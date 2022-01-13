9 моделей, чьи имена скоро прозвучат круче, чем Клаудиа Шиффер и Синди Кроуфорд

Фешен-модель — это не привлекательное лицо и стройная фигура, а харизма, талант и куча особенностей внешности. Звездам подиума давно не нужно быть классическими красотками, они удивляют другим. Кто-то проходил стажировку в НАСА, кто-то защищает природу Крайнего Севера, а кто-то доказывает на своем опыте, что диабет не приговор.

Мы в AdMe.ru присмотрелись к новому поколению моделей и смело заявляем: скоро имена этих девушек будут звучать отовсюду.

Куанна Чейзингхорс

19-летняя Куанна буквально взорвала бал Института костюмов Met Gala в 2021 году. Темой мероприятия была американская мода, и девушка представляла культуру индейцев навахо. Ее образ стал вирусным в соцсетях. Куанна — единственная модель из числа коренных народов Америки. Она с детства интересовалась модой, и в 2020 году заключила контракт с Calvin Klein. С тех пор ее карьера идет в гору. Самая узнаваемая деталь внешности Куанны — татуировка на лице. Она сделала ее в 14 лет и тем самым восстановила древнюю традицию своего народа. Дело в том, что нанесение такого узора на подбородок — часть обряда инициации девочек. Раньше его проводили в возрасте 12–14 лет, и Куанна стала первой из современных девочек племени, прошедших его в столь юном возрасте. Кстати, тату девушке сделала ее мама, как это и было положено у их далеких предков. Юная модель живет на Аляске и защищает природу Арктики. В частности, она выступает против того, чтобы земли штата сдавали в аренду для добычи нефти.

Лила Грейс Мосс

Лила — дочь знаменитой топ-модели Кейт Мосс. Сейчас ей 19, но свои первые шаги в мире моды девушка сделала еще в 14. В 16 лет Лила стала лицом Marc Jacobs Beauty и тогда же снялась для обложки журнала Dazed. У Лилы диабет 1-го типа, и на показе мод в Милане девушка дефилировала с инсулиновой помпой. Поскольку модель была одета в слитный купальник и жакет, устройство оказалось на виду. Поклонники юной Мосс в соцсетях выразили восхищение ее смелостью.

Сара Грейс Валлерстедт

Красоту этой американской модели называют неземной. В школе Сара даже не думала о подиумах и слыла ботаником, но стоило ей только вырваться за пределы городка, в котором девочка выросла, как она тут же начала покорять мир высокой моды. Первым журналом, для обложки которого Сара снялась, был Vogue Italia. А первым брендом, в рекламной кампании которого она участвовала, стал Prada, что считается одним из самых высоких достижений в модельном бизнесе.

Мона Тугор

Мона родилась в Дании, но кроме скандинавских корней имеет сомалийские, эфиопские и турецкие. Девочке было всего 12, когда ее яркую и необычную внешность заметили скауты — специалисты, занимающиеся поиском новых лиц для модной индустрии. В 15 лет она выиграла конкурс Elite Model Look в Дании. Она появилась в рекламе Prada, Louis Vuitton, Loewe, Chanel, Max Mara и Chloé, а в 2021 году — на обложке апрельского номера британского Vogue.

Крис Грикайте

Девочка, родившаяся в Омске, попала в модельный бизнес случайно: друг-фотограф захватил ее за компанию в редакцию российского Vogue. В итоге Крис заметили. С 2017 года Грикайте являлась эксклюзивной моделью Prada — открывала и закрывала показы модного дома. Сейчас девушка живет в Нью-Йорке, дружит с дочкой Синди Кроуфорд Кайей Гербер и копит деньги, чтобы купить квартиру маме.

Адут Акеч

22-летнюю уроженку Южного Судана называют второй Наоми Кэмпбелл. 2 декабря 2019 года она получила награду «Модель года» на церемонии вручения Fashion Awards в Лондоне. Скауты заметили девочку, когда ей было всего 13, но она отложила карьеру модели на 3 года. В 16 лет Адут дебютировала на показе мод, организованном ее тетей, а вскоре после этого выступила на подиуме Saint Laurent. Девушка дважды была признана моделью года по версии сайта Models.com.

Софья Штейнберг

Софья Штейнберг в 2021 году попала в список Forbes как одна из самых перспективных в категории «Мода и дизайн» россиянок. Девушка родилась в Новосибирске 19 лет назад. Она считала себя некрасивой и не стремилась к карьере модели, но, когда ей исполнилось 12, ее заметили скауты. Сначала Софья работала в Азии, потом стала делать первые шаги на европейских подиумах. В 2019 году в ее карьере произошел настоящий прорыв — она открыла показ Givenchy. Андрогинная внешность девушки пользуется большим спросом. В 2021 году Софья появлялась почти на каждом показе в Париже и Милане, включая культовые мероприятия Fendace, Saint Laurent и презентацию Dior. А ее немного суровый взгляд даже назвали новым лицом высокой моды.

Палома Эльсессер

Палома не особо интересовалась миром высокой моды. Она училась на психолога и вела блог в инстаграме. Именно в этой соцсети ее нашла визажист Пэт ​​Макграт, которая и открыла миру новую модель plus-size. Палома работала с Nike, Fenty Beauty, Proenza Schouler и Mercedes-Benz. А в 2021 году появилась на обложке январского номера Vogue.

Адесува Айгеви

У этой модели с необычной внешностью китайские, тайские и нигерийские корни. Родители Адесувы — экологи, их работа была связана с разъездами, поэтому, несмотря на то что девушка родилась в США, она провела половину своего детства в Нигерии. Адесува изучала химию и даже проходила стажировку в НАСА, однако предпочла мир высокой моды. Она участвовала в показах Dior, Louis Vuitton и Chanel.