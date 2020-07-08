9 новых феноменов, которые с триумфом ворвались в 2020-е, а мы не успели и глазом моргнуть

Запах маминых духов и любимая песня 10-летней давности — ничто так остро не заставляет испытать приступ ностальгии вне зависимости от возраста и года в календаре. Но есть вещи, которые неизменно переносят в определенный период истории. С 1990-ми ассоциируются брутальные парни и фото на фоне пестрых настенных ковров, с 2000-ми — гламур и телефоны-«раскладушки». Сейчас на дворе 2020-й, и с какими особенностями станут связывать это время наши потомки — пока большой вопрос.

Мы в AdMe.ru решили понаблюдать, какие новые явления зародились на рубеже 2010–2020-х и, возможно, оставят след в истории.

Сэдфишинг

Если раньше все стремились держать лицо в непростых ситуациях, а порой и казаться круче, чем есть на самом деле, то сейчас стало модно выставлять сокровенные мысли и переживания напоказ. Явление, при котором пользователи сети делятся переживаниями и плачутся (в прямом и переносном смысле) на широкую аудиторию, получило название «сэдфишинг». Это слово в 2019 году впервые употребила британская журналистка Ребекка Рейд. Термин можно дословно перевести как «ловля на грусть». Сэдфишинг воспринимается неоднозначно: одни искренне сочувствуют человеку, другие обвиняют в хайпе. Сэдфишингом занимаются и некоторые знаменитости. Например, модель Кендалл Дженнер поделилась в Instagram своей историей борьбы с акне, а Джастин Бибер открыто признался, что столкнулся с ментальными проблемами. А Билли Айлиш нередко плачет на публике и выкладывает посты с грустными подписями. По данным исследователей, люди с ярко вы­ра­жен­ной тем­ной три­а­дой — нар­цис­сиз­мом, ма­киа­вел­лиз­мом и пси­хо­па­ти­ей — ча­сто хотят при­влечь вни­ма­ние окру­жа­ю­щих к себе. По этой причине они с боль­шой ве­ро­ят­но­стью мо­гут стать ав­то­ра­ми сэд­фи­шин­го­вых по­стов.

И-герл и и-бой

И-герл и-бой — новая субкультура, которая представляет собой разновидность эмо. Их можно узнать по пестрым аккаунтам в TikTok и Instagram, розовым теням на веках, стрелкам на глазах, а также неестественному цвету волос и румянам на переносице. Интересы у эмо поколения Z довольно обширны: они играют в видеоигры, смотрят аниме, следят за интернет-трендами и слушают модных современных исполнителей, например Билли Айлиш и Лил Пипа.

Правда, у них есть одно важное отличие от субкультур нулевых, которые старались донести до общества свои взгляды, а кричащий образ и нестандартный внешний вид были нужны лишь для привлечения внимания и самоидентификации. Новых эмо — и-герл и и-бой — не встретить на улице, потому что это не типичная субкультура, а ее имитация в эпоху социальных сетей. В ней на первое место вышел именно внешний образ, а не идеи, и амплуа — это, по сути, альтернативная личность, которая существует только в соцсетях.

Фото на корточках

Поза, называемая на английском getting leggy, а на русском именуемая просто «на корточках», внезапно стала популярной не только у дворовых подростков, но и у селебрити. Она дает возможность создать дерзкий, даже хулиганский образ. В такой позе нередко фотографируются Кайли Дженнер, Эмили Ратаковски и другие знаменитости, популярные на просторах Instagram.

Думеры

Многие уже знают значение слов «зумер» и «бумер», а вот термин «думер» сравнительно новый и знаком еще не всем современным пользователям сети. Думеры не входят в официальную теорию поколений: по сути, это те же миллениалы, которые отличаются пессимистичным взглядом на жизнь. Они считают, что нет смысла бороться с климатическими изменениями, истощением природных ресурсов, даже коррупцией. Как правило, эти люди страдают от ментальных расстройств, не могут приспособиться к обществу, с ранних лет имеют вредные привычки и слушают депрессивную музыку. Понятие «думер» впервые было упомянуто в комментарии к эссе Джонатана Франзена «Что, если бы мы перестали притворяться», опубликованном в 2019 году в журнале The New Yorker.

Woke-культура

Когда говорят о woke-культуре, в основном имеют в виду людей, которые очень чувствительны к социальной несправедливости и отстаивают права разных рас, представителей ЛГБТ, феминисток. Однако в медиасреде бытует мнение, что некоторые люди видят притеснение даже там, где его нет. Кроме того, woke-культура привела к тому, что компании стали наживаться на идеализме людей и делать прогрессивно ориентированные маркетинговые кампании.

Наноинфлюэнсеры

На смену блогерам с аудиторией в несколько сотен тысяч человек пришли наноинфлюэнсеры, которые насчитывают только 1 000–5 000 подписчиков. Их аккаунты не гламурны и не отполированы, а фотографии не обработаны десятками фильтров. Таким образом, у пользователя складывается ощущение, что это «подруга по соседству», и он доверяет ей больше, чем идеальным барышням с обложек журналов. Бренды, в свою очередь, все больше обращают внимание не на количество, а на качество подписчиков. Реклама у наноинфлюэнсеров обходится дешевле, при этом их аудитория более лояльна, чем у крупных блогеров.

Закрытые группы и странички

Близкие друзья, а также закрытые группы и локальные сообщества — это будущее Facebook и Instagram, о чем еще в начале года говорил даже Марк Цукерберг. Интернет постепенно становится все более закрытым: блогеры создают отдельные приватные аккаунты, за подписку на которые требуют дополнительную плату, а многие звезды предпочитают открывать свои страницы лишь для подписчиков. Помимо этого, в сети становится все труднее отыскать качественную информацию среди огромного пласта разнообразных и порой недостоверных сведений.

Масочники

Маски неожиданно стали одним из главных визуальных продуктов Instagram, и вслед за этим даже появилась особая профессия — масочники. Это совсем молодое ремесло, хотя сама технология существует как минимум 3 года. Несмотря на то что появились маски в приложении Snapchat, их бум произошел именно в Instagram. Цену маски определяет сложность проекта и величина бренда. Например, такой контент в исполнении берлинской художницы Йоханны Ясковски обойдется в € 7 000–25 000.

Вертикальное видео

В интернете стали популярными короткие вертикальные видео, которые особенно удобно смотреть на смартфоне. Часто в них нет сюжета, зато есть приятный визуал или образ. Раньше у нас были только Stories, но теперь есть TikTok. Возможно, вскоре к ним присоединятся вертикальные клипы, фильмы и стримы, только они уже перестанут быть экспериментами и превратятся в нечто совершенно обычное.