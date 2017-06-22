9 месяцев беременности в 4 минутах

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Зарождение жизни, наверное, самое большое чудо на земле, в результате которого появился каждый из нас. А некоторым даже посчастливилось пережить это таинство, став родителями.

AdMe.ru посмотрел это волнующее видео, и даже самые стойкие из нас едва не пустили слезу.