9 особенностей внешности, которые макияж может превратить в недостатки

Делать яркий макияж или отдать предпочтение естественной красоте — дело каждого. Но косметика безусловно способна скрыть недостатки и выгодно подчеркнуть достоинства. Однако бывает и так, что макияж, наоборот, становится ложкой дегтя в бочке меда. Кроме того, некоторые черты лица настолько привлекательны в своем натуральном воплощении, что им не требуется декоративная косметика.

Мы в AdMe.ru решили выяснить, какие особенности внешности вовсе не нуждаются в огранке, и рассказать, почему иногда лучше отказаться от макияжа.

Глубоко посаженные глаза

Иногда девушки жутко стесняются глубоко посаженных глаз и стараются исправить их форму с помощью макияжа. Но слишком интенсивная тушевка век может привести к тому, что надбровная кость затенит сами глаза. В результате глаза визуально уменьшатся. А вот без яркого макияжа такие глаза, наоборот, кажутся больше. И почти всегда выглядят манящими и томными.

Густые брови

Густые и яркие брови очень выигрышно обрамляют лицо. Особенно если они контрастируют с чертами лица и являются броским акцентом. Если брови нуждаются в небольшом заполнении, сделайте пару легких движений карандашом или тенями, чтобы придать им четкость. Однако важно не забывать, что в этой ситуации действует правило «меньше, да лучше», и не переборщить с интенсивностью цвета. В этом случае есть риск испортить макияж.

Неидеальная кожа

Девушки, у которых имеются проблемы с кожей, часто стараются скрыть их с помощью макияжа. Но неровный рельеф все равно будет предательски заметен, особенно при тусклом и неравномерном освещении. Более того, слишком плотное покрытие может еще больше подчеркнуть проблемные места, а также накинуть пару лишних лет. Многослойный макияж, который нередко делают при кожных недостатках, никогда не обеспечит хорошего цвета лица. Также каждодневное использование тональных средств лишь усугубляет проблему, а не помогает с ней бороться.

Мимические морщины

Консилер — очень нужная вещь в косметичке каждой женщины. Но в некоторых случаях от него лучше отказаться. Например, если у женщины имеются мимические морщины. Порой этот продукт может изрядно подвести и, погрузившись в образовавшиеся линии, выделить их еще больше. Причем иногда мимические морщины не особенно заметны на чистом лице. Но стоит нанести основу или консилер, как эти средства вмиг ложатся в самые мелкие складки и привлекают внимание к неприглядным участкам.

Овальное лицо

Овальная форма лица — настоящий подарок для его владелицы. К нему подходит почти любой макияж: можно смело отдать предпочтение боевому окрасу или обойтись одним прозрачным блеском для губ. Однако визажисты рекомендуют не делать акцент одновременно и на губах, и на глазах. Такой тандем может выглядеть излишне броско на овальном лице.

Светлые волосы

По результатам недавнего исследования можно сделать вывод, что джентльмены все же предпочитают блондинок. Участниц одного эксперимента попросили надеть светлые, черные, русые и рыжие парики, а затем отправили на светское мероприятие. Выяснилось, что к блондинкам мужчины подходили знакомиться чаще, чем к другим девушкам. Также стоит учесть, что светлый цвет волос меньше выделяет несовершенства кожи, если они имеются. Однако, если у вас светлые волосы, не стоит делать слишком яркие или очень темные брови: они будут выглядеть на лице инородно.

Складки и трещинки на губах

Потрескавшиеся губы и обилие складок могут изрядно мешать нанесению помады. Помимо этого, порой помада может скататься и выглядеть не очень опрятно. По этой причине отсутствие покрытия на губах будет смотреться в разы привлекательнее, чем его наличие. А для придания губам увлажненности и сочного оттенка можно взять на вооружение тонированный бальзам.

Тонкие губы

Нередко девушки стремятся сделать все возможное, чтобы их губы визуально выглядели больше. Многие склонны перегибать палку и при нанесении макияжа выходить за естественный контур, чтобы губы казались пухлее. Однако специалисты считают это большой ошибкой: выход слишком далеко за естественную линию в большинстве случаев выглядит нелепо. Тонкие губы вполне привлекательны своей природной красотой и смотрятся гораздо лучше, если красить их, не выходя за контур. Или не красить вообще.

Шрамы

Шрамы, даже если они расположены на лице, точно не стоит замазывать слоями плотного грима. На это уже давно не тратят своего времени ни знаменитости, ни обычные люди. Кроме того, зачастую скрыть эти несовершенства довольно трудно, а плотное покрытие может выглядеть на лице очень неестественно. А если нанести корректирующее средство непосредственно на сам шрам, есть риск, что этот участок будет смотреться как пятно. Кстати, недавнее исследование показало, что мужчины находят женщин со шрамами столь же привлекательными, как и женщин без шрамов.