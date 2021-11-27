9 наших косметических средств, которые мы старательно обходим стороной, а иностранцы от них без ума

Наши магазины и аптеки буквально завалены баночками с косметикой от иностранных производителей. Их названия на слуху и обещают невероятный эффект. Часто мы верим рекламе и послушно покупаем заветные бутыльки. При этом мы часто игнорируем то, чем владеем сами. Как выяснилось, наши средства по уходу за собой ничуть не хуже. В последнее время они переживают настоящее возрождение и становятся популярны за границей.

AdMe.ru разобрался, какую нашу косметику ценят, любят и покупают иностранцы. И нам стоит обратить внимание.

1. Хозяйственное мыло

Оно полностью экологичное, поэтому не вызывает раздражения и аллергии. Многие моют волосы хозяйственным мылом и отмечают, что локоны становятся более здоровыми и пышными. За границей цена бруска — чуть больше 500 рублей. Это поистине универсальное средство: им можно и стирать вещи, и мыться самому.

Конечно, мало кто сейчас стирает руками, но есть способ использовать хозяйственное мыло и в стиральной машине — нужно предварительно натереть его на терке и добавлять стружку прямо в барабан перед началом цикла.

2. Детский крем

Тот самый, знакомый каждому советскому ребенку, в ностальгическом тюбике из алюминия. Состав не идеален, но зато в креме немало веществ природного происхождения — ланолин, экстракт ромашки, витамин А, ментол, что в наши времена тотальной синтетики весьма ценно. Крем довольно жирный и долго впитывается, зато отлично снимает раздражение, покраснение и шелушение кожи, увлажняет и смягчает ее, защищает от ветра и мороза. На eBay продается по ₽ 450 за две упаковки, против наших ₽ 48 за штуку.

3. Дегтярное мыло

Брусочек вполне способен заменить дорогую лечебную косметику: в составе есть березовый деготь, известный своими антисептическими свойствами. Дегтярное мыло помогает избавиться от прыщей, зуда, раздражения и пигментных пятен. А также им можно мыть голову. Правда, большинство людей отмечает резкий запах, к которому сложно привыкнуть. Но готовы терпеть его ради эффекта. На сайте Amazon за 3 бруска мыла просят больше ₽ 1 100. И его покупают, оставляя самые восторженные отзывы. В России один кусок обойдется в ₽ 42.

4. Желтковый шампунь

В состав шампуня входит яичное масло, которое способствует росту волос. Средство очень экономичное: на среднюю длину требуется маленькая капелька желе размером с горошину. За рубежом свойства этого шампуня оценили и продают его по цене ₽ 2 700 за 3 упаковки. Мы же можем купить его меньше чем по ₽ 100 за штуку.

5. Морковный крем

Копеечному крему от «Невской косметики» удалось покорить даже Корею — страну, продукцию которой скупает весь мир. Секрет успеха в его активных компонентах: оливковое масло смягчает и питает кожу, экстракт моркови увлажняет, а бета-каротин защищает от ультрафиолета, восстанавливает после солнечных ожогов и омолаживает. Неплохой результат за ₽ 58.

6. Крем для рук «Бархатные ручки»

Еще один наш «лидер» на западе. Специальная формула увлажняющего крема для рук разработана для интенсивного увлажнения кожи. Он очень легкий, нежирный, без запаха и действительно делает руки мягкими и нежными. Некоторые иностранцы впервые приобрели средство, будучи в России, и продолжили покупать у себя на родине. Но традиционно цена оказалась в несколько раз выше — ₽ 450 за упаковку против ₽ 84 у нас.

7. Зубная паста SPLAT

Российская компания известна своей зубной пастой премиум-класса. Среди стандартных вариантов встречаются и очень необычные — например, черная зубная паста из карельского угля, с экстрактами алмаза, а также с частицами коллоидного золота.

«Цены на российскую зубную пасту SPLAT в отделе экзотики гонконгского торгового центра. Умножайте на 9».

8. Мумие

Мумие — это целительный горный воск, который обладает множеством полезных свойств. В нашей стране его добывают во многих регионах. Интернет пестрит восторженными отзывами об этом чудо-средстве, его используют от растяжек, шрамов, ожогов, целлюлита и применяют для роста волос. И конечно, о русском продукте широко известно за границей. Чтобы приготовить средство от растяжек, рекомендуют мумие развести с водой, смешать с любым кремом для тела и нанести на проблемные зоны.

Также можно самостоятельно приготовить маску для лица: для этого мумие нужно растворить в воде и смешать с 2–3 ложками глины, должна получиться консистенция густой сметаны. Нанесите на лицо маску и накиньте сверху пищевую пленку, чтобы создать паровой эффект — так маска будет более интенсивной.

9. Тональный крем «Балет-2000»

Увлечение этим тональным кремом возвращается благодаря блогерам, которые стали проверять и хвалить средство в своих видео. Сам крем появился в магазинах в далеком 1981 году, но до сих пор его внешний вид не изменился — металлический тюбик с пластмассовой завинчивающейся крышкой. В составе крема содержатся минеральное масло и ланолин, благодаря им кожа смягчается и возникает ощущение, что на лице не тональное средство, а крем для лица. Это хорошо для сухой кожи, для жирной же — не очень. Крем будет создавать жирную пленку. Однако, как ни крути, даже богатые люди покупают «Балет» и тоскуют о нем за границей.

А вы пользуетесь косметикой российского производства?