9 круто похудевших мужчин, которые теперь выглядят как голливудские мачо
Не секрет, что лишний вес отрицательно влияет на здоровье человека и ограничивает его возможности.
AdMe.ru собрал яркие примеры мужчин, которые не стали мириться с этим и решительно изменили свое тело. Да так, что у девушек дыхание перехватывает.
Марк Ладлоу: минус 60 кг
Долгое время Марк Ладлоу (Mark Ludlow) из-за лишнего веса испытывал на себе издевательства сверстников в школе и страдал от тяжелой депрессии и тревожного расстройства.
За 2 года Марк смог сбросить 60 кг. Теперь у него счастливая жизнь и любимая работа персональным фитнес-тренером.
Ноа Кинжери: минус 86 кг
29-летний Ноа Кинжери (Noah Kingery) из-за лишнего веса пережил потерю любимой и попытку суицида.
Ноа решил измениться: он бросил пить и превратился в настоящего фаната фитнеса. Кинжери смог круто похудеть всего за 18 месяцев. Если раньше он весил 159 кг, то теперь — 73 кг.
Луиз Триго: минус 104 кг
В 2011 году вес Луиза Триго (Luiz Trigo) был катастрофическим — 181 кг. Он потерял работу, его бросила девушка. Врачи считали: если Луиз не изменится, ему грозит смерть.
С тех пор прошло почти 6 лет. Сегодня Луиз весит 77 кг, у него есть любимая девушка и работа: Луиз — персональный тренер и помогает таким, каким он сам был раньше, привести свое тело к совершенству.
Росс Гарднер: минус 89 кг
Росс Гарднер (Ross Gardner), чей вес составлял 178 кг, решил круто изменить свою жизнь после того, как однажды администрация авиакомпании попросила его купить 2 билета на самолет.
Сейчас он весит 89 кг. Сегодня Росс Гарднер — действующий хиропрактик, он помогает отчаявшимся людям избавиться от лишнего веса.
Илай Сапхарти: минус 54 кг
В 2008 году Илай Сапхарти (Eli Sapharti) весил 136 кг и чувствовал себя просто ужасно не только физически, но и психологически. Его браку пришел конец, а сам Илай понял, что так дальше продолжаться не может.
Ему понадобилось 4 года, чтобы добиться совершенства. Сегодня его вес — 82 кг, и Илай охотно делится с другими своим опытом.
Джереми Рид: минус 41 кг
Для Джереми Рида (Jeremy Reid) дорога к идеальному телу была небыстрой и заняла 10 лет. Но теперь можно с уверенностью сказать, что 35-летний Джереми весом в 86 кг выглядит словно с обложки журнала и уж точно моложе себя самого в 23 года, когда его вес равнялся 127 кг.
Рик Сноудон: минус 82 кг
Рик Сноудон (Rick Snowdon) из-за своего веса был застенчивым парнем и страдал от сахарной зависимости. Вес Сноудона составлял 165 кг.
Вскоре Рик научился играть на гитаре и увлечение сладким заменил на увлечение музыкой, сбросив таким образом около половины своего веса. Сейчас он достаточно известный на родине музыкант.
Натан Пристли: минус 77 кг
18-летний Натан Пристли (Nathan Priestley) настолько комплексовал из-за своего лишнего веса (а весил Натан 165 кг), что отказывался выходить из дома и даже предпринял попытку самоубийства.
Через 2 года после этого переломного момента вес Натана благодаря упорной работе снизился до 88 кг. Сегодня Пристли наладил жизнь и работает фитнес-инструктором.
Паскаль Брокко: минус 136 кг
31-летний Паскаль Брокко (Pasquale Brocco) решил изменить свою жизнь буквально в одночасье. Физические нагрузки и долгие прогулки дали свои плоды и позволили Паскалю за 3 года потерять 136 кг.
Сегодня Паскаль активно занимается бодибилдингом.
Фото на превью ricksnowdon