9 мифов о викингах, которые создали кинематографисты, а мы и поверили

Мы представляем викингов как высоких светловолосых парней, которые без устали машут мечами, как будто в мире больше нет других занятий. Этот образ прочно закрепился благодаря мировому кинематографу.

Мы в AdMe.ru решили проверить, насколько он соответствует действительности, и развеять главные мифы, окружающие гордых скандинавов прошлого.

Викинги — это северяне

Считается, что в поселениях викингов обитали исключительно скандинавы, которые совершали набеги на чужие земли и возвращались на родной полуостров. Однако новые исследования показали, что это не совсем так. Ученые из Копенгагена проанализировали захоронения викингов в разных уголках мира и изучили их ДНК. Некоторые действительно оказались выходцами из Норвегии, Дании и Швеции, но многие перебрались в Скандинавию из других мест, например из Южной Европы.

Женщины сражались наравне с мужчинами

В сериале «Викинги» мужественные героини отчаянно размахивают мечами наравне с мужчинами и составляют им компанию в походах. В этом есть доля истины. В VIII веке скандинавы нападали на Британские острова и северную часть континентальной Европы, и в англосаксонских хрониках есть свидетельства того, что в некоторых отрядах были в том числе женщины и дети. Однако ученые до сих пор не могут точно сказать, какова была их роль. В 2017 году исследователи изучили останки, найденные в шведском городе Бирка, и выяснили, что они принадлежат женщине. Артефакты, захороненные с ней, говорят о том, что она была профессиональным воином. В мифологии викингов тоже часто присутствуют воительницы, но ученые пока остерегаются утверждать, что участие в сражениях было одним из вариантов женской карьеры. Все же убедительных доказательств того, что женщины непосредственно участвовали в боевых действиях и набегах, пока нет.

У женщин не было прав

Другая крайность — считать сообщество викингов чересчур патриархальным. Да, мужчины там и правда доминировали, но женщины Скандинавии эпохи викингов пользовались необычайной для своего времени свободой. Они имели право владеть имуществом, требовать развода и раздела имущества, если их брак распался. Девочки, как правило, выходили замуж довольно рано, и семьи договаривались о заключении браков, но юная невеста обычно имела право голоса в решении этого вопроса. Скандинавские женщины были полноправными хозяйками дома, когда их мужья отсутствовали. Если мужчина умирал, его жена принимала его роль на постоянной основе, единолично управляя имением. Некоторые женщины достигали особенно высокого статуса. Одно из самых богатых захоронений эпохи викингов, когда-либо найденных в Скандинавии, принадлежало так называемой «осебергской королеве» — женщине, которая была похоронена в роскошно украшенном корабле вместе со многими ценными погребальными вещами в 834 году.

Мужчины были суровы и брутальны

В это сложно поверить, но глубине души у каждого бородатого викинга жила нежная и заботливая женщина. По поверьям скандинавов, в человеке обитает фюльгья — женский дух, который сопровождает человека (вне зависимости от его пола) повсюду и на протяжении всей жизни. Это защитница и олицетворение связи с предками. Когда викинг умирал, его фюльгья переходила дальше — к потомкам, которые появятся после него.

Это были профессиональные воины

Ульфхеднар — воин-волк. Деталь обкладки ножен конца VII века из Гутенштайна.

Мы привыкли видеть викингов в кино как бравых бойцов, способных победить любого врага. На самом деле сражения не были основным занятием жителей Скандинавии. Подавляющее большинство мирно сеяло ячмень, рожь и овес — по крайней мере часть года. Они также разводили крупный рогатый скот, коз, свиней и овец. Впрочем, профессиональные воины среди викингов действительно существовали — это берсерки. Они сражались так яростно, что казалось, будто они вошли в своего рода транс. Историк XIII века Снорри Стурлусон утверждал, что их не берет ни огонь, ни железо. По одним данным, берсерки сражались в медвежьих или волчьих шкурах, по другим — с обнаженным торсом.

Викинги захватывали добычу и уплывали в родную Скандинавию

Устоялось мнение, что викинги прочно связаны со своими родными фьордами и, куда бы они ни уплыли, жить все же предпочитали в Скандинавии. И зачастую так оно и было, но в то же время многие оставались на новых землях и основывали там поселения. Исландия почти полностью обязана своим заселением викингам под командованием Ингольфа Арнансона в 874 году. Множество поселений скандинавские воины основали на территории Британии и Ирландии. Нормандия (область на севере Франции) получила свое название благодаря викингам, которые также были известны под именем норманнов. Король Карл III дал им землю на севере Франции в попытке сдержать дальнейшие атаки. Его величество даже выдал свою дочь замуж за норвежского вождя Ролло. Вскоре переселенцы усвоили французский язык и культуру.

Они были невежественны и неграмотны

Часто викинги предстают в виде неотесанных и неграмотных варваров, не умеющих читать и писать. Да, свои саги они передавали из уст в уста, но письменность у них была, правда, длинных текстов они не писали. Для передачи информации викинги использовали руны. Каждая буква рунического алфавита была связана со словом, так, руна «f» называлась feoh, что означало «богатство» или «скот», поскольку шкуры крупного рогатого скота были способом измерения благосостояния. Руны также могли иметь духовное значение, и в текстах записано, как символы были связаны с определенными богами или богинями. Рунические послания могли наноситься на камни или личные вещи — расчески и оружие. А еще викинги были одними из величайших морских инженеров и путешественников, которых когда-либо видел мир. К IX веку они разработали передовые корабли, способные пересекать северную часть Атлантического океана.

Корабли викингов отличались только украшениями на носу

Чаще всего в кино мы видим большие красивые корабли, носы которых украшены различной формы драконами. На самом деле суда викингов были гораздо разнообразнее, а их внешний вид зависел от задачи, которую они выполняли. Для рыбалки людям нужны были очень маленькие лодки. Побольше были корабли, предназначенные для путешествий по Скандинавии, ведь реки были практически единственной транспортной артерией полуострова, по земле перемещаться было очень трудно из-за непроходимых лесов и гор. Еще один вид кораблей — ладьи, предназначенные для войны. А концу эпохи викингов появились специализированные суда, предназначенные для максимально экономичной перевозки грузов.

Викингов хоронили в пылающих кораблях

Практически в каждом фильме о викингах есть кадр, где с почестями хоронят храброго воина. Его отправляют в последний путь на корабле или на худой конец на ладье, в которую запускают подожженную стрелу. Красивое пылающее судно отправляется вдаль под красивую печальную музыку. На самом деле у викингов было множество погребальных ритуалов, которые различались в зависимости от таких факторов, как статус в обществе, пол, возраст и многое другое. Корабли викингов были дорогими и трудоемкими в производстве, поэтому отправка погибших в море на пылающих лодках была довольно редким явлением. Чаще они хоронили своих близких либо в больших курганах вместе с имуществом (и изредка даже с кораблем, чтобы переправить их дух в загробную жизнь), либо использовали погребальные костры.