9 неочевидных функций вашего смартфона, о которых вы точно не знали

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Наши смартфоны обладают таким количеством функций, что не хватит и нескольких месяцев, чтобы во всех разобраться. Причем часто самые полезные опции хорошо спрятаны, поэтому без подсказки профессионала их не найти. Например, знали ли вы, что местонахождение телефона на базе системы андроид можно легко определить при помощи интернета, а клавиатура айфона таит в себе бесконечные возможности для еще большего удобства?

Мы в AdMe.ru, так же как и вы, практически не выпускаем телефон из рук. И чтобы овладеть им на 200 %, мы подготовили для вас 10 скрытых и очень крутых функций, которыми вы сможете воспользоваться прямо сейчас.

1. Включите навигацию по клавиатуре айфона

Недавно пользователи твиттера нашли засекреченную функцию клавиатуры на айфоне, для многих она стала откровением. Оказывается, не нужно перемещать курсор на экране пальцем, регулярно промахиваясь мимо необходимых букв. Следует просто зажать любую кнопку на виртуальной клавиатуре: управление курсором станет намного удобнее.

А если еще раз нажать на клавиатуру в режиме тачпада, она начнет выделять необходимые слова или фразы на экране. Но имейте в виду, что эта функция отсутствует в iPhone XR.

2. Найдите потерявшийся телефон

Если вы потеряли Android или просто забыли, где он лежит в квартире, его можно легко найти. Вбейте в браузер компьютера google.com/android/find, введите пароль от Google-аккаунта — откроется удобная карта, где можно увидеть местонахождение телефона, даже позвонить на него или удалить данные при необходимости.

3. Создайте удобный режим для чтения в темноте

На Android версии 7.0 существует ночной режим (включить можно в разделе «Дисплей»). Этот режим снижает нагрузку на глаза: цвета на экране становятся более мягкими с желтоватым оттенком. Читать по вечерам и ночам станет в разы комфортнее. Если хочется чего-то кардинально другого, зайдите в настройки, там есть вкладка «Специальные возможности» и «Зрение». Нажмите на «Негатив». Телефон сразу инвертирует цвета во всей системе, и это также облегчит чтение в темноте.

4. Воспользуйтесь Ctrl + Z в айфоне

«Отменить ввод». «Отменить вставку».

Если вы захотели вернуть случайно удаленный текст или, наоборот, удалить ненужный, попробуйте потрясти айфон. Должно появиться меню, где следует выбрать функцию «Не применять».

5. Сделайте скриншот одним касанием и без кнопок

Все умеют делать принтскрины с помощью клавиши громкости и кнопки входа. Однако мало кто умеет делать снимок экрана, проведя один раз по экрану ладонью. Чтобы сохранить картинку, достаточно провести по нему ребром ладони слева направо или наоборот. Возможно, у вас эта опция будет отключена. Включите ее, зайдя в раздел настроек «Управление», затем найдите вкладку «Управление ладонью» и выберите «Снимок экрана».

6. Улучшите качество связи

Полезная функция для владельцев смартфонов iPhone помогает улучшить качество связи, если вы находитесь не в городе. Следует набрать на виртуальной клавиатуре цифры *3370#. Таким образом вы включите режим полноразрядного кодирования, связь усилится. Однако стоит помнить, что при таком режиме батарея садится в несколько раз быстрее. Для отключения функции наберите #3370#.

7. Найдите скрытую игру в телефоне

Мало кто знает, но Google размещает на всех Android-смартфонах «пасхальные яйца». Это хорошо спрятанные секреты, которые можно найти, нажав на определенные клавиши и выполнив неочевидные действия. В каждой версии андроида можно найти разные мини-игры. Попробуйте и вы найти в своем смартфоне «пасхалку». Откройте вкладку «Настройки», затем нажмите на пункт «О телефоне». Быстро кликните несколько раз на «Версию Android». На экране должна появиться кнопка или какой-то символ. Чтобы открыть игру, сначала нажмите на него несколько раз, а затем зажмите пальцем. Прекрасная возможность скоротать длинные зимние вечера.

8. Попробуйте разблокировать телефон носом

Еще один полезный зимний совет для пользователей айфона. Даже в перчатках, чувствительных к сенсорным экранам, приходится каждый раз вводить пароль. Попробуйте добавить новый отпечаток в настройки системы TouchID. Следует выбрать вкладку «Добавить отпечаток» и вместо пальца приложить нос. Выйдя на мороз, вы сразу поймете, как же это удобно!

9. Включайте и выключайте телефон по расписанию

Данная функция поможет вам избавиться от телефонной зависимости. Также с ее помощью вы можете ограничить пользование смартфоном у своего ребенка (например в школе). Для того чтобы активировать режим, следует зайти в раздел «Настройки» и «Дополнительно». Найдите вкладку «Включение и выключение по расписанию». Там следует выбрать необходимое время, когда устройство может работать.

Бонус: разделение клавиатуры на айпаде

Часто бывает так, что длинная виртуальная клавиатура мешает или закрывает необходимое изображение на экране. Знали ли вы, что клавиатуру можно легко разделить и разместить ее части там, где вам удобно? Для этого следует кликнуть на текстовое поле, нажать, удерживая, значок в правом нижнем углу клавиатуры, затем провести пальцем вверх и нажать на «Разделить».