9 королевских драгоценностей, чьи секреты не менее интересны, чем дворцовые интриги

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Жизнь королевского двора всегда окутана тайнами. И часто драгоценности играют в них ключевую роль. Один алмаз в королевской короне, например, может рассорить целые страны. Королевские реликвии рассказывают нам историю с другой, более тонкой стороны.

Мы в AdMe.ru нашли 9 самых интересных драгоценностей венценосных особ, у каждой из которых совершенно удивительная судьба.

9. Cапфировая брошь королевы Виктории

Королева Виктория (1839–1876) невероятно любила сапфиры. За несколько дней до свадьбы жених принц Альберт подарил королеве сапфировую брошь, которая так ей понравилась, что она надела ее на торжество. По старой английской традиции, на невесте в день свадьбы обязательно должны быть 4 вещи: что-то старое, что-то новое, что-то синее и что-то взятое взаймы. Подарок Альберта стал как раз «чем-то синим» в образе королевы Виктории. Синий или голубой цвет символизирует верность и преданность любимому человеку, и невозможно придумать более подходящего подарка перед свадьбой. Сейчас брошь принадлежит Елизавете II, которая надевает ее на торжественные мероприятия. С тех пор ювелирный дом «Хаус оф Гарард» помещает в каждое обручальное кольцо маленький сапфир как дань традиции «чего-то синего» для невесты.

8. Ожерелье Марии-Антуанетты

Это тонкой красоты ожерелье, состоящее из драгоценного металла с россыпью бриллиантов, оказалось самым скандальным в XVIII веке. Суть интриги сводится к тому, что приближенные королевы без ее ведома выкупили, заемными письмами, ювелирное украшение невероятной стоимости (1,5 млн ливров) якобы на имя королевы. К слову, и сама Мария-Антуанетта хотела его приобрести, но просить такую крупную сумму у короля она не решилась. Судебный процесс над мошенниками способствовал росту недовольства в стране, ибо роль королевы в этом деле оставалась темной и народ приписывал именно ей предводительство над обманщиками. Это украшение стало роковым для Марии-Антуанетты и способствовало печальному концу ее правления.

7. Сломанная тиара Елизаветы II

Алмазную тиару, которую вы видите на Елизавете II, она получила в день свадьбы. Однако прямо перед церемонией парикмахер королевы сломала ее. Тиара была в срочном порядке отправлена в «Хаус оф Гарард», где ее быстро починили и вновь передали королеве. Ничего себе, предсвадебные волнения!

6. Яйца Фаберже: фамильные ценности дома Романовых

Традиция расписывать яйца на Пасху существовала в России издревле. Следовала ей, конечно же, и императорская семья. Однако царь Александр III решил расширить традицию, сделав супруге очень интересный сюрприз — яйцо с секретом ювелирной работы. В покрытом белой эмалью яйце сидела маленькая курочка, в которой тоже был спрятан подарок — рубиновое яйцо и императорская корона. Императрица пришла в восторг, и с той поры каждую Пасху супруг преподносил ей новое «чудо». Продолжил эту традицию и его сын, увековечив ее в истории. Автором всех творений был Густав Фаберже, уроженец Санкт-Петербурга. Традиция разрасталась, и подарочные яйца заказывали для царских родственников, в том числе из других стран. После Октябрьской революции большевики в попытке пополнить казну распродали часть драгоценных яиц, всего 9 из них осталось в России — их можно увидеть в Музее Фаберже.

5. Корона Британской империи

Корона Британской империи, какой мы знаем ее сейчас, была создана всего лишь в 1937 году для короля Георга VI. Регалия украшена чудовищным количеством драгоценных камней — неудивительно, что ее вес составляет почти килограмм. Однако все они меркнут перед бриллиантом «Кохинуром», что в переводе значит «гора света», расположенным в центре короны. Это самая знаменитая драгоценность Англии. Бриллиант родился в Индии более 300 лет назад и за все время существования ни разу не продавался — переходил лишь насильственным путем от одного правителя к другому. В 1849 году, после колонизации Индии, драгоценность попала к королеве Виктории. После обретения независимости правительство Индии потребовало вернуть национальное достояние, однако английские власти дали понять, что это невозможно.

4. Свадебная тиара Кейт Миддлтон

У алмазной тиары на голове Кейт Миддлтон не сложная судьба. Хотя ее путь только начинается. Украшение было приобретено Георгом VI и перешло в наследство Елизавете II. Тиара украшена ровно 888 алмазами. Удивительный эффект создает их расположение — возникает оптический эффект ореола над головой. Елизавета II практически никогда не надевала тиару, зато легко одалживала ее. Украшение носили дочь и младшая сестра королевы. Звездный час реликвии настал в 2011 году, когда она украсила голову счастливой невесты принца Уильяма.

3. Золотые браслеты датских принцесс

В Дании существует интересная королевская традиция — все принцессы в семье получают золотой браслет на свой 5-й день рождения. Обычай восходит к временам Королевы Ингрид. На 5-летие девочки мать подарила ей золотой браслет, однако вскоре умерла, оставив дочь сиротой. Подарок был очень дорог маленькой принцессе, и, когда у нее самой родилась дочь, королева Ингрид решила подарить ей аналогичный золотой браслет. С тех пор его получают все девочки в королевской семье.

2. Изумрудная тиара королевы Рании

Рания аль-Абдулла — королева Иордании и удивительная женщина. Она как одна из первых жен глав государств исламского мира вышла на публику с открытым лицом, тем самым пошатнув вековые устои и совершив культурную революцию. Она способствовала продвижению очень важных реформ, касающихся женщин: они получили право голоса, право на вождение автомобиля и самостоятельный выбор одежды. Каждый королевский выход Рании — это идеальный образ. Среди ее любимых марок — «Шанель», «Диор», «Ив Сен-Лоран». Однако долгое время собственной короны, несмотря на статус, у нее не было. Но в 2000 году у королевы Иордании появился свой головной убор — тиара из изумрудов и черного золота, выполненная ювелирным домом «Бушерон». Украшение напоминает венок из листьев плюща, отсюда и название — «Изумрудный плющ».

1. Кольцо принцессы Дианы

Это сапфировое кольцо выбрала леди Диана по случаю помолвки с принцем Чарльзом, чем заметно удивила королевскую семью, в особенности Елизавету II. Кольцо не было сделано на заказ, а изготовлено ювелирным домом «Гарард» и стоило в то время £ 28 тыс. По мнению королевской семьи, это было несносно, ведь его мог позволить себе любой простолюдин! После смерти Дианы кольцо перешло по наследству к принцу Уильяму, который, в свою очередь, преподнес его Кейт Миддлтон. В наше время проблемы эксклюзивности королевских брендов отошли на второй план — герцогиня Кембриджская может позволить себе появиться в пальто марки «Зара», что воспринимается подданными как отличный пример экономии и элегантности.

Знаете еще интересные истории королевских драгоценностей? Делитесь в комментариях!