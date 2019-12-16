9 предметов вашего гардероба, которые в прошлом использовались иначе

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За десятки тысяч лет существования одежды предметы гардероба существенно трансформировались, а некоторые и вовсе изменили свое предназначение. Скажем, колготки придумали, чтобы подчеркнуть рельефные мышцы мужских икр, а жилет должен был спрятать живот денди, который уж слишком любил поесть.

AdMe.ru не без труда разобрался в хитросплетениях истории одежды и подготовил вам бонус: оказывается, лишний жирок всего одного человека способен изменить моду раз и навсегда.

1. Мужские жилеты были корсетами

Есть теория, что жилет изобрели тюрки, у которых идею позаимствовали арабы, а уже потом новинка докатилась до европейцев. Прототип современной жилетки — приталенный камзол без рукавов, длиной примерно до колена. В XVIII веке его сильно укоротили. А основной функцией обновленного жилета стала косметическая: он должен был скрыть излишки веса своего обладателя. Для этого жилет делали из очень плотных тканей, а иногда и вовсе вшивали в него каркас, превращая в корсет.

2. Загнутые носы на туфлях привязывали к лодыжкам

Такие носки у туфель появились в восточном мире вместе с модой на очень широкие шаровары. Вначале обувь попросту удлиняли, чтобы она была видна из-за брючной ткани. После носок на туфлях стали загибать, а иногда и вовсе привязывать веревочкой к лодыжке, поскольку обувь удлинилась так сильно, что человек попросту не мог ходить и постоянно спотыкался.

3. Женские корсеты не должны были даму стройнить

Корсет, вопреки всеобщим предрассудкам, вовсе не должен был поднимать и увеличивать грудь, а также утягивать талию. В XVI и XVII веках главной целью этого предмета одежды было создание из женской фигуры конуса. Грудь делали плоской, резкий переход от бюста к талии упразднялся. Сразу под предполагаемым поясом находился круглейший живот. Иногда под самый низ корсета даже подкладывали подушечку, если даме недоставало собственных жировых запасов.

4. Брюки без ширинок были популярны у моряков

Брюки матроса не имели ширинки. Вместо этого спереди у них был специальный клапан, который пристегивался к поясу по бокам. Если человек падал в воду, ему достаточно было отстегнуть клапан и поболтать ногами в воде — из-за широких штанин брюки соскальзывали сами. О лишении матросов ширинок даже сочинили легенду. Как будто бы Петр Первый гулял по набережной и увидел голую «корму» моряка, который занимался с дамой романтическими делами в кустах. Император тут же издал указ о новом покрое брюк, чтобы моряки не позорили родной флот, мелькая тут и там голыми попами.

5. Ожерелья носили, чтобы подчеркнуть маленькую грудь

В эпоху Возрождения в женском гардеробе появился укрепленный лиф. В нем было несколько слоев прочной бумаги, металлические или деревянные планки, китовый ус и некоторые другие материалы. Так появился корсет, который делал женскую грудь абсолютно плоской. Из плюсов: платье на даме с корсетом сидело идеально, его дорогая ткань не мялась и не создавала лишних складок. Есть предположение, что дамы того времени придумали носить ожерелье таким способом, как на картинке выше, чтобы показать, что грудь у них все-таки имеется.

6. Джинсы придумали специально для американских рабочих

Первые джинсы делали из парусины. Материал оказался настолько прочным, что штаны мгновенно раскупили американские золотодобытчики (в то время в стране царила золотая лихорадка), которые отчаянно нуждались в износостойкой одежде. Чуть позже на джинсах, на стыках швов, появились знаменитые заклепки. Взяли такие же, какие были на конской сбруе. Нововведение было не ради красоты, но удобства: в передних карманах рабочие носили тяжелые инструменты, и карманы постоянно рвались. Заклепки эту проблему успешно решили.

7. Появиться на улице в носках могли только комики, чтобы посмешить публику

Женщины Древней Греции большую часть времени проводили дома, на женской половине, куда имели доступ только мужчины семьи. На улице дамы ходили в сандалиях, а у себя носили мягкую обувку из тончайшей кожи — прототип современных носков. Со временем мужчины, заглядывая на женскую половину, тоже начали надевать эту обувь. Исключительно в тесном кругу самых близких. Показаться кому-то, пусть даже и знакомому, в носках значило примерно то же, как если бы ваш сосед по лестничной клетке вышел во двор на шпильках. Но были и те, кто не боялся позора. Актеры, которые играли в комедиях. Они часто щеголяли по улицам в одних носках, забавляя народ.

8. Колготки раньше были обычной одеждой сильной половины человечества

Известно, что в Средние века любой уважающий себя аристократ имел в гардеробе несколько пар колготок. Тогда как дамы свои ножки прятали под юбками, мужчина должен был выходить в свет в коротеньких кюлотах, демонстрируя обществу красоту своих ног, если таковая имелась. В истории сохранился дневник фаворитки короля Испании, которая упоминала, что «шелковые чулки, облегающие мускулистые икры», были весьма волнующим зрелищем для всякого, кто это наблюдал.

9. Моряки носили тельняшки, чтобы быть похожими на скелеты

Есть несколько теорий о происхождении тельняшки. Одна из них гласит, что моряки, надевая полосатые рубахи, надеялись обмануть морских духов. Если матрос оказывался за бортом, его тут же стремились утащить на дно русалки, демоны и прочая местная нечисть. Если же моряк был в полосатой кофте, то нечисть принимала его за мертвеца, от которого остался лишь скелет, и поэтому не трогала.

Бонус: иногда один человек способен изменить ход истории моды

Мужчины никогда не застегивают нижнюю пуговицу пиджака. Это считается дурным тоном. А история такого правила восходит к толстому британскому королю Эдуарду VII. Считается, что он, будучи еще принцем, не смог застегнуть жилет. В ответ весь королевский двор расстегнул нижнюю пуговицу на собственных жилетах, а после это сделали и остальные жители Англии.