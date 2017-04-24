9 круто похудевших мужчин, которые теперь выглядят как голливудские мачо

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Не секрет, что лишний вес отрицательно влияет на здоровье человека и ограничивает его возможности. AdMe.ru собрал яркие примеры мужчин, которые не стали мириться с этим и решительно изменили свое тело. Да так, что у девушек дыхание перехватывает.

Марк Ладлоу: минус 60 кг

Долгое время Марк Ладлоу (Mark Ludlow) из-за лишнего веса испытывал на себе издевательства сверстников в школе и страдал от тяжелой депрессии и тревожного расстройства. За 2 года Марк смог сбросить 60 кг. Теперь у него счастливая жизнь и любимая работа персональным фитнес-тренером.

Ноа Кинжери: минус 86 кг

29-летний Ноа Кинжери (Noah Kingery) из-за лишнего веса пережил потерю любимой и попытку суицида. Ноа решил измениться: он бросил пить и превратился в настоящего фаната фитнеса. Кинжери смог круто похудеть всего за 18 месяцев. Если раньше он весил 159 кг, то теперь — 73 кг.

Луиз Триго: минус 104 кг

В 2011 году вес Луиза Триго (Luiz Trigo) был катастрофическим — 181 кг. Он потерял работу, его бросила девушка. Врачи считали: если Луиз не изменится, ему грозит смерть. С тех пор прошло почти 6 лет. Сегодня Луиз весит 77 кг, у него есть любимая девушка и работа: Луиз — персональный тренер и помогает таким, каким он сам был раньше, привести свое тело к совершенству.

Росс Гарднер: минус 89 кг

Росс Гарднер (Ross Gardner), чей вес составлял 178 кг, решил круто изменить свою жизнь после того, как однажды администрация авиакомпании попросила его купить 2 билета на самолет. Сейчас он весит 89 кг. Сегодня Росс Гарднер — действующий хиропрактик, он помогает отчаявшимся людям избавиться от лишнего веса.

Илай Сапхарти: минус 54 кг

В 2008 году Илай Сапхарти (Eli Sapharti) весил 136 кг и чувствовал себя просто ужасно не только физически, но и психологически. Его браку пришел конец, а сам Илай понял, что так дальше продолжаться не может. Ему понадобилось 4 года, чтобы добиться совершенства. Сегодня его вес — 82 кг, и Илай охотно делится с другими своим опытом.

Джереми Рид: минус 41 кг

Для Джереми Рида (Jeremy Reid) дорога к идеальному телу была небыстрой и заняла 10 лет. Но теперь можно с уверенностью сказать, что 35-летний Джереми весом в 86 кг выглядит словно с обложки журнала и уж точно моложе себя самого в 23 года, когда его вес равнялся 127 кг.

Рик Сноудон: минус 82 кг

Рик Сноудон (Rick Snowdon) из-за своего веса был застенчивым парнем и страдал от сахарной зависимости. Вес Сноудона составлял 165 кг. Вскоре Рик научился играть на гитаре и увлечение сладким заменил на увлечение музыкой, сбросив таким образом около половины своего веса. Сейчас он достаточно известный на родине музыкант.

Натан Пристли: минус 77 кг

18-летний Натан Пристли (Nathan Priestley) настолько комплексовал из-за своего лишнего веса (а весил Натан 165 кг), что отказывался выходить из дома и даже предпринял попытку самоубийства. Через 2 года после этого переломного момента вес Натана благодаря упорной работе снизился до 88 кг. Сегодня Пристли наладил жизнь и работает фитнес-инструктором.

Паскаль Брокко: минус 136 кг

31-летний Паскаль Брокко (Pasquale Brocco) решил изменить свою жизнь буквально в одночасье. Физические нагрузки и долгие прогулки дали свои плоды и позволили Паскалю за 3 года потерять 136 кг. Сегодня Паскаль активно занимается бодибилдингом.