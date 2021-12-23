9 вещей, которые еще вчера считались крутыми, а сегодня вызывают лишь снисходительное «пф-ф-ф»

Мы живем в том веке, когда тренды меняются быстрее, чем дни в календаре. Вы только купили модную вещь, а она уже неактуальна. Особенно современность изменили зумеры. Молодежь, рожденная в период с 1997 по 2012 год, полностью перевернула представление людей о потреблении: мы стали покупать вещи более осознанно и думать об экологии. Изменения претерпел не только рынок товаров и услуг, но и стиль жизни в целом.

Мы в AdMe.ru попробовали разобраться, какие вещи и привычки перестали быть популярными в последнее время.

Беспроводные наушники

Несколько лет назад на рынке случился бум беспроводных наушников. Их покупали и носили все подряд — школьники, звезды, спортсмены. Это действительно удобно — никаких проводов. Однако сейчас наблюдается обратная тенденция: люди все чаще используют олдскульные наушники, а носить беспроводные больше не круто. Знаменитости частенько появляются на публике с проводами в ушах, и это не считается зазорным.

Использовать кучу фильтров

Специалисты начали бить тревогу: использование фильтров в социальных сетях вредит ментальному здоровью. Психологи могут выдохнуть, ведь сейчас фильтры считаются антитрендом. Идеальная, вылизанная картинка подписчикам уже не интересна — людям нравятся смотреть на реальные фото.

Работать без выходных только ради результата

Предыдущие поколения часто обвиняют в том, что они готовы работать день и ночь без отдыха. Опросы показали, что зумеры также готовы много работать, однако движет молодыми людьми не только жажда денег. Они готовы работать ради качественного результата, а также — с особыми условиями, такими как медицинская страховка, конкурентоспособная зарплата и начальник, которого они уважают.

Ходить в кино

Опросы показывают, что все больше людей предпочитают смотреть фильмы дома, а не ходить в кинотеатры. И немудрено: популярность стриминговых сервисов растет не по дням, а по часам. По статистике, двое их трех взрослых жителей США имеют подписку на Netflix. Количество зрителей в других сервисах также растет.

Тягать железо в спортзале

В 2021 году более популярными стали тренировки с собственным весом и переносными гантелями на улице, а вовсе не работа с тренажерами в зале. В целом фитнес стал более «умным». Кажется, сейчас люди хотят не просто «накачать бицуху», но стать более здоровыми и крепкими.

Искать рецепты в книгах и у бабушки

По статистике, 59 % людей в возрасте от 25 до 34 лет идут на кухню готовить со своими смартфонами или планшетами. Миллениалы частенько смотрят в интернете идеи для ужина и не стесняются вносить в рецепты изменения. Зумеры также не отстают и идеи рецептов ищут в TikTok. Молодые люди стремятся пробовать новые блюда и необычные сочетания.

Использовать тушь для ресниц

Несколько лет назад исследователи заметили интересную тенденцию: девушки стали меньше использовать тушь. На замену средству пришли наращивание и ламинирование ресниц. В 2021 году наращенные и накладные ресницы также на пике популярности, однако все чаще мастера делают более естественные наращенные ресницы.

Покупать одноразовые и неэкологичные продукты и товары

Мир становится все более и более эко-френдли. По статистике, в сравнении с 2019 годом покупатели стали лучше обдумывать покупки и избегать пластика. Спрос на экологические товары вырос на 71 % за последние 5 лет. Так что все чаще можно встретить молодого человека с крафтовым пакетом или авоськой.

Не учиться

Конечно, и сейчас родителям приходится заставлять детей учиться и ходить в школу. Однако для современного поколения поговорка «Знания — сила» верна как никогда. Зумеры уже на пути к тому, чтобы стать самым образованным поколением, которое когда-либо видел мир. У них с пеленок есть доступ к неисчерпаемому источнику знаний — интернету. И зумеры считают, что высшее образование — это важно, но также рассматривают альтернативу классическим университетам и колледжам.