9 известных женщин, которые выбрали для своей свадьбы наряд, наделавший шуму больше самого торжества

Звезды привыкли с особым вниманием подходить к выбору нарядов для красных ковровых дорожек. Что уж говорить о свадьбах, ведь каждой девушке хочется запомнить этот особенный день и найти то самое платье. Знаменитые невесты не исключение: они стараются изо всех сил, чтобы затмить всех вокруг.

Мы в AdMe.ru решили вспомнить звездных невест, у которых это получилось. Их платья достойны того, чтобы мы рассмотрели их поближе и ненадолго потеряли счет времени.

Элизабет Тейлор, 1959

Четвертая свадьба Элизабет Тейлор стала одной из самых скандальных в Голливуде. Говорили, что Тейлор увела мужа у своей подруги. Возможно, поэтому актриса отказалась от традиционного белого наряда и облачилась в болотно-зеленое шелковое платье с капюшоном и длинными рукавами.

Присцилла Пресли, 1967

Свадебный наряд невесты Элвиса Пресли выглядел по-королевски. Белое платье было инкрустировано жемчугом и дополнено тиарой со стразами и объемной фатой из тюля. Ходили слухи, что Присцилла сшила его сама, но девушка опровергла их, признавшись, что купила его в универмаге впопыхах.

Пиппа Миддлтон, 2017

Пиппа Миддлтон вышла замуж в 2017 году. На церемонии присутствовало множество гостей, однако невеста затмила всех благодаря своему платью с высоким воротником и короткими рукавами. Британский дизайнер Джайлз Дикон рассказывал, что для того, чтобы создать иллюзию бесшовного кроя, на платье вручную пришивали шелковое кружево. Лиф был украшен жемчужной вышивкой, многослойная юбка из органзы и тюля не стесняла невесту в движениях.

Соланж Ноулз, 2014

За свободу передвижения выступила и Соланж Ноулз, выбрав для своего бракосочетания в 2014 году потрясающий образ. Стильный и элегантный брючный костюм был настолько удобным, что невеста даже умудрилась прокатиться на велосипеде.

Хилари Суэнк, 2018

Свадьба Хилари Суэнк и предпринимателя Филипа Шнайдера состоялась в заповеднике Сент-Люсия в Калифорнии в 2018 году. Для торжества актриса выбрала творение кутюрье Elie Saab. На создание платья потребовалось около 150 часов. Было потрачено 25 м кружева, 8 м шелкового шифона и 6 м шелковой органзы. Суэнк признавалась, что мечтала о романтичном платье, которое могло бы казаться таким же вечным, как роща секвойи, где проходила церемония. Результат превзошел все ожидания актрисы.

Шэрон Тейт, 1968

Актриса Шэрон Тейт вышла замуж за кинорежиссера Романа Полански в Лондоне в 1968 году. Невеста сама придумала свое мини-платье из желтой тафты с высоким воротником. Ей удалось создать образ, в котором сочетались голливудский гламур и стиль свингующего Лондона — культурного явления второй половины 1960-х, главной ценностью которого было новое и современное. По моде того времени Тейт украсила волосы цветами и нанесла графическую подводку для глаз.

Эшли Симпсон, 2013

В 2013 году Эшли Симпсон стала идеальной невестой в стиле бохо. Певица надела кружевное платье, состоящее из двух частей: укороченного топа с рукавами 3/4 и вышитыми жемчужными деталями и длинной юбки со шлейфом. Завершили образ фата из шелкового тюля с кружевными краями и повязка на голову, украшенная бисером.

Роуз Лесли, 2018

Коллеги по сериалу «Игра престолов» Кит Харингтон и Роуз Лесли поженились в Шотландии в 2018 году. Свадебный наряд Лесли был безупречным. Платье в пол с длинными рукавами, поясом и сеткой с вышитыми на ней кружевными цветами смотрелось по-королевски. С огненно-рыжими волосами, цветочной короной и огромной фатой Лесли выглядела необычайно сияющей и изящной. Ее образ на 100 % соответствовал месту проведения свадьбы — церемония проходила в старинном шотландском замке.

Гвен Стефани, 2021

В 2021 году Гвен Стефани вышла замуж за Блейка Шелтона на его ранчо в Оклахоме. Невеста была одета в платье от Vera Wang. Дизайнер назвала шикарное многослойное платье без бретелек из тюля «современной минималистичной конструкцией».