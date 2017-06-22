9 месяцев беременности в 4 минутах
Зарождение жизни, наверное, самое большое чудо на земле, в результате которого появился каждый из нас. А некоторым даже посчастливилось пережить это таинство, став родителями.
AdMe.ru посмотрел это волнующее видео, и даже самые стойкие из нас едва не пустили слезу.
Для тех, кто хочет глубже разобраться в этой теме, мы подготовили инфографику о том, что происходит с женщиной и ее малышом на протяжении всей беременности.
Фото на превью Maxim Kadashov/behance
Иллюстратор Leonid Khan специально для AdMe.ru