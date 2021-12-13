9 мелочей во внешности, которые любую милую леди превращают в сутулую бабку

Чем старше мы становимся, тем больше усилий начинаем прилагать для того, чтобы выглядеть молодо и свежо. Вот только порой, несмотря на, казалось бы, одинаковые усилия, кому-то в итоге и правда удается создать юный и задорный образ, а кто-то так и не может приручить свою внешность и возраст.

Мы в AdMe.ru решили разобраться, какие мелкие ошибки не только не позволяют скинуть пару лет, но даже накидывают нам лишние годы.

9. Длинные волосы

По мере взросления наши черты лица естественным образом стягиваются вниз, и слишком длинные волосы только усугубляют положение. Удачная стрижка же, напротив, может оказать эффект «подтяжки» лица. И чтобы окончательно сделать образ более игривым и свежим, стоит присмотреться к технике стрижки слоями, благодаря которой создается более пышная текстура волос, они выглядят более динамично и выгодно обрамляют лицо.

8. Карандаш более темного оттенка, чем помада

Использование темной подводки для губ, особенно в сочетании со светлым оттенком помады — сама по себе достаточно устаревшая техника макияжа, которая к тому же прибавляет возраста. Более того, темный карандаш контрастного цвета привлекает внимание к мелким морщинкам вокруг губ. Использование же карандаша, подходящего по оттенку к помаде, напротив, делает губы пухлыми и более привлекательными.

7. Матовый макияж

Матовый макияж обычно активно применяется теми, у кого жирная кожа. Однако с возрастом выделение себума и так сокращается естественным путем и актуальнее становится проблема обезвоженности, которую матовые продукты лишь подчеркивают. Как и в случае со здоровыми блестящими волосами, хорошо увлажненная и сияющая кожа приоритетна, так как при таком макияже меньше видны морщинки и он придает лицу более свежий вид.

6. Слишком длинные ногти

Вы наверняка замечали, что пальцы у бабушек становятся достаточно тонкими. Так вот, длинные ногти подчеркивают длину пальцев, из-за чего они выглядят еще тоньше и, соответственно, старше. Исходя из этого, лучше все же придерживаться более короткой формы, но и не отрезать ногти под корень — это придаст им неухоженный вид. В идеале ноготь должен выступать на пару миллиметров от кончика пальца.

5. Пастельные оттенки в одежде

С возрастом цвет нашей кожи и так тускнеет, а обилие пастельных оттенков в одежде лишь усугубляет бледный внешний вид. Особенно это касается классической комбинации розового с голубым. Если вы все же не готовы отказаться от светлых оттенков в одежде, лучше придерживаться более нейтральных тонов, например телесного, цвета слоновой кости и так далее. Другой вариант — разбавлять бледное ярким или как минимум насыщенным: например, нежно-голубой хорошо сочетается с черным.

4. Тени цвета металлик

Всем известно, что с возрастом кожа становится менее упругой. Из-за этого использование макияжа становится сложнее, потому что текстуры продуктов так и норовят заползти в мелкие складочки и морщины и подчеркнуть их. Например, такое невыгодное подчеркивание возраста свойственно ярким теням цвета металлик. В случае если вам все же хочется добавить образу праздничности, визажисты советуют наносить такие тени на центр века, подальше от мимических морщин, либо же отдавать предпочтение более светлым оттенкам.

3. Высокий каблук и отсутствие сноровки

Каблуки могут сделать из женщины как королеву, так и нелепую шапокляк — а зависит это полностью от техники ходьбы. При отсутствии сноровки вы с большей вероятностью упустите из виду длину шага, наклон туловища и положение коленей, что в конечном счете окажет негативное влияние и на осанку. Чтобы этого не произошло, необходимо придерживаться более комфортной высоты каблука либо же по-настоящему учиться ходить в такой обуви: делать небольшие шаги с пятки на носок и следить за спиной.

2. Очки без оправы

Кажется, что очки без оправы или почти без нее делают их практически невидимыми, и поэтому они не особо влияют на внешний вид. На самом же деле они влияют, и негативно, делая образ невзрачным и слишком тусклым, из-за чего придают лишнего возраста. Заметная и довольно толстая полноценная оправа же, напротив, является выигрышным дополнением к образу, делая носителя более привлекательным и стильным.

1. Маникюр персикового оттенка

Помимо сиреневого оттенка, крайне невыгодный эффект на вид кожи оказывает лак персикового цвета. На его фоне кожа выглядит слишком тусклой и более возрастной, чем она есть на самом деле. Вместо него лучше присмотреться к белым, серым и, конечно же, классическим бледно-розовым оттенкам. С ними кожа, напротив, будет выглядеть более живой и здоровой.