9 крутых парней, о которых мы узнали благодаря интернету

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Среди этих мужчин есть врач, доктор наук, морской пехотинец, спортивный инструктор. Они хороши собой, и у них сотни тысяч и даже миллионы подписчиков в соцсетях. AdMe.ru предлагает вашему вниманию «подборку» 9 мускулистых, безупречно одетых, образованных мужчин, которые покорили инстаграм... и наши сердца.

Лассе Матберг Лейтенант Военно-морского флота Норвегии

Морской пехотинец с внешностью викинга давно стал объектом обожания многих девушек. По его признанию, для поддержания своей физической формы он рубит дрова вместо посещения спортивного зала.

Дэвид Ганди Модель (Великобритания)

Дэвид начал свою модельную карьеру 21-летнем возрасте. В мире тощих моделей Ганди одним из первых возродил моду на мускулистое мужское тело. В течение многих лет Ганди являлся ведущей мужской моделью итальянских дизайнеров Dolce & Gabbana. Он из года в год признается лучшим из лучших, и контракты до сих пор (Дэвиду 37 лет) сыплются на него один за другим.

Майк Варшавски Врач из США

Доктор Варшавски является «самым сексуальным врачом планеты» по версии журнала People. Доктора Майка в детстве звали Миша, он выходец из России, эмигрировавший в США в возрасте 6 лет. Майк — филантроп, он регулярно приглашает всех желающих принять участие в благотворительных акциях и получить главный приз — свидание с ним один на один.

Трэвис Делорье Модель, актер (Канада)

Трэвис Делорье — модель из канадского города Эдмонтон. Он покорил интернет своим видео, на котором использует кота в качестве снаряда для физических упражнений. А бум фотографии с котом Джейкобом на вытянутой руке пришелся на 14 февраля — многие одинокие девушки «дарили» Трэвиса и его кота друг другу.

Пьетро Боселли Доктор технических наук Лондонского университета, преподаватель математики

К Пьетро прочно приклеилось звание «самого горячего в мире учителя математики». И, откровенно говоря, мы не понимаем, как его студенткам удается сосредоточиться на учебном материале.

Вилли Картье Фотомодель (Франция)

Красавец-парижанин, в котором течет сенегальская, вьетнамская и французская кровь, является одним из самых сексуальных мужчин-моделей мира и его окрестностей.

Джанлука Вакки Итальянский предприниматель, миллионер

Прекрасная физическая форма, атлетическое телосложение, стильная одежда, яхты, роскошные особняки, шикарная женщина рядом, миллионы подписчиков. В прессе и на просторах интернета его окрестили «танцующим миллионером» благодаря зажигательным видео, где он вместе с длинноногой красоткой танцует на собственной яхте.

Стиан Бьернс Спортивный инструктор, модель (Норвегия)

Еще один харизматичный норвежский викинг в нашем списке. В своем аккаунте много пишет о фитнесе и спортивном питании.

Адам Галлахер Модный блогер, стилист, шопер из США