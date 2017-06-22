9 месяцев беременности в 4 минутах

Зарождение жизни, наверное, самое большое чудо на земле, в результате которого появился каждый из нас. А некоторым даже посчастливилось пережить это таинство, став родителями.

AdMe.ru посмотрел это волнующее видео, и даже самые стойкие из нас едва не пустили слезу.

Для тех, кто хочет глубже разобраться в этой теме, мы подготовили инфографику о том, что происходит с женщиной и ее малышом на протяжении всей беременности.

Фото на превью Maxim Kadashov/behance
Иллюстратор Leonid Khan специально для AdMe.ru

181 На склад!
13 Комментарии

И снова немного летней наркомании

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса

Рассылка самого интересного Пример письма

Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль

Орфографическая ошибка в тексте:

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Ваше сообщение было отправлено редакторам.

Спасибо!