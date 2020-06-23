9 особенностей, которые раньше все считали недостатками, а 2020 год превратил в достоинства

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Многие женщины склонны искать у себя недостатки: им часто кажется, что бюст слишком маленький, шевелюра недостаточно густая, а кожа далека от идеала. К счастью, критерии, по которым пропорции фигуры и особенности лица оцениваются и считаются привлекательными, постоянно меняются.

AdMe.ru считает, что каждая девушка должна любить и принимать себя такой, какой ее создала природа. Мы изучили 9 неочевидных деталей внешности, которые в 2020 году внезапно стали особенно цениться. А бонус в конце мгновенно погрузит вас в дебри ностальгии.

Светлые неокрашенные волосы

Раньше светло-пшеничный цвет волос считался блеклым, и его обладательницы часто перекрашивались в яркий блонд. Но сейчас бал правят естественность и натуральность, поэтому этот оттенок вновь пользуется вниманием широкой и даже звездной аудитории. Например, именно такой цвет не так давно выбрала Дженнифер Лопес. Кроме того, подобный ненавязчивый блонд выгодно оттеняет черты лица, в связи с чем недостатки и возрастные изменения меньше бросаются в глаза.

Пухлые щеки

Обладательницам полных от природы щек тоже есть чем похвастаться. Многие девушки не любят излишней припухлости и хотят, чтобы черты их лица были более резкими. Однако мало кто знает, что такая особенность позволяет выглядеть моложе своих лет. Некоторые знаменитости, наоборот, гордятся своими щеками и не хотят прибегать к помощи пластических хирургов, чтобы добиться выразительных скул. В их числе Джиджи Хадид, Селена Гомес, Миранда Керр.

Седина

Зрелая красота в тренде уже не первый сезон. Дизайнеры по всему миру восхищаются женщинами, способными следовать своим собственным путем, наперекор навязанным шаблонам. Главное, чтобы волосы и кожа выглядели ухоженными, гладкими и блестящими, тогда и наличие седины будет уместно. Многие голливудские знаменитости, которым нет и 40, перестали закрашивать седые корни. Например, Кейт Миддлтон, сестры Олсен и Тейлор Свифт иногда появляются на публике с серебристыми бликами на волосах.

Небольшая грудь

Раньше в области маммопластики преобладала тенденция увеличивать грудь до 3–4 размера. Особенно часто это делали молодые стройные девушки, которые хотели иметь более пышный бюст. Сейчас этот тренд уходит, и представительницы прекрасного пола предпочитают выглядеть более естественно. Конечно, некоторые продолжают мечтать о большой груди. Но от ее тяжести страдает позвоночник и часто требуется повторная операция, так как большой имплант — это всегда огромная нагрузка на ткани молочной железы. Поэтому в последнее время одной из самых популярных операций стало уменьшение груди и удаление силикона.

Натуральные губы

Не так давно многие дамы грезили о больших губах «уточкой», стремились к тому, чтобы коррекция была заметна и губы выглядели вызывающе. Сейчас эта тенденция также идет на спад, и девушки чаще хотят видеть в зеркале естественный образ. К тому же натуральная красота нравится мужчинам больше, и это сказывается на запросах прекрасной половины человечества.

Неидеальный тон кожи

Эпоха жесткого контуринга, так любимого сестрами Кардашьян — Дженнер, прошла. Ее сменили образы со свежим румянцем в духе Меган Маркл. Четкие, скульптурирующие линии делают лицо острее и старше, плюс теряется его миловидность. Поэтому сейчас визажисты и звезды слегка корректируют контуры румянами.

Веснушки

Конопушки — классический тренд каждой весны, который не обошел стороной и 2020 год. Те, у кого их нет, даже рисуют «солнечные поцелуи» карандашом. Кстати, в инстаграме пользуются популярностью фильтры с веснушками. Так что если таким подарком наградила сама природа, то замазывать их тональным кремом — настоящее преступление. Чтобы выровнять цвет лица и при этом не маскировать веснушки, нужно использовать легкий тон. С этой задачей на отлично справятся ВВ- и СС-кремы с легкой текстурой.

Пышные бедра

После увлечения модельными параметрами 90—60—90 мы переживаем настоящий бум популярности очень фигуристых женщин. Речь идет о таких пропорциях, как у Ким Кардашьян, Кайли Дженнер, а также Джей Ло и Бейонсе. Теперь в моде фигура 130—60—150, где главный акцент смещен на бедра, ягодицы и всю нижнюю часть тела. И эта игра с пропорциями не скоро нам надоест: судя по тому, как растет империя Кардашьян, тренд будет набирать обороты еще несколько лет.

Отсутствие гель-лака на ногтях

Еще совсем недавно девушку, у которой на ногтях нет гель-лака, могли посчитать несовременной, а ее ногти — недостаточно ухоженными. Однако в 2020 году врачи, экоактивисты и даже некоторые мастера маникюра пересмотрели эту точку зрения. В частности, гель-лак вызывает истончение ногтевой платины: каждый раз вместе с покрытием снимается ее тонкий верхний слой. Сушка с помощью UV-лампы — еще одна причина изменить свои взгляды на уход за ногтями. Большинство людей знают о важности защиты от ультрафиолета. Но при каждом визите к мастеру маникюра дамы добровольно «прожаривают» кисти, которые стареют быстрее всего, под мощными УФ-лучами.

Бонус: лоскутное одеяло, которое раньше было признаком бедности. А сейчас — богатства

Помните разноцветные советские одеяла из лоскутков и бабушкины пледы на даче из аляповатых квадратиков ткани? В это сложно поверить, но такая лоскутная техника стала основой модного орнамента, который окрасил новые коллекции именитых брендов. Один только взгляд на эти вещи вызывает острый приступ ностальгии.

А по вашему мнению, каким «недостатком» давно пора начать гордиться?