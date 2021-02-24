9 наших привычек, которые изящно намекают иностранцам, что мы из России

Современный мир стирает различия между людьми. Теперь сложно с первого взгляда определить, из какой страны человек приехал и на каком языке он разговаривает. Но остаются незначительные черточки, которые помогают выделить соотечественников из общей толпы. Это необязательно яркие наряды и родная речь.

Я Мария, уже почти 8 лет живу за границей и долгое время работала в разных отелях. Поэтому научилась достаточно быстро определять, из какой страны путешественники прибыли. Cпециально для AdMe.ru я составила список, казалось бы, незаметных вещей, по которым иностранцы сходу узнают нас.

Денежная магия

Многих иностранцев бесконечно обескураживает тот факт, что россияне отказываются передавать деньги из рук в руки. То есть нужно положить необходимую сумму на стол, прилавок, тарелочку на кассе, а другому человеку их взять. И наоборот. Истоки этого странного обычая кроются в суевериях. Но нынче об этом никто и не вспоминает. И люди продолжают следовать традициям, даже не понимая, почему и зачем это делают. До сих пор вспоминаю, с каким недоумением на меня смотрела кассирша в маленьком магазине, когда я пытался вручить ей деньги. Это просто не принято. Неважно, крупную купюру ты выдаешь или гору мелочи, сумму надо положить именно в тарелочку на кассе. И никак иначе. Сдачу тебе вернут таким же образом. © Richard Garrett / Quora

Забота о чемоданах

Мы далеко не единственные, кто любит оборачивать чемодан пластиковой пленкой перед тем, как сдать его в багаж. Но у нас эта услуга пользуется большей популярностью, чем где-нибудь еще в мире. Причина в некотором недоверии к аэропортовым службам. Отдыхающие считают, что таким образом содержимое чемодана останется в целости и сохранности. Кроме того, пленка призвана защитить чемодан от повреждений. А если понаблюдать, как в некоторых аэропортах перемещают багаж, эта мысль уже не кажется такой крамольной.

Щедрые чаевые

Наши путешественники за границей очаровывают остальных людей гремучей смесью щедрости и прижимистости. У нас не считается странным потратить на отдых существенную сумму денег. Уж коли мы планируем отпуск, то ограничивать себя во всевозможных радостях не будем. Равно как и жадничать, оставляя чаевые в ресторане. Хотя россиян нельзя назвать лидерами в этом вопросе, но в тройку самых щедрых они входят. При этом добавлять небольшую сумму к счету принято обычно в том случае, если сервис понравился. А вот на проживании в гостинице, покупке сувениров и экскурсиях можно сэкономить. Немцам часто приписывают привычку занимать в отелях шезлонги прямо с самого утра. Наши предприимчивые соотечественники пошли еще дальше и в одной из гостиниц предусмотрительно забрали их на ночь в свой номер. Несколько лет работала в небольшом рок-кафе во Вьетнаме. И владелец заведения, американец, и все сотрудники впадали в живой восторг при виде гостей из России. В зависимости от их настроения чаевые могли быть просто астрономическими. Да и просто на чашечку кофе редко кто заходил. Обычно заказывали массу блюд и полбара в придачу.

Любовь к Duty Free

Шопинг — это приятная, но необязательная часть поездки. Большинство вещей теперь продается и в наших магазинах, а их качество достаточно хорошее. Но чего у нас не отнять, так это любви к магазинам Duty Free. Визиты в подобные заведения на границе — почти обязательная и приятная традиция. Кто-то покупает товары по велению души, другие отдают предпочтение знакомым и привычным продуктам. Возможно, когда-то путешествия и начинались с первого шага. Но теперь они стартуют с визита в Duty Free. Я прекрасно знаю, что многие штуки теперь можно купить и в обычных магазинах. Кое-что стоит даже дешевле. Но пропустить Duty Free все равно не могу. Даже когда мы ездили на машине в Финляндию на пару дней, все равно туда заглядывали. Это уже какая-то традиция.

Чай вприкуску

Что было первым: чай или печеньки? Вопрос скорее риторический, как про курицу и яйцо, но эти две вещи у нас по отдельности существуют редко. К любому горячему напитку принято подавать что-то сладкое. У нас есть специальное выражение — «пить чай вприкуску». Раньше это обозначало, что человек откусывает кусочки сахара и медленно рассасывает их, потягивая чай. Ныне сахар заменили всевозможные печеньки, торты и мармелад. Когда мы составляем список покупок, среди пунктов часто фигурирует «что-нибудь к чаю». Хрустеть печеньем, не запивая, — это есть всухомятку. Не слишком популярное явление. Чай с вкусняшками — ежедневная традиция многих наших соотечественников. Причем для большего удовольствия твердые печеньки можно макать в горячий напиток. Так они становятся еще вкуснее. Русские просто обожают чай. И готовы пить его с утра, днем, вечером — да в любое время. Когда я был в России, мне рассказали, что сахар в напиток добавлять не надо. Просто заедаешь чай шоколадкой или чем-то сладким. © Mason Jones / Quora

Опасное мороженое

Наша морозоустойчивость вошла в легенды. Многие считают, что истинному выходцу из России нипочем перепады температуры, завалы снега и бурные метели. Тем большее удивление вызывает трепет перед любыми холодными напитками и продуктами. Мороженое — это лакомство исключительно для жаркого лета. А в магазине лимонад из холодильника редко кто возьмет. Если заболело горло, значит, виной тому, скорее всего, ледяной напиток. Поэтому ничего холодного есть или пить не стоит. Как это ни удивительно, во многих странах мороженое, наоборот, рекомендуют как средство для смягчения боли в горле. У нас же эту сладость скорее разогреют в микроволновке до состояния лужицы. Моя бабушка была уверена, что если я съем слишком много мороженого или буду поглощать его слишком быстро, то точно заболею. И чтобы этого не случилось, она разогревала его в микроволновке. © Vincent Marsan / Quora

Недавно я купила мороженое, чтоб съесть его на десерт. Мой парень: «Ну ты даешь, зимой покупаешь мороженое». Я подумала, странно, а что такого — дома температура примерно одинаковая и зимой, и летом.

Как-то жарким летним днем сидели мы с подругой в московском кафе. Я попросил официанта добавить льда в мой напиток. Тот был весьма смущен и обеспокоен. Даже обратился к моей девушке, чтобы уточнить заказ. Оказалось, что напитки со льдом здесь пить не принято. Ни в коем случае. Горячий чай с лимоном — вот что мне предложили. В июле! Горячий чай! © Leonardo Morán / Quora

Лаконичные смайлы

Загадочные скобки в конце предложений ставят в тупик иностранцев не первый год. Не все понимают, что означают эти символы. Укороченный вариант смайла — без двоеточия и тире — отечественное изобретение. Причем скобка необязательно обозначает, что человек находит свое утверждение забавным. Порой это просто проявление вежливости и симпатии, альтернатива дружелюбной улыбке при личном разговоре. А вот если количество подобных знаков пунктуации возрастает от 2 до 4, значит, собеседник и впрямь отмочил шутку. От смешной до уморительной. Конечно, лучше использовать просто скобку. Во-первых, это быстрее. Во-вторых, мессенджеры не превращают ее в эмоджи. Ну и наконец, она лучше передает саркастический подтекст. © Jayden Morallez / Quora

Ябеда-корябеда

Искренняя нелюбовь к вовлечению третьей авторитетной стороны в любые споры преследует нас еще из детства. Два самых обидных прозвища у ребятни любого возраста — «ябеда» и «жадина». Что, несомненно, пробуждает в наших душах честность и щедрость во взрослой жизни. Если с соседом, сотрудником или даже незнакомцем возникают прения, проще решить этот вопрос напрямую, а не обращаться к официальным лицам или начальству. Многих иностранцев подобная напористость обескураживает. Если соседская собака устроит какую-то неприятность во дворе, то русский скорее отправится напрямую выяснять отношения. В других же странах в этом случае обращаются в товарищество домовладельцев, дабы оно выписало штраф. © Konstantin Petrenko / Quora

Магическая сила каши

Пожалуй, больше никто в мире так не верит в безграничную пользу всевозможных каш для здоровья. Завтрак должен начинаться именно с этого блюда. Есть несколько разных вариантов, которые вызывают искреннее любопытство у иностранцев. Например, гречневая, рисовая каша, пшенка и пр. Только овсянка не ввергает в недоумение. С другой стороны, эти продукты действительно хороший вариант, чтобы начать утро. Они богаты витаминами, минералами и клетчаткой. И надолго утоляют чувство голода. Гречневая каша с молоком — это вообще блюдо на века. В России каша — это практически любая крупа, сваренная на молоке с добавлением масла, варенья, меда. Британцы обычно называют такое блюдо пудинг. У них каша — это овсянка, приготовленная на воде. © suchcatfish / Reddit

Паспортные хитрости

Здесь Россия не является исключением. В большинстве стран есть документы для внутреннего пользования и для выезда за рубеж. Обычно в качестве первого используется ID, карточка социального или медицинского страхования. А для второго уже нужен паспорт. Но вот 2 похожих документа, один из которых желательно всегда иметь под рукой, это скорее исключение. Их количество может доходить и до 3. Некоторым нашим соотечественникам разрешают оформлять 2 заграничных паспорта. Помню, самое большое недоумение у моих друзей вызывал именно внутренний паспорт с разнообразными отметками. Прописка, штамп о браке, запись о ребенке — все это породило массу вопросов. Особенно первый пункт.

А какие пункты вы бы сюда еще добавили?