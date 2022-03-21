9 мифов, в которые мы поверили из-за фильмов, хотя на самом деле это ерунда на постном масле

Благодаря массовой культуре у нас сложилось определенное представление о прошлом. Мы считаем, что именно Пифагор придумал знаменитую теорему, или думаем, что знаем, как выглядела Хюррем-султан. Но на поверку многие данные оказались не то чтобы ложными, но весьма сомнительными.

Мы в AdMe.ru покопались в фактах и готовы рассказать, какие распространенные представления о событиях прошлого оказались некорректными или приукрашенными.

Миф № 1: Пифагор придумал одноименную теорему

О Пифагоре мы обычно узнаем на уроках математики. Однако ученые расходятся во мнении о том, где жил и какое образование получил ученый. По некоторым сведениям, греческий мыслитель с таким именем жил в конце VI — V веке до нашей эры. Предполагается, что все записи и упоминания о нем, его идеях и формулах были записаны его учениками. Фигура мыслителя окутана мифами и легендами, противоречащими друг другу. Даже если этот человек действительно существовал, то он точно не был первым, кто озвучил знаменитую теорему. Задолго до него эта формула была описана жителями Вавилона и Индии.

Миф № 2: Хюррем выглядела так, как нам показывают в фильмах и на портретах

Несмотря на то, что европейские художники-мужчины в гарем доступа не имели, сохранилось несколько портретов, на которых, возможно, изображена знаменитая правительница. Тем не менее ученые считают, что на картинах запечатлена не сама Хюррем, а собирательный образ женщины того времени. Нам лишь известно, что современники описывали Хюррем как поразительно красивую женщину, отличавшуюся от всех своими рыжими волосами. Но мы не знаем, насколько она похожа на даму, изображенную на портретах, и удалось ли создателям «Великолепного века» попасть в яблочко. Сериал вообще далек от правды, что неудивительно, ведь это художественный, а не документальный фильм.

Миф № 3: Робин Гуд жил на самом деле

Личность этого человека обсуждается уже несколько веков. Сложность заключается в том, что имя Робин в Средневековой Англии было очень распространенным, поэтому доподлинно установить личность героя почти не представляется возможным. Первое упоминание о преступнике из Шервудского леса датируется балладами XIII–XIV веков, но, согласно историческим документам, похожие личности жили и раньше. В ранних рассказах Робин описывается как простолюдин, бросивший вызов ненавистному шерифу Ноттингема. В более свежих версиях истории Робин стал аристократом, оброс кучей знакомых и соратников. Исследователи веками пытались определить, кем же был настоящий Робин Гуд, но ни один из кандидатов не подходил на 100 %. Согласно самой популярной версии, Роберт Гуд — это последователь короля Ричарда Львиное Сердце. Тем не менее все больше историков считают, что мы имеем дело не с реальной историей, а со средневековыми мифами.

Миф № 4: Король Артур собирал Круглый стол

Король Артур — центральный персонаж многих британских легенд. Но есть сомнения по поводу того, что он вообще существовал, а если существовал, то какую роль сыграл в истории своего народа. По легенде, в V и VI веках король отразил нападения саксов. Но только вот в летописях, посвященных тем событиям, имя Артура не упоминается. Фактически описание короля появилось только в IX веке, а рассказы о леди Гвиневре и знаменитых рыцарях Круглого стола вообще возникли 3 столетиями позже. Большинство ученых считают, что Артур был вымышленным персонажем, убедительных доказательств его существования нет. Стало быть, и Круглый стол он, скорее всего, не собирал.

Миф № 5: Конфуций написал все работы, которые ему приписывают

Ученые практически пришли к согласию по поводу года рождения и года смерти человека по имени Конфуций, но не могут прийти к единому мнению о том, как прошла его жизнь. Как и многие древние философы и ученые, Конфуций свои мысли не записывал — этим занимались его ученики. Вот почему современные ученые сомневаются в том, что многие произведения, приписываемые Конфуцию, написал действительно он.

Миф № 6: Легендарную красавицу Елену похитил принц Парис

Елена Троянская — персонаж эпической поэмы Гомера «Илиада». Красивая женщина, жена греческого царя Менелая, Елена сбегает с троянским принцем Парисом. Но нет никаких убедительных доказательств того, что Елена вообще существовала. В легендах, окружающих фигуру Елены, так много противоречий и несоответствий, что историки склоняются к мнению, что эта девушка является вымышленным персонажем. Так что и Парис Елену, скорее всего, не похищал.

Миф № 7: Женщины носили пояса верности, когда их мужья уходили в крестовые походы

Пояс верности — приспособление, которое, по легенде, появилось в Средневековье. Однако многие ученые солидарны во мнении, что женщины не носили пояса верности, да и в целом их вообще никто не использовал. Те экземпляры, что дошли до нас, были изготовлены в гораздо более позднюю эпоху, никакого отношения к Средним векам они не имеют. Да и нет доказательств того, что эти пояса когда-то использовали так, как мы привыкли думать.

Миф № 8: В XVII–XVIII веках все подряд носили парики

По одной из версий, тренд на парики ввел в XVII веке французский король Людовик XIII: он попросту начал лысеть. Придворные подхватили моду и тоже начали украшать свои головы объемными напудренными париками. Но мы заблуждаемся, когда считаем, что в то время парики носили все кому не лень. Из-за бешеной популярности цена на аксессуар сильно подскочила, так что позволить себе иметь такую роскошную вещь могли далеко не все.

Миф № 9: Ведьм преследовали на протяжении всего периода Средневековья

Классический период Средневековья начинается с 500 года нашей эры и продолжается до 1400–1500 годов. Традиционно Средневековье ассоциируется с рыцарями и ведьмами. Да только вот большую часть этого периода на ведьм никаких гонений не было. Согласно одной из теорий, примерно с 900 по 1400 год церковь вообще не признавала существование ведьм. Следовательно, никто и не судил людей за колдовство. В 1258 году папа Александр IV даже запретил преследование колдовства. Только спустя несколько столетий церковь изменила свое решение.