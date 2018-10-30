9 незаметных вещей, из-за которых окружающие видят в вас простушку

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Некоторые привычки, которые мы позаимствовали у женщин старшего поколения или же притащили с собой из юности, вовсе не делают нас образцом для подражания. Более того, для многих людей они могут стать своеобразным «красным сигналом» при общении и поводом назвать нас «вроде бы неплохой, но какой-то простоватой девицей».

AdMe.ru попробовал выяснить, какие же привычки могут буквально за секунду поставить крест на нашем образе настоящей леди.

9. Носить с собой пакет

Мода на разноцветные пакеты привязалась к нам еще в 90-е. Помните, тогда мы сортировали эти штуки на некрасивые (в школу для сменки) и парадно-выходные (на прогулку по городу). Сейчас подобные пластиковые сумки в руках уместны только в том случае, если вы возвращаетесь из продуктового магазина. А вот в театре и ресторане попытка запихнуть в пакет шапку или уличную обувь будет выглядеть смешно и неуместно.

8. Перелезать на соседнее сиденье в автомобиле

Согласно правилам этикета, мужчина обязан открыть перед вами дверь автомобиля и помочь устроиться на заднем сиденье. И вы совсем не обязаны освобождать ему место рядом, судорожно передвигаясь вбок, комкая юбку и цепляясь каблуками за все, что есть под ногами. Напротив, именно ваш спутник должен обойти машину с другой стороны и усесться на свободное место.

7. Использовать дешевую косметику

Барышню, которая совсем не торопится стать истинной леди, с головой выдадут следы помады на кружке или бокале. Это говорит о том, что она использует некачественную, легко растекающуюся косметику, а значит, не уделяет должного внимания уходу за собой. То же самое и со смазывающейся тушью. Или вы где-то видели леди с темными кругами под глазами на манер самой настоящей панды?

6. Приводить себя в порядок на людях

Жевать жвачку, пользоваться зубочисткой в присутствии окружающих — как раз привычки настоящей простушки. Леди никогда не будет проделывать такие вещи на публике. А еще она ни за что не станет прилюдно краситься, причесываться и поправлять платье. Подобные действия лучше совершать наедине с собой, а в общественных местах желательно ненадолго удаляться в дамскую комнату. Готовы поспорить? Тогда просто представьте себя на месте человека, который наблюдает за тем, как вы ковыряетесь в зубах или пытаетесь распутать свалявшиеся под шапкой волосы. Вряд ли после этого в его глазах вы продолжите оставаться в образе легкой и изящной феи.

5. Выставлять чувства и эмоции напоказ

Привычка разговаривать на повышенных тонах, выносить на публику личные темы и устраивать скандалы должна остаться в прошлом. Настоящая леди старается быть сдержанной и не проявляет свои эмоции на людях. Не полагается и громко хвастаться своими достижениями на личном и финансовом фронте. Вы же помните, что счастье любит тишину.

4. Хамить обслуживающему персоналу

Пренебрежительное отношение к другим работникам сферы обслуживания по праву считается дурным тоном. Леди всегда будет вежлива с окружающими, и неважно, кто это будет — хороший приятель, сосед по лестничной клетке или горничная, которая пришла навести порядок в номере. И конечно, от воспитанного человека вы никогда не услышите пассажи в стиле «Тут есть кому убрать» или «Эй, девушка, нам еще долго ждать заказ?».

3. Фотографировать еду, делать селфи в туалете

Да-да, мы помним, что у вас новый iPhone и вообще #мирдолжензнатьчтояем. Но мода фотографировать еду уже уходит в прошлое (а истинные леди и так считали подобные вещи дурным тоном). То же самое и с «туалетными» селфи: интеллигентного человека вряд ли потянет сниматься на фоне умывальников. Во время обеда / ужина в кафе или ресторане телефон лучше оставить в сумочке. Вряд ли окружающим будет приятно, если во время беседы вы все время будете отвлекаться на входящие звонки или листать страницы в соцсетях.

2. Выглядеть вызывающе

Леди никогда не будет привлекать к себе излишнее внимание ярким цветом волос, колготками с рисунком, прозрачной одеждой или украшениями в «цыганском» стиле. Воспитанного человека всегда отличает естественность и аккуратность. В конце концов, классические решения в одежде никогда никого не подводили. Особое внимание желательно обратить на детали: аккуратную прическу (даже обычный пучок может выглядеть стильно и элегантно), ухоженные руки и — извините за напоминание — чистую обувь.

1. Осуждать других и раздавать советы

Сплетничать, критиковать чужую внешность, советовать другим сменить свои взгляды или образ жизни — совсем не то, чем должна заниматься настоящая леди. Она твердо знает, что каждый человек имеет право на свое мнение, но навязывать его окружающим совсем не обязательно. Иначе легко можно стать похожей на бабушку у подъезда или подхватить «синдром тетки». Поэтому советы лучше раздавать исключительно по запросу. Ну, например, если знакомая поинтересуется, как вам ее новое платье. Впрочем, и в этом случае желательно высказаться максимально тактично.

А какие еще привычки, на ваш взгляд, выдают простушек?