9 мифов о викингах, которых из-за кино мы ошибочно считали неотесанными варварами

Культовые кинообразы мы запоминаем надолго. Более того, если на экране предстает исторический герой, зритель остается уверенным, что этот персонаж выглядел в жизни именно так. К примеру, благодаря кинематографу многие убеждены в том, что викинги были настоящими варварами, ходившими немытыми и заплетавшими немыслимые косы.

Мы в AdMe.ru решили сами выяснить, какими в реальности были внешность и образ жизни викингов, и теперь развеиваем популярные мифы об этом легендарном народе.

Миф № 1: Носили рогатые шлемы

Первое изображение викинга в шлеме с рогами появилось в популярном издании древней исландской саги о Фритьофе от 1825 года. На самом деле скандинавские воины редко носили шлемы. В основном они ходили с непокрытой головой, а если и надевали шлемы, то простые, кожаные или металлические, с защитой на лице. Но отдельно рога все же использовались. Из них пили во время пиров, а еще в них дули — это было способом общения.

Миф № 2: Были неопрятными и не следили за собой

Археологи обнаружили различные предметы гигиены викингов: пинцеты, расчески, средства для чистки ушей, зубочистки и так далее. Английский хронист Джон из Уоллингфорда описывал их как ухоженных сердцеедов. Джон пишет, что эти суровые мужчины расчесывали волосы каждый день, мылись каждую субботу и часто меняли наряды. Борода викингов могла быть любой длины, но всегда была аккуратной. Еще они любили яркую одежду с узорами. Самыми популярными цветами были синий и красный, но археологи говорят о том, что одежда викингов охватывала всю цветовую палитру. А еще они ценили эксклюзивные ткани, такие как шелк.

Миф № 3: Носили косички

Мужчины делали длинные челки, а на затылке оставляли короткие волосы. Вообще они следили за модой на прически. Например, из-за того что в Северной Европе чрезвычайно привлекательными считались блондины, темноволосые викинги обесцвечивали щелоком свои волосы, а в некоторых регионах даже бороды.

Миф № 4: Мужчины были высокими и маскулинными

Питание в те времена было не очень хорошим, поэтому дети росли медленнее, чем сейчас, и люди были невысокими. Средний рост мужчины составлял 171 см, женщины — 158 см. При этом благодаря физическому труду тела людей были мускулистыми. Но наряду с этим тяжелые нагрузки приводили к проблемам с суставами и зубами. Лица мужчин и женщин были очень похожими. Мужское лицо было немного женственным, а женское — немного мужественным, с ярко выраженными челюстями и надбровными дугами. Поэтому археологам порой трудно определить пол викингов по найденным останкам. Также мужчины наряду с женщинами использовали подводку для глаз — кохль. Она представляла собой порошок из измельченной сурьмы, обожженного миндаля, свинца, окисленной меди, охры, золы, малахита и минерала хризоколлы. Это не только считалось красивым, но и помогало уберечь глаза от резких солнечных лучей, отражающихся от снега.

Миф № 5: Любой средневековый скандинав был викингом

У норвежцев существовало 2 слова — viking (набег) и vikingr (налетчик). У англосаксов было похожее слово — wicing. Первоначально оно означало просто «пират», но со временем превратилось в название норвежских мародеров. Это значит, что викингами были не все скандинавы. Как правило, ими становились молодые люди, жаждавшие отправиться на поиски богатств и приключений. Поэтому у викингов не было как такового централизованного государства и обитали они не только в Скандинавии. Археологи находят их следы по всему миру.

Миф № 6: Плавали на кораблях с драконьими головами

Свидетельствами служат только скандинавские граффити на стенах собора Святой Софии в Стамбуле, изображающие небольшой флот кораблей с драконьими головами. Археологические же данные неоднозначны. В Дании нашли единственный корабль, который предположительно украшала драконья голова. Полностью она не сохранилась, но уцелела «грива дракона» из железных завитков, а также есть пространство, где могла помещаться голова.

Миф № 7: Были единственными обитателями средневековой Скандинавии

Скандинавия была также заселена саамами — полукочевыми народами, обитавшими на Крайнем Севере — в Норвегии, Швеции, Финляндии и в некоторых частях России. Норвежцы называли этих людей финнарами. Между двумя народами активно велась торговля и заключались высокостатусные браки.

Миф № 8: Занимались исключительно набегами и грабежами

Христофор Колумб (слева) и Лейф Эрикссон (справа).

Викинги действительно прославились некоторыми жестокими набегами на другие народы. Например, на монахов острова Линдисфарн на севере Англии, когда норвежцы разрушили их знаменитую библиотеку и забрали все сокровища. Но большинство экспедиций все-таки были торговыми. Более того, северные воины, можно сказать, были путешественниками и исследователями. Они отправлялись не только в Европу, но и в Россию, Центральную Азию, некоторые регионы Африки. Также археологи нашли следы пребывания скандинавов в Северной Америке. Первым европейцем, ступившим на землю Нового Света, мог быть мореплаватель Лейф Эрикссон. Это позволяет предположить, что Америку открыли задолго до Христофора Колумба — в XI веке.

Миф № 9: Никогда не сидели на месте

Во второй половине XX века в ходе археологических раскопок, которые несколько лет велись в районе Коппергейт английского города Йорка, в земле обнаружили хорошо сохранившиеся дома викингов, их одежду, украшения и так далее. С тех пор ученые изменили свое мнение о представителях этого народа и стали рассматривать их как домашних, семейных людей.