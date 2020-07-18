9 особенностей поколения Z, которые пугают и восхищают одновременно

Поколение Z, или зумеры, — люди, родившееся после 1997 года и выросшие в эпоху интернета. Подростковые проблемы у детей относительно стабильных нулевых все те же, а вот ценности совершенно иные. Например, они очень серьезно относятся к своим аккаунтам в социальных сетях, а блоги и компьютерные игры воспринимают не как развлечение, а серьезный бизнес.

Мы в AdMe.ru решили выяснить, какие особенности свойственны современным тинейджерам и в чем их основные отличия от других поколений.

Ностальгируют по прошлому, в котором не жили

Поколению Z свойственно ностальгировать по прошлым временам, даже если они в них не жили. В частности, идеализировать былые ценности и подражать эстетике 1980-х и 1990-х годов. Кроме того, такая тенденция относится и к музыке. Например, вопреки тому, что на творчестве отечественной группы «Руки вверх» росло поколение 1990-х, ее популярность не уменьшается и среди сегодняшней молодежи. Фронтмен коллектива Сергей Жуков даже признался, что весьма удивлен этому: «Иногда немного не понимаешь, почему так происходит, что слишком много молодых людей в зале». Кстати, многие юные исполнители делают каверы на давние хиты: певица Гречка вызвала бум в сети песней «Люби меня, люби» группы «Отпетые мошенники», а ребята из «Пошлой Молли» перепели «Нон-стоп» группы Reflex.

Они не сковывают себя рамками

Как полагают психологи, количество того, что считается модным, в последнее время увеличилось. У современных подростков гораздо больше вариантов для реализации своего творческого потенциала, и они не привыкли сковывать себя рамками. Очевидно, что тяга к трендам была всегда, просто сейчас вариантов для их воплощения в жизнь стало намного больше. Например, если в 2000-е самая красивая девочка в школе непременно была гламурной кокеткой в розовом, то теперь красоткой может считаться и яркий фрик с пестрыми волосами, и озорная пацанка, и старшеклассница, которая предпочитает удобную одежду и никогда не пользуется косметикой. Таким образом, поколение Z постепенно стирает такие устоявшиеся амплуа, как «красотка», «ботаник», «хулиган», которые раньше так любили сценаристы подростковых кинофильмов.

Не склонны смотреть в будущее с излишним оптимизмом

Если сравнивать миллениалов и поколение Z, первые более склонны смотреть в будущее с оптимизмом, в то время как зумеры придерживаются более реалистичных взглядов. Как считают исследователи, это может быть связано с тем, что у людей Z гораздо меньше шансов поверить в идеализированную «американскую мечту» — ту, где белый забор, 2 ребенка (непременно мальчик и девочка), хорошая машина и стабильная работа. Вместо этого они ищут продукты и сообщения, которые отражают реальный мир, а не идеальную картинку. Вот почему поколение Z уклоняется от традиционных представлений о красоте или способах беззаботного существования, в отличие от прошлых поколений.

Трепетно относятся к здоровью

Представители поколения Z обращают больше внимания на свое здоровье и менее склонны к употреблению горячительных напитков, чем, скажем, миллениалы в их возрасте. Немалую роль в их жизни играет и спорт. По исследованию некоммерческой организации Hope Lab и фонда Well Being Trust, почти две трети подростков и молодых людей регулярно используют ЗОЖ-приложения.

Более подвержены ментальным проблемам по вполне понятным причинам

Они чаще страдают от тревожности и депрессии, что в немалой степени провоцируется длительным пребыванием в сети. Психолог Джин Твенге определила взаимосвязь между использованием смартфонов и настроением. По ее мнению, большинству постмиллениалов комфортнее проводить время в интернете, чем в компании друзей. При этом даже на вечеринках подростки тусуются, не выпуская из рук смартфон. С физической точки зрения они ведут более безопасный образ жизни, в отличие от других поколений. Однако такой образ жизни грозит нарушениями психического здоровья. Кроме того, известен факт негативного влияния яркого света от экранов на засыпание — как следствие, подрастающее поколение чаще страдает бессонницей и в целом не высыпается.

Считают, что добиться успеха может абсолютно каждый

Для миллениалов, которые в принципе любили создавать что-то с нуля, свойственна ориентация на талантливых людей, совершивших невероятный прорыв в какой-либо сфере. Поколение Z, напротив, ориентируется на людей таких же, как они сами. Во многом это заслуга соцсетей: теперь легко увидеть человека из такой же среды, как и ты. Поэтому стали так популярны истории успеха обычных людей, а не только гениев мирового масштаба вроде Стива Джобса. Поколенческая история с субкультурами, принадлежность к которым раньше определяла предпочтения во всем (музыка, стиль одежды и т. д.), для поколения Z больше не важна. Субкультуры переместились в цифровое пространство, превратившись в набор интересов, которые чаще всего никак не связаны друг с другом. Для центениалов нет ничего жестко определяющего, они готовы к трансформации, чтобы что-то построить. Поэтому поменялась и история с их героями, с людьми, на которых они ориентируются.

Постоянно находятся в ситуации выбора

Тестовая система оценки знаний поставила поколение Z перед необходимостью делать выбор с самого раннего возраста (всегда есть 1 правильная опция и 3 неправильные) и создала новый подход к решению проблем на основе уже готового выбора. Кроме того, у молодежи развилось клиповое мышление. Во многом эта тенденция связана с развитием современных технологий, появлением соцсетей, механик «лайка» и «свайпа». Например, в популярном приложении для знакомств Tinder можно выбрать или отвергнуть потенциального партнера посредством одного движения пальцем. Таким образом, принцип восприятия информации значительно изменился и сократился до 2 исчерпывающих суждений: понравилось / не понравилось.

Не боятся повторять друг за другом

Поколение Z не боится повторять друг за другом, ведь для этого у них есть уже готовый набор функций и решений, например успешные блоги в социальных сетях. Согласно исследованию, подростки в среднем смотрят около 68 видео в день, и это только на платформе YouTube. Тинейджеры понимают, что создателем контента может стать абсолютно каждый и для этого вовсе не обязательно быть особенным. Люди Z живут в постоянных изменениях, в постоянном поиске и придании новых смыслов, казалось бы, обыденным вещам.

Могут общаться при помощи гиперязыка

В коммуникации зумеры активно используют так называемый гиперязык. Это первое поколение, которое может полностью разговаривать при помощи мемов, стикеров, gif-изображений и эмодзи вместо текста. Существенное влияние на языковую культуру оказала и геймификация: в сленге современных подростков нередко можно встретить геймерский язык. Эти аспекты связаны с социопатией, интернет-зависимостью, а также многозадачностью, в условиях которой существует поколение Z.