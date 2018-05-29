9 мифических персонажей, которые существовали на самом деле

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Сказки сказками, а у всего есть причина. Писатель Уильям Ральф Инг как-то подметил: «Что такое оригинальность? Нераскрытый плагиат». А ведь и правда, образы в голове очевидцев-сказочников были наверняка навеяны чем-то или кем-то. Хотя сложно представить, что могло вдохновить Гомера на образ Сциллы и Харибды, но и у этого чудища есть реальный прототип, хоть это вовсе и не существо, а явление.

Мы в AdMe.ru постарались разобраться, что ж так сильно могло впечатлить людей, что они понапридумывали столько всего страшного.

1. Левиафан

Левиафан — морское чудовище из Ветхого Завета. Существует предположение, что речь шла о гигантском кашалоте, которого нашли при раскопках в Перу в пустыне Ика. Его длина составляла около 17 м, а обитал он примерно 12–13 млн лет назад. Зубы длиной 36 см и шириной 12 см могли кого угодно убедить в принадлежности их обладателя к монструозным созданиям и распалить воображение, в котором все преувеличено и приукрашено.

2. Василиск

Прототипом чудовищного ядовитого змея василиска, от взгляда которого каменеет все живое, ученые называют то египетскую кобру (ее умение плеваться ядом можно интерпретировать как убийство на расстоянии), то рогатую гадюку (от греч. basileus — «царь»), то шлемоносного василиска (опять же корона). В I веке н. э. Плиний Старший в своей «Естественной истории» описывал василиска как небольшую змею длиной до 30 см. А в Европе XIII века благодаря фантазии многочисленных авторов эта «небольшая змея» превратилась в петуха с жутким набором частей тела: от когтей тигра до крыльев дракона.

3. Рух

В восточной мифологии достаточно часто можно встретить гигантскую птицу рух (рук, страх-рах, ногой, нагай), которая настолько огромная, что кормит своих детей слонами. Флорентийскому путешественнику Марко Поло представилась возможность разъяснить миф. Будучи гостем монгольского хана Хубилая, Марко увидел доказательства существования птицы рух — перо длиной 12 шагов, привезенное с африканского острова Мадагаскар. Марко предположил, что перо принадлежит грифу, сильно преувеличенному человеческим воображением. Но существует и другая версия. До XVII века Мадагаскар населяли гигантские птицы семейства эпиорнисовых, которые не могли летать, потому как весили до 500 кг и были ростом около 3 метров. Перо такой взрослой птицы вполне могли принять за перо птенца птицы рух.

4. Мандрагора

Мандрагора — корень травянистого растения, напоминающий человеческую фигуру, которому издревле приписывались магические свойства. Пифагор называл ее «человекоподобным растением», а Колумелла — «травой-получеловеком». В некоторых народах мандрагору даже различают по полу (зависит от наличия «первичных половых признаков», свойственных человеку). Объяснить магические свойства мандрагоры крайне просто: скополамин, содержащийся в ней, наносит необратимый урон мозгу. Вот почему «стон мандрагоры вызывал смерть».

5. Грифон

Грифон — мифологическое крылатое существо с туловищем льва и головой орла. Казалось бы, ни одно животное не подходит под описание. Но историк Адриена Майор предположила, что образ грифона был навеян окаменелыми скелетами проживающих на территории Алтая динозавров протоцератопсов. Это объясняет большие размеры тела животного и наличие клюва и «крыльев», которые могли быть остатками костного воротника динозавра.

6. Чупакабра

Чупакабра — частый персонаж городских легенд и фильмов ужасов. Обычно «очевидцы» описывают его как собаку или койота с шипами, клыками и свиной мордой. В основном он промышляет убийством коз и высасыванием у них крови. Зачастую за чупакабру принимают больных и мутировавших животных (лис, собак, свиней).

7. Снежный человек

Снежный человек — дикое человекообразное существо высокого роста, покрытое шерстью, частый герой легенд и историй от современных любителей эзотерической экзотики. «Проживают» бигфуты в высокогорных или лесных районах, подальше от цивилизации. Теорий о том, кто же он такой, этот таинственный незнакомец, много. Самая правдоподобная — что это гигантопитек, род человекообразных обезьян ростом до 4 метров и весом до 550 кг, которые существовали в позднем плейстоцене (более 12 тыс. лет назад) на территории современных Индии, Китая, Таиланда и Вьетнама.

8. Морской змей

Морской змей — фантастическое змееподобное существо с драконьей головой, встречающееся в мифах по всему земному шару. Прообразом морского змея вполне может быть современный сельдяной король. Некоторые особи этих глубоководных рыб могут достигать длины 3,5 метра и весить около 250 кг. Самый крупный сельдяной король из официально зарегистрированных был длиной более 11 метров. Чем не морской змей?

9. Сцилла и Харибда

Ужасные морские чудовища из древнегреческой мифологии, Сцилла и Харибда, тоже имеют свой прототип. Нет, это не существа, но по своему разрушающему воздействию не менее страшные природные явления — жуткие водовороты и скалистые отмели вблизи Италии, которые потопили немало реальных кораблей.

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