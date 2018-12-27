9 примеров чисто английского юмора от королевской семьи

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Английский юмор любят во всем мире, это синоним тонкой проницательности, свежего взгляда на события и интеллигентности. Члены королевской семьи Виндзор известны своей иронией и острословием. Даже по официальным фото заметно, что они не прочь посмеяться и пошутить.

Нам в AdMe.ru очень нравится этот тонкий королевский троллинг. Мы собрали шутки, которые попадают точно в цель. Да, в этом семействе никто не лезет за словом в карман!

1. Сожаление

На свадьбе Уильяма и Кейт Гарри был настоящим шафером — веселым и шутливым, разряжал торжественность обстановки. В один из пафосных моментов он сделал грустное лицо и сообщил новоиспеченной герцогине: «Сожалею, что тебе пришлось выйти за столь лысого мужчину». Конечно, Гарри не мог упустить такой случай, ведь тема наследственного раннего облысения в королевской семье часто становится предметом шуток.

2. Принц Гарри и дети

После рождения первенца в семье Уильяма и Кейт журналисты интересовались у Гарри, который стал молодым дядей, что изменилось в королевской семье. Принц, как и всегда, был не очень серьезен: «Пополнение в семье — это всегда прекрасно. Но я надеюсь, что Уильям знает, сколько стоят мои услуги в качестве няни!»

3. Непредсказуемая королева

Елизавета II славится своими остротами, но в этом случае шуток от нее не ожидали, ведь момент был очень торжественным. После свадьбы Уильяма и Кейт платье невесты выставили в специальном павильоне. Королеву пригласили еще раз полюбоваться на наряд. Елизавета окинула взглядом платье и произнесла: «Жутко, не так ли? Жутко и устрашающе!» Конечно, присутствующие опешили, но оказалось, что реплика Ее Величества относится не к платью, а к тому, что оно было надето на безголовый манекен, а фата как будто повисла в воздухе.

4. Уильям и овечки

Герцогиня Кейт с удовольствием присоединилась к постоянному подшучиванию по поводу наследственной особенности раннего облысения своего мужа. Во время одного визита, где супругам демонстрировали процесс стрижки овец, Кейт взглянула на лысину Уильяма и сказала: «Да, тебе это нужно больше, чем мне».

5. Королева и цветы

Когда Елизавета II посетила ежегодное шоу цветов в Челси, один из флористов фестиваля рассказала королеве, что в древности ландыш считался ядовитым растением, тогда как сейчас известно, что ядовиты только плоды. «Мне на этой неделе подарили два букета. Наверное, они хотят, чтобы я побыстрее померла», — улыбнулась королева.

6. Уильям, Гарри и холодильник

Когда журналисты просят о комментариях принца Уильяма, они ожидают каких-либо неожиданных высказываний. Так было и в тот раз, когда принца попросили выразить свое мнение о помолвке Гарри и Меган. «Мы с Кэтрин очень рады за них обоих и желаем им счастья. Я же лично надеюсь, что теперь Гарри будет держаться подальше от моего холодильника и прекратит воровать мою еду, как он это делал последние несколько лет». Мы тоже надеемся, что теперь холодильник Уильяма и Кейт в полной безопасности.

7. Всегда молодая королева

Сколько лет настоящей леди, никто не должен знать. Но по случаю 90-летия Елизаветы II премьер-министр Канады произнес речь, в которой отметил, что он уже 12-й лидер страны, который сменился за то время, что Елизавета находится у престола. Королева же заставила премьера почувствовать себя смущенным, когда в ответной речи произнесла: «Спасибо, господин премьер-министр Канады, за то, что заставили меня почувствовать себя такой старой». Он не мог забыть этот случай и позже даже отметил в своем твиттере, что для него Ее Величество всегда молода.

8. Жених и шафер

Оба принца были шаферами на свадьбах друг друга. Когда журналисты спросили у Гарри, как именно он попросил брата быть шафером, он ответил: «Конечно я опустился на одно колено!» Немудрено, что Уильям сразу согласился, тем более что он должен был отомстить брату за его шуточки на свадьбе Уильяма и Кейт.

9. Кейт и елка

Очень новогоднюю шутку отпустил принц Уильям, когда они с супругой посетили представителей Королевских военно-воздушных сил на Кипре. Известно, что Кейт любит наряды зеленого цвета, и для визита она выбрала темно-зеленый жакет. Герцог не упустил возможности сравнить жену с новогодней елкой, на фоне которой они фотографировались. «Моя жена замаскировалась под рождественскую елку. Может, мне выйти из кадра?» Говорят, что шутка понравилась всем — кроме, собственно, Кейт.

А вам нравится королевское чувство юмора? Может быть, у вас есть классные шутки на новогоднюю тематику? Пошутите с нами в комментариях.