9 ошибок переводчиков, которые мы повторяем изо дня в день, ничего не подозревая

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Важность правильного перевода становится особенно очевидной, когда обнаруживаются ошибки. Талант переводчика заключается не столько в знании иностранных языков, сколько во внимательности к деталям и умении анализировать общую картину. Даже небольшая погрешность иногда приводит к серьезным или даже трагическим последствиям. Неточности транскрипций меняют развитие событий. Употребляя выражение «быть не в своей тарелке», мы даже не догадываемся, откуда произошел этот фразеологизм.

AdMe.ru нашел фатальные ошибки переводчиков — некоторые из них даже изменили ход истории.

«Угроза» Хрущева

В 1956 году, в самый разгар холодной войны, первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев выступал в польском посольстве перед представителями разных стран. Неожиданно для присутствующих Никита Сергеевич произнес: «Нравится вам это или нет, но история на нашей стороне. Мы вас похороним!» Западные СМИ восприняли слова советского лидера как прямую угрозу. На самом деле Хрущев хотел процитировать Карла Маркса о том, что пролетариат — могильщик капитализма, а переводчик перевел фразу дословно. Правильный перевод должен был звучать по-другому: «Социализм эффективнее, поэтому он переживет капитализм». Нельзя сказать, что фраза звучит дружелюбнее, однако это скорее тезис из книги, нежели угроза Западу.

Быть не в своей тарелке

Популярный в России фразеологизм пришел к нам из французского языка. В XVIII веке русские аристократы неверно перевели «ne pas être dans son assiette», что на самом деле означает «быть в нeзaвиднoм пoлoжeнии». Дело в том, что слово assiette имеет два значения: «тарелка» и «положение тела при верховой езде». Однако широкой публике так понравилась образность выражения, что оно быстро прижилось.

Почему Ева создана из ребра Адама?

Многие из нас уверены, что первая женщина Ева была сотворена из ребра первого мужчины Адама. И мы не задаемся вопросом, почему именно из ребра. На самом деле это базовое знание не более чем ошибка переводчика, который не знал, что слово из иврита tsela имеет два значения: «ребро» и «отражение». Следовательно, фраза должна звучать так: «Бог создал женщину как отражение мужчины».

Неловкое предложение Джимми Картера

В 1977 году президент США Джимми Картер посетил Польшу. Он взял с собой в помощники эксперта в переводах с польского языка. Картер начал свою речь с приветствия: «Я приехал, чтобы узнать ваше мнение и понять, что польский народ хочет от будущего». Переводчик превратил невинную фразу президента в вариант «Я желаю вступить с поляками в интимную связь». На этом беды не закончились. Слова лидера «Я покинул Соединенные Штаты сегодня утром» прозвучали на польском как «Я покинул Соединенные Штаты, чтобы никогда не возвращаться», что очень взволновало общественность. Позже выступление президента стало поводом для многочисленных шуток.

Легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем богатому войти в Царствие Небесное

Известное изречение Христа «Легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем богатому войти в Царствие Небесное» встречается в Библии дважды. Пока одни считают, что это гипербола, другие полагают, что игольным ушком называли узкие крепостные ворота в Иерусалиме. На самом деле поэтичное изречение возникло из-за небрежности переводчика, спутавшего слова kamelos, что означает «верблюд», и kamilos — «веревка, канат». Поэтому правильнее будет звучать «Легче канат протянуть через игольное ушко, чем богатому войти в Царствие Небесное».

«Собачьи» острова

Распространено заблуждение, что Канарские острова получили свое название в честь обитающих там канареек. Удивительно, но на самом деле все в точности да наоборот — певчие птички были названы по месту происхождения. Архипелаг же наименован так из-за большого количества живущих там собак, как диких, так и домашних. Топоним «Канары» происходит от латинского Canariae Insulae, что дословно означает «Собачьи острова». По другой версии, собаками раньше называли тюленей, объединявшихся там в большие колонии.

Договор Вайтанги

В 1840 году британцы подписали соглашение с племенами маори о передаче Новой Зеландии в управление Великобритании. Этот договор принято считать основой создания государства Новая Зеландия. Изначально соглашение было написано на английском языке, а затем быстро, за одну ночь переведено местным миссионером. Текст на языке маори содержал большое количество ошибок и расхождений с оригиналом, из-за чего имел много противоречий. Местные жители согласились с условиями, не углубляясь в содержание. После того как обе стороны подписали договор, переселенцы получили полный контроль над аборигенами и возможность продажи земель, что не было прописано в переведенном документе. Недовольные маори устраивали вооруженные восстания, а новые власти подавляли их, потому что племена не выполняли договор. К концу XIX века власти Новой Зеландии решили, что бумаги не имеют юридической силы.

Растекаться мыслью по древу

Всем известное выражение «растекаться мыслью по древу», то есть рассуждать на отвлеченные темы и вдаваться в ненужные подробности, также возникло благодаря неверному переводу. Впервые эта фраза появляется в «Слове о полку Игореве», где «мысль» указана как «мысь», что в переводе со старославянского означает «белка». Предложение «Боян вещий, если кому-то хотел сложить песнь, растекался мысию по дереву, серым волком по земле, сизым орлом под облаками» следует перевести таким образом: «Боян, складывая свою песню, изучал весь окружающий мир: бегал белкою по дереву, серым волком — по земле, летал орлом в небе».

Слово, которое обошлось в $ 71 млн

В 1980 году испанец Вилли Рамирес попал в американскую больницу. Пациент был в тяжелом состоянии, но его семья не могла объяснить, что произошло, так как не знала английского языка. У Рамиреса было пищевое отравление. Один из сотрудников клиники перевел с испанского «отравившийся» как intoxicated, однако в английском это слово применяется только к тем, кто принял большую дозу наркотиков или алкоголя. После постановки неправильного диагноза врачи назначили лечение, из-за которого у мужчины начались осложнения и паралич конечностей. Позже больница выплатила ему компенсацию в размере $ 71 млн.

Случались ли у вас в жизни «трудности перевода»?