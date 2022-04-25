9 изумительных образов Кейт Миддлтон, которые доказывают, что она из дочери авиадиспетчера превратилась в настоящую принцессу

Кейт Миддлтон — дочь авиадиспетчера без дворянского титула. В начале своей жизни в королевской семье девушка делала ошибки в сфере моды, и жестокая пресса не прощала ей ничего. Ее фотосессию для Vogue в деревенском стиле раскритиковали в пух и прах. Но со временем Кейт обросла лоском, и теперь она выглядит по-королевски как в вечернем наряде, так и в летнем платьице.

Мы в AdMe.ru разобрали образы Кейт из турне по Карибам — от спортивных шорт до изумительного «платья Золушки».

Блеск Голливуда

Мерцающее ярко-розовое платье Кейт Миддлтон от бренда Vampire’s Wife стало одним из самых обсуждаемых во время карибского турне герцогов Кембриджских. Наряд дополнен клатчем с этническими узорами и серебристыми босоножками. СМИ назвали этот образ голливудским. Также наряд вызвал настоящий ажиотаж и споры среди поклонников венценосных особ. «Как и всегда, это она носит платье, а не платье — ее. Если вы понимаете, о чем я», — написали сторонники Кейт. «Она выглядит шикарно, но слишком броско», — заявили те, кому образ не понравился.

«Платье Золушки»

Это платье Кейт надела на один из вечерних приемов. Шедевр от Phillipa Lepley идеально сидел по фигуре, а голубой цвет приятно контрастировал с загорелой кожей хозяйки. Интересный акцент — завязки-бантики на плечах. Журналисты сравнили этот наряд с платьем Золушки. «Она выглядит настоящей в отличие от всех этих киноактрис», — написали поклонники Кейт.

Ретро

Кейт известна тем, что надевает старые вещи, миксуя их с чем-то новеньким. Этот красный жакет она носила еще в студенчестве, и, согласитесь, он отлично сочетается с белыми брюками и белыми с золотом босоножками.

Экофрендли

Герцоги Кембриджские посетили ферму по выращиванию какао-бобов. На контрасте с вечерними платьями здесь мы видим жену принца Уильяма в удобном летнем наряде. Это синее цветочное платье Tory Burch с многоярусной юбкой миди, короткими рукавами и присборенным вырезом. Кстати, поклонники Кейт уже смели эти платья с прилавков.

Кейт дополнила свой тропический образ синими сережками в этническом стиле. А обратили ли вы внимание на босоножки? Они сделаны из переработанных материалов. Герцогиня известна тем, что поддерживает защиту окружающей среды. К слову, обувь с открытыми пальцами нечасто увидишь на представительницах королевской семьи. В целом в тот день Кейт выглядела весьма неформально.

В духе этно

А вот еще одни крупные серьги-полумесяцы в этническом стиле, которые перетягивают на себя все внимание. Образ получился свежим, живым и даже немного игривым.

Смело и спортивно

Здесь пара приняла участие в парусной регате на Багамах. Это второй раз за более чем 10 лет, когда 40-летняя герцогиня надела шорты на публику. Мы не можем не отметить прекрасную физическую форму Кейт.

Нежная мята

Этот образ получился очень нежным. Дождь пошел словно специально, создав фотографам условия для прекрасных снимков. Мятно-зеленое плиссированное платье от Self-Portrait дополнили белые туфли-лодочки.

В духе 80-х

Здесь герцогиня одета в желтое платье с принтом от Alessandra Rich. Наряд вдохновлен 1980-ми: платье украшено приталенной баской, пышными рукавами и женственной юбкой-карандашом. Талия подчеркнута поясом, украшенным драгоценными камнями.

Изысканное кружево

В последний день на Ямайке Кейт была одета в белое кружевное платье с квадратным вырезом от Alexander McQueen. Монохромный образ дополняли туфли и шляпка. Кажется, тут ее внешний вид напоминает облик молодой королевы Елизаветы.