9 известных мужчин, которые не обещали достать луну с неба, но пошли на реальные поступки ради любимых

Любовь толкает людей на подвиги и безумства. Порой для того, чтобы сделать счастливой свою вторую половинку, не нужно тратить миллионы и лететь в космос за звездой в подарок. Достаточно будет просто лишний раз проявить заботу или обогреть ласковым словом.

Мы в AdMe.ru надеемся, что вы вдохновитесь примером героев нашей статьи и в жизни вашей второй половинки произойдет пусть небольшой, но не менее приятный сюрприз.

Архитектор создал для любимой величайший храм в истории Египта

Сенмут был простолюдином, но смог оказаться на службе у фараона Египта. Когда на престол взошла Хатшепсут — вторая в истории женщина-фараон, он получил престижные титулы. Предполагается, что Хатшепсут и ее придворный архитектор были любовниками. Так это или нет, но Сенмут создал для нее один из самых известных памятников архитектуры Египта — гигантский храм в пустыне. Он построил себе две усыпальницы рядом: с одной из них открывался вид на ее храм-усыпальницу, другая же находилась ближе к ней, что весьма смело, так как это право принадлежало только королевским особам. А женщина-фараон пошла на беспрецедентный шаг, позволив ему, архитектору-простолюдину, разместить свое имя и изображение за главной дверью ее храма. В 2017 году на экраны вышел египетский фильм «Сокровище: Реальность и фантазия» в котором были показаны отношения царицы Хатшепсут и ее архитектора.

Ханс Кристиан Андерсен посвятил сказку оперной певице



Как известно, датский писатель, автор сказок «Гадкий утенок» и «Русалочка» Ханс Кристиан Андерсен был холостяком. И все же в его жизни было несколько платонических увлечений. Одну из возлюбленных сказочника звали Енни Линд, она была оперной певицей. Девушку прозвали «шведский соловей» после того, как Андерсен написал в честь нее сказку «Соловей». Андерсен писал: «Благодаря ей я впервые осознал святость искусства. Ни одна книга, ни один человек не оказал на меня такого сильного влияния, как Енни Линд». Перед отъездом певицы на очередной концерт Андерсен передал ей письмо, в котором сделал предложение. Но она отказала ему, написав, что относится к нему как к брату. Биографы считают, что после этого писатель сделал ее прототипом героини жестокой Снежной королевы в одноименной сказке. В 2003 году вышел полубиографический фильм «Волшебник страны грез» о жизни молодого Ханса Кристиана Андерсена, в котором сказки вплетены в события жизни молодого автора. Роль писателя сыграл Киран Бью, а Енни Линд — Флора Монтгомери.

Граф вступил в брак с крепостной против воли родственников и царя

Граф Николай Петрович Шере­метев полюбил крепостную Прасковью Жемчугову, актрису его знаменитого домашнего театра. Сильное чувство подтолкнуло графа к смелому шагу: он дал вольную девушке и всей ее семье, подарив им сумму, немыслимую по тем временам. В своих письмах Шереметев писал: «Не женюсь ни на ком, кроме нее». Однако в то время венчание аристократа с простолюдинкой было скандальным делом. Семья прекратила общение, в обществе начались пересуды. Несмотря на отказ царя позволить неравный брак, свадьба состоялась осенью 1801 года, втайне от всех, кроме самых верных друзей. К сожалению, счастье молодых длилось недолго, еще до бракосочетания и без того слабое здоровье Прасковьи ухудшилось. Граф долго ухаживал за возлюбленной, но после рождения их сына ее не стало. Прасковья завещала мужу помогать нуждающимся, по ее инициативе Николай Шереметев заложил камень в основание богадельни (нынешний НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского) и начал ее строительство.

Астроном назвал в честь жены спутник Плутона

Мало кто знает, что спутник Плутона Харон назван астрономом Джеймсом Кристи в честь его жены. Несмотря на то что традиция допускает ученым предлагать названия для новых космических тел, получить согласие Международного астрономического союза не так-то просто. Когда в 1978 году Джеймс Кристи обнаружил, что у Плутона есть спутник, он захотел назвать его в честь жены Шарлин, которую родные называли просто «Шар». Он решил добавить к слову окончание «—он», получилось «Харон» (что по-английски читается как «Шарон»). Затем астроном сверился со словарем и нашел, что Харон — это реальный термин, обозначающий перевозчика душ в подземное царство. Древнегреческое название идеально подходило для космического объекта. «Многие мужья обещают подарить своим женам звезду с неба, но Джим действительно сделал это», — сказала жена астронома Шарлин Кристи. Кстати, покупать звезды или называть небесные тела в честь любимых и родных людей нелегально. Хотя некоторые организации предлагают эти услуги за деньги, такие названия не имеют никакой формальной или официальной силы.

Поэт совершил побег из страны ради любимой

История любви двух английских поэтов XIX века будто взята из романа: тирания отца девушки, нежные любовные письма и побег влюбленных в Италию. Прочитав сборник поэзии Элизабет Барретт, 32-летний Роберт Браунинг был настолько восхищен, что написал автору: «Я люблю ваши стихи всем сердцем, мисс Барретт... и вас я тоже люблю». 38-летняя женщина жила в доме властного отца, была инвалидом и на 6 лет старше Роберта, однако он настолько сильно влюбился в поэтессу, что стал просить о личной встрече. После долгих сомнений поэтессы они встретились и испытали взаимное чувство друг к другу. Отец Элизабет был против того, чтобы кто-то из его детей вступал в брак, и грозился лишить их наследства. Роберт предложил возлюбленной бежать в Италию. Там они поженились и через несколько лет у них родился сын. История любви поэтессы и поэта рассказана в романе Рудольфа Бесье «Барретты с Уимпоул-стрит», который экранизировали в 1934 и 1957 годах.

Наполеон подарил жене медальон и букет фиалок

Известно, что император Франции Наполеон Бонапарт одаривал свою жену Жозефину роскошными подарками, в их числе, например, был эмалированный медальон с гравировкой «Это судьба». Но трогательнее всего было то, что ежегодно в день годовщины свадьбы он дарил супруге букет фиалок. И хотя Наполеон развелся с Жозефиной, поскольку она не могла родить наследника трона, он до конца жизни хранил в медальоне прядь ее волос и несколько засушенных фиалок. Также известно о любовных письмах императора своей возлюбленной: «Надеюсь скоро заключить тебя в свои объятия и покрыть миллионом поцелуев, жгучих, как лучи солнца на экваторе». В мини-cериале 1987 года «Наполеон и Жозефина. История любви» супругов сыграли Арманд Ассанте и Жаклин Биссет.

Султан Сулейман I изменил традиции и писал стихи для любимой жены

Герои популярного турецкого сериала «Великолепный век» имеют исторические прототипы. Славянская девушка Александра, попав в гарем молодого султана Сулеймана I Великолепного, получила имя Хюррем. Ради фаворитки Сулейман I изменил традицию, сделав девушку своей официальной женой и даровав титул главной супруги — Хасеки-султан. Это было неслыханным событием, ведь в то время правители женились только на свободных знатных дамах. Но султан пошел дальше, он позволил супруге до конца жизни оставаться при дворе рядом с собой. Предыдущие жены были отправлены в отдаленные места империи со своими детьми. Кроме того, влюбленный правитель посвящал супруге стихи: «Мой самый искренний друг, мое доверенное лицо, само мое существование, моя единственная любовь. Самая красивая среди красивых...»

Бетховен посвятил любимой одну из самых известных сонат

Свою «Лунную сонату» Людвиг ван Бетховен посвятил 18-летней ученице графине Джульетте Гвиччарди. Он был влюблен в нее, однако юная кокетка выбрала другого композитора — Венцеля Роберта фон Галленберга, написав Бетховену жестокие слова: «Я ухожу от гения, который уже победил, к гению, который еще борется за признание. Я хочу быть его ангелом-хранителем». Впрочем, из-за классовых различий браку между графиней и Людвигом все равно не суждено было бы состояться. Отношения между известным композитором и его музой показаны в фильме 1994 года «Бессмертная возлюбленная», главные роли исполнили Гэри Олдмен и Валерия Голино.

Художник Сальвадор Дали подарил жене замок

В 1969 году эксцентричный художник Сальвадор Дали купил замок Пуболь XI века для своей музы и жены Галы. Замок был в плачевном состоянии, и Дали лично руководил реставрационными работами. Также он украсил потолки, чтобы, подняв голову, любимая всегда вспоминала о нем. Получив этот дорогой подарок, Гала сказала мужу: «Я принимаю замок Пуболь, но при одном условии: ты будешь приезжать ко мне только по письменному приглашению». Эти слова восхитили художника: его муза не переставала быть для него неприступной крепостью. Сегодня в замке Пуболь находится дом-музей супружеской пары, который открыт для посещения туристов.