспериментами с внешним видом. Продолжает он это делать и сейчас, но теперь его луки стали более молодежными: длинные косички, накладки на зубы, как у модных рэп-артистов, дерзкие принты. Пришлось певцу отказаться от перьев и соответствовать тем кругам, в которых он ныне вращается.

Рената Литвинова

За творчеством изысканной леди следят не только те, кто помнит ее коронное «Я летаю, я в раю» из отечественного сериала «Граница: Таежный роман», но и те, кто только родился, когда он вышел на экраны. Публику привлекает тонкий юмор актрисы, благодаря чему цитаты из ее интервью мгновенно растаскиваются и гуляют в том же TikTok, например.

Бонус: Николай Басков

Натуральному блондину еще не перевалило за 50, но он также активно борется за внимание новой для себя аудитории. И у него это выходит весьма органично. Все благодаря дуэту со звездой TikTok Даней Милохиным. Представитель старой гвардии объединился с юным селебрити и создал хит «Дико тусим», клип на который за 1,5 месяца набрал больше 25 млн просмотров. Басков даже завел свою страничку в TikTok, и она является одним из самых популярных аккаунтов звезд первой величины. Не все воспринимают новое амплуа певца всерьез, но вниманием тем не менее не обделяют.