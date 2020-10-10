9 любопытных стереотипов, по которым иностранцы мгновенно узнают нас в любой толпе

Особенности жителей тех или иных стран обычно видны невооруженным глазом. Но, общаясь с иностранцами, люди порой пускаются в дебри стереотипов. Например, многим кажется, что каждый немец любит пенное и сосиски, англичанин не представляет жизни без чашки чая, а все индианки непременно ходят с точкой на лбу и с утра до вечера готовят карри.

Мы в AdMe.ru решились выяснить, какие мифы о нас давно поселились в умах иностранцев, и разобраться, почему большинство этих стереотипов давно потеряли свою актуальность.

Миф № 1: Наши девушки всегда ярко одеваются

Многие иностранцы полагают, что наши девушки всегда нарядно выглядят и выходят на улицу при полном параде: в пестром платье, на каблуках и в боевом раскрасе. Однако сейчас таких меньшинство: все чаще наши женщины, особенно те, кто живут в крупных городах, ориентируются на популярных блогеров и предпочитают удобный стиль кэжуал и сдержанный макияж. Поскольку вовсе не обязательно выглядеть «дорого-богато», чтобы блистать и приковывать внимание.

Миф № 2: Нам не холодно на морозе

Некоторые иностранцы считают, что мы не мерзнем, даже если столбики термометров опускаются до —30°C. Они полагают, что мы обязательно должны любить холод и не бояться лютых морозов, ведь выросли в суровом климате. На самом деле подавляющее число наших людей не в восторге от холодной погоды. Более того, среди нас много тех, которые мечтают перебраться в более теплые регионы и страны. Очень популярной, в частности, является идея о том, чтобы найти удаленную работу и жить на побережье.

Миф № 3: Мы всегда устраиваем пышные застолья

По мнению зарубежных людей, большинство наших людей, приглашая друзей в гости, всегда устраивают масштабное застолье с домашними вкусностями. Между тем гулянья на широкую ногу с кучей салатов и прочих сытных яств становятся огромной редкостью у молодежи. Большинство миллениалов скорее закажут пиццу или отправятся в кафе, чем простоят весь день у плиты в ожидании гостей.

Миф № 4: Мы мало ухаживаем за зубами

Одно время считалось, что мы мало внимания уделяем красоте зубов и отправляемся к стоматологу, только если что-то заболело. В отличие от, например, американцев, которые с малых лет носят скобки, тщательно следят за состоянием полости рта и никогда не допустят сколов и желтого налета. Однако тренд на голливудскую улыбку уже достиг и наших мест: ради идеальных зубов многие готовы по несколько лет ходить в брекетах и даже решиться на установку виниров.

Миф № 5: У каждого из нас есть дача, где можно провести лето

За границей почему-то считается, что у каждого нашего человека есть своя дача. Их воображение рисует летний дом городского жителя эдакой большой усадьбой, в то время как обычно это всего лишь небольшая постройка с небольшим огородом. И большую часть времени там не отдыхают, а чинят сломанные вещи, убираются и занимаются сбором урожая. Кстати, согласно статистике, своя дача есть меньше чем у половины наших жителей. Остальные проводят лето в городе.

Миф № 6: Наши женщины стремятся удачно и быстрее выйти замуж

Существует мнение, будто наши женщины убеждены, что им нужно как можно быстрее найти перспективного жениха, выйти замуж и радоваться тому, что им удалось найти мужа. Но сейчас все по-другому: многие девушки вовсе не стремятся скорее обзаводиться семьей. Более того, некоторые считают, что не менее важно построить успешную карьеру и путешествовать по миру, а вступать в брак предпочитают в более зрелом возрасте.

Миф № 7: У нас хмурые лица

Иностранцы полагают, что серьезность наших людей проявляется во всем — от внешнего вида до подхода к любому делу. А еще нас называют угрюмыми, хмурыми, замкнутыми и узнают в толпе по опущенным уголкам губ. На деле же многие наши мужчины и женщины бывают очень дружелюбными и улыбчивыми, особенно если застать их в непринужденной обстановке в компании близких друзей.

Миф № 8: Мы носим много меха

Наши женщины делают все, чтобы выглядеть куклами Барби, думают иностранцы. Например, предпочтут надеть шубу, но пренебречь головным убором из-за соображений о красоте. Но не все зарубежные гости знают, что наши современные девушки все больше интересуются этичностью моды и практичностью вещей. Поэтому многие не задумываясь выберут стильный пуховик, а не роскошную меховую верхнюю одежду.

Миф № 9: Наши девушки злоупотребляют макияжем

На Западе есть ошибочное мнение, что наши женщины слишком сильно красятся. Якобы мы никогда не выйдем на улицу без тонального крема и яркой помады. Но среди современных девушек все меньше тех, кто проводит часы перед зеркалом, чтобы навести марафет. Гораздо более обширной стала группа тех представительниц прекрасного пола, кто предпочитает сдержанный макияж и естественность.