9 неловких ситуаций со съемок, от которых актеры до сих пор стыдливо жмурятся
Для того чтобы снять cюжет, расписанный на листе сценария, некоторым режиссерам требуется больше 12 часов. Так что за каждым 2-минутным эпизодом из фильма скрывается масса труда и множество историй. Причем некоторые происшествия актерам хотелось бы позабыть, как страшный сон. Кому-то приходилось перебарывать свой страх. Другие были просто не готовы к сюрпризам, которые преподнесла им съемочная бригада.
Нам в AdMe.ru стало любопытно, какие же невинные на первый взгляд сцены попортили известным киноартистам немало нервов.
Кире Найтли пришлось надеть кепку в знаменитой сцене из фильма «Реальная любовь»
Когда актриса снималась в знаменитой рождественской трагикомедии, ей было всего 17 лет. И, как у многих девушек в этом возрасте, у Киры были проблемы с кожей. Больше всего Найтли донимали высыпания на лбу. Иногда они были такими крупными, что скрыть их не могли ни грим, ни свет. «Словно у меня вторая голова на лице выросла», — вспоминает те времена Кира.
В одной из сцен, где ее героиня Джульет разговаривает с лучшим другом своего мужа Марком, влюбленным в нее, девушка появилась в кепке. Она до сих пор с нежностью вспоминает головной убор. Ведь именно с помощью него она скрывала прыщи. Вернее, один, но внушительный.
Мэттью Макконахи решил положиться на импровизацию и инстинкт в ленте «Весна Скорпиона»
Актеру предложили сыграть эпизодическую роль в фильме. Съемки должны были занять всего 1 день. И Макконахи впервые в жизни решил не готовиться: не читать сценарий и не разучивать текст. Ему показалось, что так он сможет более ярко показать истинную личность персонажа. В результате, когда Мэттью приехал на площадку, ему вручили 4 страницы текста.
Просматривая свои реплики, Макконахи аж взмок. Он должен был выдать перед камерой длиннющий монолог. На испанском. Понимая, что выучить это ему все равно не удастся, Мэттью в отчаянии приступил к съемкам. «Я даже не помню, что я там говорил. По-моему, какую-то белиберду. И фильм этот я не смотрел. Да и вряд ли когда-нибудь отважусь. Большего позора я точно не испытывал». С тех пор актер всегда скрупулезно готовится к работе.
Рене Зеллвегер пришлось пробежать в неглиже на глазах у прохожих в «Дневнике Бриджит Джонс»
Пожалуй, все зрители помнят отчаянный забег Рене Зеллвегер по улицам Лондона в легкомысленном костюме. Девушка пытается догнать своего возлюбленного, а потом зябко ежится под хлопьями снега. Съемки проходили на одной из оживленных улиц столицы Великобритании, и перекрыть полностью ее не смогли. Эта сцена запомнилась обоим актерам надолго. Пассажиры автобусов и прохожие любовались Рене Зеллвегер.
А Колин Ферт не на шутку испугался искусственного снега. «Все было в огнях, и пушки для создания снега работали на полную мощность. Я помню, как все работники на съемочной площадке были в защитных масках. Кроме двух актеров. И это меня здорово напрягало».
Ане Тейлор-Джой было неловко за поведение своей героини Эммы
Съемки «Эммы» не всегда проходили легко. Аня Тейлор-Джой постоянно извинялась перед другими актерами, потому что ей приходилось играть самоуверенную и не всегда приятную героиню. Особенное смущение у нее вызывали сцены, где ее персонаж вел себя откровенно жестоко по отношению к подруге Гарриет и мисс Бейтс. Ане сложно было понять такое поведение — в детстве актрису частенько травили одноклассники за ее нестандартную внешность.
«Мы с Мией Гот дружим много лет. И после каждого дубля я подходила к ней с извинениями. А она мне в ответ: „Аня, ну это же буквально прописано в сценарии. Ты обязана это сделать“. Эмма в эти моменты мне решительно не нравилась, хотя обычно я с нежностью отношусь ко всем своим героиням».
Кевину Костнеру мешали самолеты, когда он играл Робин Гуда
График съемок известного фильма был довольно напряженным. Студия планировала завершить процесс к Рождеству, а потому работа проходила в невероятной спешке. Это нервировало всех участников процесса. Запоминающимся был даже 1-й день работы над сценой в Шервудском лесу. Когда Кевин Костнер планировал произнести монолог, его речь прерывал рев двигателей самолетов. Из-за сложных погодных условий пришлось изменить маршрут воздушных судов, и они заходили на посадку прямо над съемочной площадкой.
Кэмерон Диас с содроганием вспоминает сцену в караоке в фильме «Свадьба моего лучшего друга»
Смотреть на актрису, которая с испуганным лицом дрожащим голосом исполняет песню «I Just Don’t Know What to Do with Myself» было действительно больно. Пожалуй, это одна из самых неловких сцен в фильме. Кэмерон Диас признается, что момент дался ей нелегко.
Она была в ужасе от того, что ей приходится петь на публике. Ей хотелось сбежать с площадки. Единственным спасением стал партнер Диас и исполнитель главной роли Дермот Малруни. Он уверял девушку, что та справится. И потому во время эпизода она все время смотрела исключительно на него.
Колину Ферту совсем не понравилось делить съемочную площадку со львом
В фильме 2012 года «Гамбит» британскому актеру пришлось оказаться в одном помещении с огромным зверем. И хотя дрессировщик утверждал, что лев совершенно ручной, Ферту такое соседство абсолютно не понравилось. Чтобы животное двигалось по заданной траектории, перед ним разложили кусочки мяса.
Однако четвероногий актер быстро потерял интерес к лакомству и сосредоточил все свое внимание на Колине. Ферт обмирал под плотоядным взглядом хищника. «Я чуть не потерял контроль над некоторыми ключевыми мышцами», — завил артист.
Из всех сцен в «Криминальном чтиве» Уме Турман тяжелее всего дался танец
Когда актриса снималась в этом прославленном фильме, ей пришлось столкнуться со множеством сложностей. Но, как это ни удивительно, самым трудным для Турман стал выход на танцевальную площадку.
Она казалась себе огромной и неуклюжей. Вполне понятные чувства для 24-летней девушки. Она искренне боялась танцевать. «Я была в ужасе от этой сцены больше, чем от чего бы то ни было. Но зато, когда начала двигаться, уже просто не могла остановиться. И переборола свои комплексы».
Из-за сцены в комедии «Поспешишь — людей насмешишь» Сальма Хайек чуть не ушла из кино навсегда
Девушка только начала сниматься в Голливуде, когда ей предложили роль в этом фильме. Вариант был многообещающим, так как партнером актрисы в ленте должен был стать очень популярный тогда Мэттью Перри. Начиналось все отлично, и режиссер был доволен игрой артистки.
Но после одной сцены Сальма Хайек чуть не бросила кино. Она перегрелась на солнце, и вместо заученного текста из ее рта вырвался какой-то бессвязный набор слов. Сильная жара и обезвоживание спровоцировали у актрисы дислексию. Она отлично помнила реплики, но физически не могла их правильно произнести. Один неудачный дубль следовал за другим. Хайек уже была на грани слез. К счастью, команда сумела с честью выйти из сложной ситуации. Эпизод разбили на множество коротких кусочков, чтобы Сальме было легче.
А какие моменты из рабочей жизни вы до сих пор вспоминаете с содроганием?