9 народов, реальные факты о жизни которых похожи на выдержки из фантастических романов

В Африке есть племя, которое проводит конкурсы красоты для мужчин. Участники наносят яркий макияж и красиво одеваются, и жюри, которое состоит из девушек, выбирает лучших. А в высокогорном селе на Кавказе живет самый счастливый народ в мире.

Жаль, что всего этого не рассказывают на школьных уроках географии. Зато о любопытных традициях разных этносов любит писать редакция AdMe.ru.

Водаабе

Эта народность живет в Центральной Африке и считает себя самой красивой в мире. Причем внешняя привлекательность важна в первую очередь для мужчин. У водаабе даже есть праздник Геревол, на котором молодые парни с ярким макияжем и в красочных костюмах с перьями танцуют, чтобы произвести впечатление на женщин своего племени. Идеал мужчины — высокий, стройный, с белоснежными зубами и белками глаз. И на празднестве участники стремятся всячески подчеркнуть свои внешние достоинства. При этом водаабе очень ценят сдержанность и скромность. Их нравы довольно строги. Например, в дневное время муж и жена не могут держаться за руки или даже разговаривать друг с другом.

Айны

Айны — коренные жители Японских островов. Сейчас их вряд ли можно внешне отличить от японцев, но еще 100 лет назад они совершенно не походили на большинство жителей Страны восходящего солнца. Айнов отличали черты лица, схожие с европеоидными, густые волосы и обильная растительность на лицах мужчин. Первые русские исследователи описывали представителей этого этноса похожими на русских крестьян со смуглой кожей или даже на цыган.

Маори

Культура маори — одна из самых молодых в мире: первые представители этого народа прибыли в Новую Зеландию только в XIV веке. Причем ученые до сих пор не могут точно ответить на вопрос, откуда именно они появились. Само слово «маори» на языке этноса означает «нормальные» или «обычные». Однако внешний вид этих людей еще совсем недавно вряд ли вязался с нашими представлениями об обычности: лица как мужчин, так и женщин покрывали шрамы и татуировки. Искусство нанесения на тело узоров коренные жители Новой Зеландии называют «та-моко». Это уникальная техника, которая заключается в том, чтобы не прокалывать кожу, как это делают сейчас, а разрезать ее. Татуировки были своеобразным паспортом маори: они несли информацию о социальном статусе человека. Их позволялось иметь только свободным людям. Мужчины полностью покрывали лицо (для этого им надо было выщипывать бороду), женщины — губы, подбородок и часть шеи. Красивыми считались полностью черные губы, отсутствие татуировок на них выглядело в глазах маори странным.

Каджуны

Каджуны — потомки франкоканадцев, которые в середине XVIII века поселились на юге Луизианы в труднодоступной заболоченной местности, где и живут до сих пор. Они охотно заключали браки с представителями других народов, живущих поблизости. В частности, с креолами, у которых позаимствовали культ вуду, популярный до сих пор и существующий наравне с католицизмом. Одна из самых ярких и известных каджунских традиций — проведение фестиваля Марди Гра, напоминающего Масленицу. Это большое карнавальное шествие, в ходе которого участники в высоких конусообразных шляпах должны собрать ингредиенты для приготовления традиционного луизианского блюда — супа гамбо. Празднество должно непременно закончиться до полуночи.

Короваи

Эта этническая группа папуасов, живущих в Новой Гвинее, известна тем, что строит свои дома на деревьях на высоте 50 м. Они до сих пор живут фактически в каменном веке: не используют металл и почти не знают земледелия. До 1970-х годов короваи не контактировали ни с кем, кроме соседних папуасских племен, и даже не подозревали, что в мире есть другие народы. Раньше короваи практиковали каннибализм. Сейчас, по словам антропологов, от этого пережитка прошлого избавились. Однако представители этого народа активно поддерживают миф о том, что древняя традиция до сих пор сохранилась, для привлечения туристов.

Кхаси

Этот загадочный народ проживает на территории Индии. У кхаси сохранилась матрилинейность: муж приходит жить на территорию жены, а имущество наследует младшая дочь в семье. Браки и разводы заключаются по взаимному согласию и довольно легко. В случае расставания пары мужчина возвращается в дом матери.

Однако социальное устройство не единственная фишка кхаси. Они известны тем, что выращивают живые мосты из каучуконосного фикуса. Гибкие висячие корни этого растения протягивают через реку, а на другой берег могут перекидываться направляющие из бамбука, заменяемые по необходимости на новые. Пока мост живой, он защищен от гниения. Корни дерева растут и укрепляются, становясь более толстыми и крепкими, а значит, надежность сооружения со временем только повышается.

Мосо

Этот народ, живущий в Китае, тоже описывают как матриархальный. Династии отсчитывают родство по материнской линии. У мосо в лексиконе нет слов «папа» и «ревность», а женщины, по некоторым наблюдениям, физически сильнее мужчин. Согласно некоторым исследованиям, у мужчин мосо нет никаких обязанностей, они отдыхают весь день. Однако это не совсем так: они ухаживают за скотом, занимаются рыбной ловлей, пахотой, а также чтением молитв и жертвоприношениями.

Хиналугцы

Хиналугцы — народ, который можно встретить в высокогорьях Азербайджана. В основном представители этого этноса живут в селе Хыналыг на высоте более 2 тыс. м над уровнем моря. Они верят в легенду о том, что именно там остановился Ноев ковчег после потопа, а значит, они прямые потомки Ноя. Хиналугцы живут довольно изолированно и стараются заключать браки исключительно со своими соплеменниками. А еще они считают себя самым счастливым народом в мире.

Акха

Представители этой народности — родственники тибетцев. Они живут на юге Китая, на севере Лаоса и Таиланда, в Мьянме и в восточной Индии. Женщины племени любят богатое одеяние, особенное внимание уделяется головному убору: у каждой владелицы он уникален и отражает ее социальный статус. Головной убор, богато расшитый серебром, бусинами и мехом, девочка получала в подростковом возрасте и с тех пор не должна была снимать его даже во сне. Постепенно девушки добавляли на него украшения, и в итоге вес этого предмета гардероба мог достигать нескольких килограммов. Сейчас женщины надевают этот аксессуар по особым случаям или для развлечения туристов, а их мамы и бабушки носили его постоянно.