20+ неизвестных фактов о том, как создавались известные сказки, на которых выросло не одно поколение детей

Кажется, что все известные сказки и характеры их героев мы с детства выучили наизусть. Но если копнуть чуть глубже, то выяснится, что у добрых сказочных историй есть ранние версии, скрытые смыслы или совершенно другие авторы.

Нам в AdMe.ru любопытно, какие нюансы создания скрываются за яркими страницами книг, любимыми мультфильмами и фильмами, снятыми по ним.

1. Астрид Линдгрен «Карлсон, который живет на крыше»

Рождению упитанного и неоднозначного мужчины в расцвете сил предшествовали две другие сказки, которые написала Астрид Линдгрен. Потом она внимательно изучила получившихся героев, взяла у них лучшие черты и создала одну из своих самых смешных историй. Сначала появилась сказка о Нильсе Карлсоне. Первый Карлсон был крошечным, не умел летать и жил в крысиной норе, потому что дружил с ее хозяйкой. Он был добрым мальчиком и совсем не проказником. Нильс помог своему другу Бертилю пережить одиночество после потери сестры. Второго героя писательница сделала более похожим на того Карлсона, который нам известен. Лильонкваст из книги «Между светом и тьмой» был шумным, с чувством юмора человеком и умел летать без специальных приспособлений. Он стал другом больному мальчику, не встающему с постели. Но по сравнению с эгоистичным и эпатажным Карлсоном персонаж вел себя скромнее, он хотел помочь своему другу понять, что в жизни нет ничего невозможного, на примере сказочной страны. Размышляя над характером третьего персонажа, сказочница решила развить его, сделать более приземленным, реальным человеком. Так появился мужчина в самом расцвете сил с необычной особенностью — пропеллером на спине.

2. Шарль Перро «Красная Шапочка»

Сказку о Красной Шапочке в Европе услышали в XIV веке. Она считалась народной, рассказывалась с ужасными анатомическими подробностями и заканчивалась очень плохо. Только в XV веке Шарль Перро решил переделать ее и выпустить в своем сборнике. Именно он надел героине красную шапочку, до этого в сказке ничего не говорилось об одежде. Перро подарил ей не просто шапочку, а шаперон — головной убор, который в то время в городах уже давно не носили, а в деревнях он все еще встречался. Красная шапочка означает, что эта маленькая девочка — деревенская, из народа, а история произошла, скорее всего, уже давно. Еще позже сказку адаптировали братья Гримм, их вариант дошел до наших дней. Именно они добавили в сюжет смелых дровосеков и радостный финал.

3. Николай Носов «Приключения Незнайки и его друзей»

Незнайка казался советским детям своим, и это, конечно, заслуга замечательного писателя Николая Носова. Но прототип Незнайки, собственно, как и всех сказочных коротышек, был родом из Канады. Художник Палмер Кокс делал комиксы о забавных лесных маленьких человечках, а русский текст по ним был создан писательницей Анной Хвольсон. Общее название персонажей в книге «Царство малюток. Приключения Мурзилки и лесных человечков» было «брауни», а одного из человечков она назвала Незнайкой, опираясь на характер. Другие герои — это Чумилка-Ведун, Мурзилка, Заячья Губа, доктор Мазь-Перемазь, Дедко-Бородач.

Впервые Носов познакомился с книжками Анны Хвольсон в начале 50-х годов. Писателю захотелось по-своему переделать эти сказки. И в 1953 году Николай Носов создал первую книгу о приключениях коротышек. Главного героя он наградил именем одного из персонажей Хвольсон — Незнайка — и некоторыми чертами веселого Мурзилки. Многие особенности Незнайки Носов списал, наблюдая за своим маленьким сыном Петей. А еще в персонаже был и сам писатель, любивший широкополые шляпы, приключения и проделки. По сути у Носова получились крошечные взрослые люди с детскими чертами характера.

4. Алексей Толстой "Золотой ключик, или Приключения Буратино

Споры о том, пересказал ли Толстой сказку о Пиноккио или создал совершенно отдельное произведение, не утихают до сих пор. Сам писатель написал предисловие, в котором заявил, что читал «Приключения Пиноккио» в детстве, часто пересказывал историю деревянной куклы своим товарищам и выдумывал такие похождения, каких в книге совсем и не было. Но на самом деле это не так. Толстой был уже взрослым человеком, когда впервые прочел сказку о мальчике из полена. Но писатель, работая над пересказом «Пиноккио», вспомнил собственное детство, свои забавы и мечты о необыкновенных приключениях, поэтому Буратино очень похож на самого Алешу Толстого, каким он был в детстве. Некоторые исследователи уверены: это совсем не детская сказка. В образах Пьеро и Карабаса-Барабаса писатель высмеял Александра Блока (и в целом стихи эпохи символизма), а также театрального режиссера Всеволода Мейерхольда. Одной из самых знаменитых постановок Мейерхольда был спектакль по пьесе Блока «Балаганчик».

Режиссер был известен своим деспотичным характером и, по мнению многих современников, в том числе Толстого, относился к своим актерам как к марионеткам.

Голубой цвет волос Мальвины означал довольно зловещую вещь. Она была привидением. В оригинальной истории Карло Коллоди Мальвины нет, но есть девочка с волосами цвета лазури.

Разбойники преследуют героя в лесу, и Пиноккио видит белый домик, где надеется спрятаться. Однако дверь заперта. На его крики в окне появляется девочка с лазурными волосами, бледным лицом, закрытыми глазами. Она объясняет, что все обитатели дома уже отошли в мир иной, как и она сама. После чего девочка пропадает.

Во многих культурах голубой цвет символически означал потусторонний мир. Поэтому голубые волосы девочки подчеркивали ее принадлежность к этому миру. В продолжении сказки она стала лесной феей.

5. Александр Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»

Вариантов, откуда именно Пушкин взял сюжет для своей сказки, два. Согласно одному из них, это чуть видоизмененная русская народная сказка «Жадная старуха». Но чаще говорят о том, что это немецкая история «О рыбаке и его жене», которая была рассказана в сборнике братьев Гримм. Придумана она не ими, а художником-мистиком Филиппом Отто Рунге, который не только рисовал, но и писал мистические труды о символике света и цвета. Поэтому в оригинале немецкой версии каждый раз, когда старик приходит с новой просьбой, море меняет в первую очередь цвета: сначала оно светло-зелёное, затем — тёмно-синее, а напоследок — тёмно-серое, и уже в самом финале герой застает настоящую бурю. В немецкой версии рыба — вовсе не золотая красавица, а банальная плоская камбала.

6. Шарль Перро «Кот в сапогах»

Как и другие сказки Шарля Перро, «Кот в сапогах» вышел в его сборнике сказок и был пересказом народной истории о смелом коте. Поначалу писатель стыдился помещать на обложку сборника свою фамилию: все сказки казались ему очень несерьезными, а ведь он был уже известен как солидный литератор. Поэтому он опубликовал книгу под авторством своего сына, чтобы не давать поводов к обсуждению того, что знаменитый человек стал заниматься сказками. Но книга имела ошеломительный успех. Последователями писателя стали знатные дамы, которые также принялись писать сказки, это занятие стало очень модным.

7. Братья Гримм «Белоснежка и семь гномов»

Известной эту историю сделали братья Гримм, а впервые они услышали ее от сына пастора. Версия братьев отличалась от тех вариантов, которые мы можем читать сейчас. Например, злая мачеха пыталась избавиться от Белоснежки три раза: принося ей то шнурок, который должен был затянуться, то отравленный гребень, то яблоко. Считается, что прототипом Белоснежки могла быть графиня Маргарета фон Вальдек или баронесса Мария София Маргарета Катарина фон и унд Эрталь. У обеих не ладились отношения с мачехами. Мало того, у мачехи Марии Эрталь действительно было говорящее зеркало. Трудно представить, что в XVI веке могло быть нечто подобное, но эта акустическая игрушка до сих пор выставлена в музее Лора-на-Майне. Прототипы были и у гномов — это низкорослые шахтеры, которые жили в деревне рядом с городом.

8. Ханс Кристиан Андерсен «Снежная королева»

Биографы Андерсена утверждают, что прототипом Снежной королевы стала шведская оперная певица Енни Линд, в которую был влюблен писатель. Это была неразделенная любовь, девушка была к нему холодна. Еще в Снежной королеве есть черты датского фольклора. В народных датских преданиях смерть часто называли Ледяной девой. Возможно, Снежная королева Андерсена имеет много общего со скандинавским образом зимы и увядания. Так же холодна, так же бесчувственна.

9. Джанни Родари «Приключения Чиполлино»

Когда Джанни Родари написал свою сказку, в родной Италии на нее никто не обратил внимания. Но она пришлась по душе в СССР. Именно там писатель стал невероятно популярным, и этому поспособствовал Самуил Маршак. В Италии же он стал известным только спустя несколько лет. В произведении есть нюанс, который опускали, когда печатали сокращенную версию книги. В мультфильмах и фильмах на него тоже не обращали внимания. Кроме овощей и фруктов, в книге есть еще притесненные — это животные, которые содержатся в зоосаде, то есть, по мнению писателя, в тюрьме. И Чиполлино взаимодействует с ними: договаривается с пауками, беседует с индийским слоном и даже заводит дружбу с опасными бурыми медведями. Видимо, портить репутацию зоопарков никому не хотелось, поэтому мало кому известна эта часть сказки.