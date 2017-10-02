9 звезд, которые одним своим ответом закрыли рот обидчику

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Каждый из нас хоть раз в жизни слышал оскорбление в свой адрес: «слишком толстый», «слишком худой», «не такой наряд», «не та работа». Звезды не исключение. Они также подвергаются насмешкам, причем часто гораздо более жестким, чем обычные люди. AdMe.ru узнал самые остроумные варианты ответов звезд своим обидчикам.

Келли Кларксон

После рождения дочери Келли Кларксон ощутимо поправилась. И, хотя певица никогда не отличалась особой стройностью, реакция критиков просто зашкаливала. Вместо того чтобы расстраиваться и впадать в депрессию, Келли опубликовала ответ всем ненавистникам в твиттере: «Я до сих пор чертовски привлекательна!»

Дженнифер Лопес

Недавно Дженнифер Лопес опубликовала фото, на котором она демонстрирует идеальный накачанный пресс, а сбоку, на уровне талии, видна какая-то странная вмятина. В ответ посыпались комментарии, что это все фотошоп. Джей Ло со смехом ответила своим подписчикам: «О боже... Это всего лишь пятно на зеркале, а не фотошоп», добавив не менее остроумные хештеги.

Леди Гага

В 2014 году Леди Гага значительно набрала вес, за что на нее тут же обрушился шквал критики как со стороны фанатов, так и со стороны хейтеров. Один из поклонников решил поддержать звезду и опубликовал пост в твиттере, обращаясь ко всем, кто ее критикует. В благодарность Гага прокомментировала обращение фаната, что она лучше будет толстой, нежели просто тенью.

Деми Ловато

Деми Ловато, популярная американская певица и актриса, опубликовала в своем твиттер-аккаунте любвеобильный пост: «Дорогие хейтеры, вы не обязаны любить меня, потому что я люблю вас. Все мы равны, у всех нас есть душа, и все мы заслуживаем быть любимыми».

Кара Делевинь

Британский актер Ричард Мэдден, известный по роли Робба Старка в сериале «Игра престолов», раскритиковал экс-модель, а теперь и перспективную актрису Кару Делевинь за то, что она начала заниматься «не своим» делом. Красотка ответила на злобный комментарий: «Не имею представления, кто вы такой, но мне кажется, что взрослому мужчине просто непозволительно сквернословить о том, чего он не знает». В результате Мэдден попросил извинения и попытался отшутиться.

Алисса Милано

Американский актер и пародист Джей Мор обрушил свою критику на фигуру актрисы Алиссы Милано, сказав, что она невысокого роста, еще и с огромным животом. Алисса в ответ на эту злобу написала: «Мне так жаль вас, ведь вы решили прилюдно унизить мою фигуру. Будьте здоровы, и благослови вас Господь. Передайте мои наилучшие пожелания вашей прекрасной жене».

Рианна

В 2017 году таблоиды публиковали фото изрядно потолстевшей Рианны, а спортивный блог «Barstool Sports» выставил ее фото с таким текстом: «Неужели Рианна собирается сделать ожирение новым трендом?» Певица ответила сразу всем, выставив в своем инстаграме фото рэпера Gucci Mane, которого также осуждали за лишний вес: «Если вы не выносили меня в 2007-м, вы не заслуживаете меня в 2017-м».

Искра Лоуренс

Популярная британская модель plus size опубликовала в инстаграме фотографию, где она лежит в нижнем белье, заваленная упаковками чипсов. Искра написала, что на данный пост ее вдохновил комментарий подписчика, который оскорбительно назвал ее коровой: «Мнение, как задница, есть у каждого. Спасибо моей лучшей команде за проделанную сегодня работу».

Джиджи Хадид

Супермодель Джиджи Хадид опубликовала трогательный пост в ответ на все замечания по поводу ее работы на подиуме. Джиджи написала: «Да, осуждение в соцсетях исходит от людей, которые в 99 % случаев понятия не имеют, о чем они говорят, но тем не менее я человек и не буду врать: этот негатив немного задел меня. Если бы у меня была неподходящая фигура, то я бы не занималась этой профессией. Мне нравится, что я могу выглядеть сексуальной. Я горжусь этим». Всем недоброжелателям девушка пожелала найти чем себя занять и быть добрее по отношению к другим.