9 привычек в одежде, из-за которых мы летом сходим с ума от жары

Летом часто настолько жарко, что хочется снять с себя всю одежду. А бывает наоборот: мы так привыкаем к своим любимым вещам, что носим их круглый год, даже в жару. И сами не замечаем, что доставляем себе неудобства. Оказывается, чтобы летом чувствовать себя комфортно, нужно продумывать свой образ вплоть до таких мелочей, как аксессуары.

Мы в AdMe.ru изучили советы экспертов о том, чего стоит избегать в составлении летнего гардероба и как лучше одеться в жаркие дни.

1. Открытая и облегающая одежда

Вопреки расхожему мнению, вещи, обтягивающие тело, хоть и открывающие большие его участки, не спасут от жары. Выбирайте лучше закрытую одежду свободного кроя и из натуральных тканей. Свободное платье макси даст телу больше прохлады, чем обтягивающий топ и мини-юбка.

2. Бюстгальтер с подкладкой

От поролоновых вставок кожа потеет еще больше. Поэтому в жару стоит отказаться от бюстгальтеров с подкладками, в том числе от пуш-ап, в пользу легких моделей. Идеальный вариант — неформовый бюстгальтер без косточек.

3. Тяжелые украшения

Украшения, особенно массивные, с бусинками или металлическими элементами — лишний предмет в летнем гардеробе. Дело в том, что они нагреваются и прилипают к коже, а одежда под их тяжестью прижимается к телу, от чего мы потеем еще больше. В качестве альтернативы дизайнеры предлагают одежду с орнаментом.

4. Большие сумки и рюкзаки

Рюкзак на спине и огромная сумка на плече соприкасаются с телом, от чего кожа потеет. Кроме того, беря с собой такие вещи, вы взваливаете на себя лишний вес. Чтобы не носить в жару тяжести, можно летом переходить на маленькие сумочки. К тому же они сделают образ более воздушным.

5. Туфли с закрытым мысом, ремешками и на высоком каблуке

Закрытые туфли из синтетических материалов заставляют кожу потеть еще больше. Туфли с ремешками на щиколотке пережимают ноги в жару и нарушают кровообращение. А от прогулки на высоком каблуке в жаркую погоду ноги отекают. Выберите взамен сандалии или открытые туфли на небольшом каблуке. Вы удивитесь, но даже кроссовки защитят вас в жару лучше, при условии что они сделаны из натуральных материалов.

6. Боязнь спортивного стиля

Многие считают, что спортивную одежду можно использовать только для занятий спортом. Но это не так. Спортивные вещи давно гармонично вписались в повседневную моду, и, как правило, летом в них комфортнее. Ведь, чтобы спортсменам было удобно во время тренировок, их одежда производится из дышащих и впитывающих пот тканей. В модной индустрии есть специальный термин — «athleisure». Это тренд носить спортивную одежду в качестве повседневной. Такой образ подойдет даже для похода в офис.

7. Плотные и темные джинсы

В жару носить джинсы не рекомендуется. Тем не менее, если вы очень любите этот предмет гардероба, выбирайте по определенным критериям. Летние джинсы не должны весить больше 450 граммов. Предпочтительный материал — стопроцентный хлопок, но никак не стрейч. Также модные эксперты предлагают носить летом джинсы с потертостями или светлых цветов.

8. Кожаные вещи, прилегающие к телу

Кожа — материал плотный. Она хорошо утепляет, но летом это может стать проблемой. Если не можете отказаться от кожи, то выбирайте более легкую, свободную одежду. Например, струящиеся юбки и платья или брюки кюлоты. Они не прилегают к телу, и вам не будет жарко.

9. Закрытые офисные костюмы из искусственных тканей

Мы представляем офисный гардероб как обилие синтетических рубашек, брюк и пиджаков. Все это не очень хорошо сочетается с жаркой погодой. На самом деле летом в офисе можно носить более легкую одежду: вещи из льна, шелка или тонкого хлопка; рубашки и блузки с короткими рукавами или без рукавов, укороченные брюки, капри и даже шорты в деловом стиле.