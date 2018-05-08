9 неочевидных фактов о женском организме, знание которых может решить кучу проблем

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Женский организм — очень сложная штука, и многие девушки даже не подозревают о том, какими уникальными биологическими особенностями обладает их тело. Например, к стоматологу или на эпиляцию лучше пойти во время последней недели менструального цикла, а упругость груди зависит от объема потребляемой жидкости.

AdMe.ru собрал уникальные факты о женском организме, знание которых может значительно упростить жизнь.

1. Чрезмерные тренировки могут нарушить менструальный цикл

Доказано, что физические упражнения способны облегчить боль во время месячных. Однако если переусердствовать с тренировками, то это может иметь совершенно противоположный эффект. Чрезмерная физическая нагрузка ведет к гормональному дисбалансу в организме, в результате чего у женщины нарушается менструальный цикл. Это вовсе не значит, что нужно отказаться от спортзала, просто ко всему следует подходить с умом.

2. По груди можно определить состояние здоровья

Женская грудь отображает состояние здоровья, даже если ничего не болит. Например, выделения из молочных желез могут свидетельствовать как о гормональном сбое, так и о нарушении работы яичников. В данном случае лучше сразу проконсультироваться с врачом. Если же вы чувствуете зуд в сосках или заметили раздражение под грудью, то, скорее всего, у вас аллергия на бюстгальтер или на стиральный порошок, который вы используете.

3. Вес не является показателем здоровья организма

То, что у вас есть пара лишних килограммов, совсем не обязательно говорит о проблемах со здоровьем. Набор веса зависит от ваших привычек в еде, от наследственности и от конституции вашего тела. Однако у полных людей внутренние органы могут быть гораздо здоровее, чем у худых.

4. Грудь может обвиснуть из-за недостаточного количества воды

Нехватка воды в организме приводит к изменению состояния кожи: она становится сухой и дряблой. Именно поэтому стоит следить за водным балансом своего организма, чтобы грудь не потеряла свою упругость.

5. Цвет губ сигнализирует о здоровье печени

Если ваши губы резко потеряли цвет и стали бледными или, наоборот, приобрели насыщенный темный цвет, то это свидетельствует о заболеваниях печени. Не тяните время, а скорее обратитесь к доктору.

6. Пища может быть причиной мигрени

Головные боли могут быть вызваны не только стрессовыми ситуациями, но и вашим рационом. Существует даже такое понятие, как «мигрень гурмана», при которой некоторые продукты (например, стакан апельсинового сока, шоколад, сыр, орехи, копчености) могут вызывать сильнейшую головную боль.

7. Существует только 6 дней, когда можно забеременеть

Сперматозоиды остаются активными в женском организме до 5 дней. Поэтому вы можете забеременеть, если половой акт выпал на 1-й день овуляции либо же в любой из 5 последующих дней.

8. Жир на животе откладывается из-за нехватки сна

Даже если вы тренируетесь в спортзале по 5 раз в неделю, у вас все равно может оставаться жир на животе. Причина этого — отсутствие полноценного здорового сна. Если женщина не высыпается, то организм испытывает нехватку энергии, в результате чего «откладывает» так называемый экстренный запас энергии именно в области живота. Так что запомните простое правило: хотите плоский и подтянутый живот — спите по 8–9 часов в сутки.

9. Организм не так восприимчив к боли в определенные дни менструального цикла

Во время последней недели менструального цикла женский организм становится менее чувствителен к боли. Это связано с тем, что в период с 23-го по 28-й день цикла понижается уровень гормона эстрогена, соответственно, снижается и общая чувствительность. Так что если вам необходимо, например, полечить зубы, то можете смело планировать визит к стоматологу именно на эти дни.