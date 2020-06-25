15 раз, когда королевские особы достали из закромов ношеный наряд и искусно его обновили

Какая девочка не мечтала в детстве стать принцессой и менять наряды по 5 раз на дню? Тем временем сами представительницы королевских семей уже давно стремятся к разумному потреблению, выгуливая одно и то же платье по нескольку раз. И порой делают это так виртуозно, что одежда выглядит совершенно по-новому.

Мы в AdMe.ru решили, что раз уж королевы и принцессы так поступают, то и нам грех не воспользоваться их приемами.

1. Леди Ди часто переделывала свои наряды. В этом платье она впервые вышла в свет в 1987 году. Через 2 года она появилась в том же наряде, только уже без рукавов

2. В феврале 1987-го принцесса посетила Португалию в платье с пышной юбкой, надев сверху черный пиджак

А в мае Диана прошлась по красной дорожке Каннского фестиваля в том же образе, но с белым пиджаком

3. Порой леди Ди экспериментировала самым неожиданным образом. Так, в 1985 году она дополнила образ бархатным чокером

А в следующем году принцесса превратила чокер в повязку на голову

4. Золовка Дианы, принцесса Анна, продемонстрировала умение хранить вещи в идеальном состоянии. Вот она в бежевом плаще и блузе в 1983 году

В 2015 году женщина повторила образ, поменяв шляпку и брошь

5. Дочь Грейс Келли, принцесса Монако Каролина, надела платье с глубоким декольте в 2000 году

Спустя 17 лет в нем же появилась ее дочь, принцесса Шарлотта. Она заменила брошь посередине бантом и выбрала другие украшения

6. Датская кронпринцесса Мэри тоже часто надевает вещи повторно, иногда переделывая их. В платье небесно-голубого цвета она появилась в 2010 году

Спустя год тот же наряд было не узнать: она полностью переделала верх платья

7. Испанская королева Летиция часто повторяет свои образы. Чтобы добиться более строгого вида, она надела поверх платья пиджак и собрала волосы

Месяц спустя она появилась в том же платье, но без пиджака: образ получился более расслабленным и женственным

8. В 2018 году королева Испании дополнила скромное серое платье черным ремнем и аксессуарами того же цвета

В следующем году Летиция изменила тот же образ, выбрав пояс в тон платья и яркие туфли

9. Мода циклична, что доказывает шведская королевская семья. Так, королева Сильвия выбрала желтый костюм для визита в Москву в 1978 году

А в 2017 году ее дочь Виктория появилась в том же наряде, убрав шляпку и добавив яркие аксессуары

10. Королева Нидерландов Максима для торжественного мероприятия в 2014 году выбрала интересное темно-синее платье

В 2016 году она решилась на смелый эксперимент, полностью переделав верх наряда

11. Английская королева тоже часто надевает вещи по нескольку раз. Впервые Елизавета II появилась в этом розовом пальто в 2015 году

Через 2 года она снова надела его, сменив аксессуары

12. Кейт Миддлтон известна тем, что носит наряды дважды или трижды. Иногда она делает это очень изящно. Так, в 2012 году она появилась в зеленом платье

А ровно через год герцогиня надела этот же наряд в качестве пальто

13. Кроме того, герцогиня Кембриджская не против поменяться одеждой с мамой. В этом синем платье Кэрол Миддлтон была в 2010 году

Кейт надела его спустя 2 года, и на ней наряд смотрелся совершенно иначе

14. Иногда Кейт, подобно Диане, переделывает вещи. В 2017 году она вышла в свет в платье от Alexander McQueen с открытыми плечами

А через 2 года у наряда появились рукава, и он стал более консервативным

15. В этом платье Кейт посещала Малайзию в 2012 году. В нем же она появилась на премии BAFTA в феврале этого года, переделав плечи и рукава