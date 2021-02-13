9 особенностей внешности, которые многие списали со счетов. А они взяли и стали трендами

Во времена Рубенса особенно почитали пышных женщин с аппетитными формами, в Викторианскую эпоху ценились бледная фарфоровая кожа и тонкие запястья. В эру джаза господствовали алые губы и статный силуэт. А сейчас буквально за десятилетие тренды могут поменяться кардинальным образом и внести свои коррективы в стандарты красоты.

Мы в AdMe.ru уверены, что каждый человек красив по-своему и для этого вовсе не нужно следовать моде. Но мы нашли 9 особенностей внешности, которые заполучили место под солнцем в современном мире.

Непослушные брови

Все больше знаменитостей и обычных девушек совсем перестают выщипывать брови. Вместо этого их отращивают и позволяют им стать пышными и густыми. Причем теперь не стоит стесняться даже очень небрежно растущих бровей. Главное, чтобы они выглядели натурально и естественно, как у топ-модели Натальи Водяновой.

Отросшие корни

Еще не так давно отросшие корни считались дурным тоном и признаком неухоженности. Но сегодня многие парикмахеры признают, что такая деталь выглядит прекрасно и ее вовсе не следует прятать. Более того, стилисты даже советуют формировать пробор таким образом, чтобы максимально демонстрировать отросшие корни.

Отсутствие маникюра

Мир захватила мода на естественный маникюр или же вовсе его отсутствие. Все меньше женщин наносят на ногти гель-лак, отдавая предпочтение обыкновенному прозрачному покрытию. Конечно, остается множество любителей долго сохраняющегося маникюра, однако теперь он не так популярен, как раньше.

Ямочки на щеках

Ямочки на щеках всегда являлись очень привлекательной деталью внешности. Но сейчас они могут быть не только данными от природы, но и искусственно созданными. Для этого модники специально надавливают карандашами на нужную область, чтобы там появились небольшие впадинки. Пока они не исчезли, можно успеть сделать фото и продемонстрировать ямочки друзьям.

Чтобы сохранить желанный эффект подольше, стоит воспользоваться косметикой. Для этого пепельно-коричневой подводкой для глаз можно нарисовать крошечную вертикальную линию на месте ямочки, а затем растушевать ее подушечками пальцев.

Отсутствие тонального крема

Многие стали отказываться от тяжелой основы и консилеров в пользу естественной красоты. В связи с этим все большее количество людей стремится добиться не только привлекательного внешнего вида кожи, но и ее здоровья и отличного состояния. Косметологи в свою очередь подтверждают, что увеличилось число пациентов, интересующихся процедурами, которые помогают коже выглядеть свежей и подтянутой без макияжа.

Длинная густая челка

Густая и длинная челка, очень популярная на заре 2000-х и в начале 2010-х, снова стала модным элементом прически. Ее вновь начали с достоинством демонстрировать поклонникам звезды. Челка такого формата была не особенно востребованной. Хотя некоторым женщинам она может подойти, гармонизируя черты лица и акцентируя внимание на достоинствах.

Натуральный цвет волос

Окрашивание волос — излюбленное занятие многих представительниц прекрасного пола. Причем красят волосы совсем необязательно в цвета, кардинально отличающиеся от исходного. Иногда модницы лишь придают прическе более яркий оттенок или едва заметный перелив. Примечательно, что сейчас парикмахеры и стилисты советуют больше ценить то, что нам дала мать-природа. Даже если речь идет об обесцвеченных на солнце кончиках, плавно переходящих в контрастные темные корни.

Округленное лицо

Одно время многие старались избавиться от естественной пухлости и округлости лица. Для этой цели, в частности, выделяли контурингом скулы. Сейчас же, наоборот, некоторые стараются добиться эффекта округленного и сияющего лица, поскольку это является признаком молодой и здоровой кожи. В этом случае в ход идет косметика с коллагеном. Он помогает восстановить целостность структуры кожи, ее прочность и эластичность.

Синяки под глазами

По общепринятым стандартам красоты темные круги под глазами считаются скорее недостатком. Женщины пытаются от них избавиться с помощью декоративной или косметики для ухода. Однако не так давно в современный мир ворвался необычный тренд, бросающий вызов отрицательному отношению к синякам под нижним веком. Многие девушки стали намеренно затемнять область под глазами, и этот макияж, а также уставший взгляд мгновенно приобрели популярность. А видео, на которых пользователи интернета демонстрируют любопытную технику нанесения такого мейкапа, набирают от сотен до нескольких миллионов просмотров.