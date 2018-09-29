9 любопытных фактов о России, о которых вам никто не рассказывал

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Мы каждый день смотрим новости, обсуждаем происшествия и удивляемся всем тем событиям, которые переживает наша огромная страна. Но если на секунду отключиться от ее настоящего и перенестись в плоскость любопытных фактов о ней, то что мы вообще знаем о России?

AdMe.ru тоже озаботился этим вопросом и собрал 9 фактов из совершенно разных областей, о которых вы ранее, вероятно, не задумывались или не знали. Итак, запоминаем! Будет чем блеснуть перед иностранцами или обсудить с друзьями.

1. На «Нестеровском поезде» можно доехать до Европы всего за тысячу рублей

Знаменитый «Нестеровский поезд» — так называют ж/д маршрут из Москвы или Санкт-Петербурга в Калининград, который проходит через Вильнюс (Литва). Вы можете купить билет до города Нестерова (это следующая российская станция после Вильнюса) и выйти не в Нестерове, а на станцию раньше — в Вильнюсе. И все, вы в Европе! Всего за 1 тыс. руб. А уже из Вильнюса летают лоукостеры в любую точку Европы. В общем, с таким маршрутом вы можете неплохо снизить расходы на транспорт. При этом, разумеется, у вас должна быть шенгенская виза. P. S. На момент написания статьи билет на ближайший поезд Москва — Нестеров (на 2 ноября 2018 года) стоит от 1 166 руб.

2. Это флаг Российской империи

Это официальный флаг Российской империи с 1858-го по 1896 год. Возник он во времена Петра I. Черно-желто-белые цвета этого флага были взяты с национального герба и символизировали землю, золото и серебро (по другой интерпретации, черного орла, пшеничное поле и копье Георгия Победоносца). В XIX веке его использовали наравне с бело-сине-красным: первый носил национальный характер, а второй — торговый. В какой-то момент от возникшей путаницы было решено оставить лишь один флаг. В итоге отдали предпочтение второму, решив, что «великороссийский крестьянин в праздник ходит в красной или синей рубашке, малоросс и белорус — в белой; бабы русские рядются в сарафаны тоже красные и синие. Вообще, в понятиях русского человека что красно, то хорошо и красиво». Стоит отметить, что русские монархисты до сих пор выступают за черно-желто-белый флаг.

3. Владивосток и Хабаровск — в числе наиболее солнечных городов России

Во Владивостоке и Хабаровске в год может быть аж до 300 солнечных дней! За первенство также борются Улан-Удэ, Омск, Краснодар и Красноярск. Сравнить российские города с показателями остального мира можно здесь.

4. В России располагается одна из школ вселенной Гарри Поттера

Фантастики пункт. Существует игра по вселенной Гарри Поттера под названием Wonderbook, сценарий к которой писала сама Джоан Роулинг. Там говорится о существовании русской школы магии «Колдовстворец» (от слов «колдовство» и «творец»). На картинке выше можно увидеть, как выглядит типичный студент этой северной школы. Но где именно она находится и на чем специализируется, доподлинно не известно. В игре раскрывается лишь одна деталь: суровые русские колдуны играют в особую вариацию квиддича — они летают не на метлах, а на вырванных с корнем деревьях.

5. Потомки настоящей русской интеллигенции живут на Колыме

Как известно, на Колыме находилось большое количество лагерей ГУЛАГа. Также всем известно, что основную часть репрессированных составляла чистейшая интеллигенция, большая часть которой так и осталась жить там, в Магаданской области. Поэтому по крайней мере половина нынешнего населения этого сурового края — потомки тех самых умов страны. И, судя по отзывам туристов, это сильно чувствуется.

6. В России существует 40 закрытых городов

Как вы понимаете, эти города связаны либо с работой с радиоактивными материалами, либо с секретными военными объектами. Во времена СССР они были «стерты с лица земли»: их не указывали на картах, к ним не вели указатели, более того, для их жителей, выезжающих в отпуск, были заготовлены типовые легенды о ложном месте проживания. В качестве компенсации за такие условия они получали 20 %-ную надбавку к окладу и дефицитные товары на полках магазинов. Сегодня такие города рассекречены, но огорожены заборами с КПП (посмотрите на фото выше: это въезд в закрытый Северск), для прохождения которого нужно получить спецпропуск, что очень даже непросто.

7. Самый загадочный исторический миф — это часы в Эрмитаже

Существует знаменитая легенда, что часы, которые стоят в Малой столовой Зимнего дворца, остановились в ночь ареста Временного правительства — 26 октября 1917 года. В ночь, когда для страны поменялось абсолютно все... На самом деле здесь нет мистики: их остановили специально. Но примечателен этот факт тем, что, возможно, это единственные в мире часы, которые выполняли функцию вовсе не часов, а хранителя важного исторического момента. Почему мы написали все в прошедшем времени? Потому что год назад, ровно на столетие Октябрьской революции, их завели вновь. Это важное событие, символизирующее перезапуск истории страны.

8. Коренные американцы — потомки наших эскимосов

На сегодняшний день официальная версия происхождения индейцев такая: генетическая родина коренных американцев — Алтай. Примерно 20–25 тыс. лет назад оттуда вышли потомки чукчей и эскимосов, которые двинулись вверх по Сибири. Часть племен перешла на американский континент по перешейку земли, который раньше был вместо Берингова пролива. Далее прошли ассимиляция народа с новыми климатическими условиями (что обуславливает некоторые изменения во внешности) и расселение по обоим континентам Америки. В итоге генетические корни у малых народов России и Америки оказались общими.

9. Самый европейский город России — Выборг

В опросе «Есть ли в России место, которое очень похоже на Европу?» на сайте The Question победил не Петербург или Калининград, а Выборг. Это город Ленинградской области, который находится в двух часах езды от Санкт-Петербурга и действительно сильно походит на города Западной Европы. Имейте в виду при будущих путешествиях по России!

Давайте продолжим этот список в комментариях!