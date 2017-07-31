9 изобретений, которые изменили мир моды раз и навсегда

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Мода непостоянна, но все-таки есть некоторые вещи, которые никогда не исчезнут с подиумов. Мы в AdMe.ru решили немного покопаться в истории и рассказать, как были придуманы культовые вещи, которые поменяли не только моду, но и всю планету.

Джинсы

Уже в XVII веке из итальянской Генуи возили парусиновую ткань, которую стали называть «дженес». А в 1873 году предприниматель Ливай Страусс получил патент на производство «рабочих комбинезонов без бретелей с карманами для ножа, денег и монет». Так джинсы стали любимой одеждой грузчиков, ковбоев и золотоискателей, а на сегодняшний день совершенно точно завоевали весь мир. Кстати, фирма Страусса жива и по сей день — это знаменитая компания Levi’s.

Каблуки

Сложно представить, но когда-то каблуки носили исключительно мужчины — вплоть до XVII века. В средневековой Европе носили башмаки на деревянных подошвах, чтобы обувь не так сильно пачкалась из-за грязи и нечистот, в XIV веке обувь на каблуке была удобна всадникам — она не скользила в стремени. Каблуки-шпильки придумали только в XX веке, и с тех пор без них невозможно представить женский гардероб.

Бикини

Мишель Бернардини в бикини, 1946

В 1946 году на подиум в Париже впервые вышла девушка в раздельном купальнике, который создал дизайнер Луи Реар. Девушку звали Мишель Бернардини, а вокруг ее имени и нового купальника тут же разгорелся огромный скандал — в те времена такая откровенность была неслыханной дерзостью. Купальник получил свое название благодаря атоллу Бикини, на котором проводились испытания ядерной бомбы. Лишь спустя несколько лет этот купальник перестал шокировать публику, и когда его примерили Брижит Бардо и Мэрилин Монро, все вопросы были совершенно точно сняты.

Маленькое черное платье

Коко Шанель, 1935

Вокруг маленького черного платья легендарной Коко витает множество легенд. Говорят, что Габриэль терпеть не могла пышные и вычурные наряды и, стремясь изменить облик модных дам, вдохновилась на создание своего платья. По другой легенде, Шанель придумала платье в 1926 году в память об умершем возлюбленном. Ее изобретение произвело настоящий фурор в мире моды, а журнал Vogue назвал его «„Фордом“ среди платьев». По сей день маленькое черное платье является эталоном безупречного вкуса и элегантности и, пожалуй, никогда не выйдет из моды.

Нейлоновые чулки

У модниц до начала XX века выбор был невелик: либо колючие шерстяные, либо шелковые недолговечные чулки. Но в 1935 году химики американской компании DuPont представили миру нейлон — волокно, которое обещало быть «сильнее стали и тоньше паутины». Чулки из нейлона разбирали с сумасшедшей скоростью: они красиво облегали ногу, были прочны и стоили недорого. В скором времени стали выпускать и колготки из нейлона, а чуть позже синтетические чулки и колготки стали обязательным атрибутом женского гардероба.

Кожаная куртка

Куртка-бомбер была изобретена в США в годы Первой мировой войны специально для летчиков: она защищала от холода и была удобна в носке. В 1928 году фирмой Schott была разработана кожаная куртка с застежкой-молнией, или так называемая косуха, — эта куртка считалась мотоциклетной, но ее носили также и военные. Конечно, в популяризации кожаных курток немалую роль снова сыграл Голливуд: в мире музыки ее впервые надел Элвис Пресли, а после выхода фильма «Дикарь» с Марлоном Брандо кожаные куртки навсегда стали символом свободы и бунтарства.

Мини-юбка

Модельер-дизайнер Мэри Куант содержала небольшой, но очень трендовый магазинчик в Лондоне, именно к ней молодежь приходила за самыми модными новинками. Здесь же в конце 1950-х была придумана мини-юбка, которая тут же стала хитом продаж и предметом для возмущения миллионов людей по всему миру. Но бунтарские 60-е сделали свое дело, и вскоре мини-юбки стала носить даже Жаклин Кеннеди, а королева Елизавета II вручила Мэри Куант орден Британской империи.

Плащ-макинтош

Сегодня простой и элегантный плащ из водонепроницаемой ткани копируют сотни брендов по всему миру, а ведь его изобретение произошло совершенно случайно. Химик Чарльз Макинтош случайно капнул на пиджак раствор каучука, а потом заметил, что ткань перестала пропускать воду. Вскоре он создал компанию по производству водонепроницаемых плащей, которые первое время, по правде говоря, были не так хороши: пахли резиной, плавились на жаре и трескались на морозе. Со временем качество ткани стало гораздо лучше, а в наших гардеробах прочно обосновались удобные и стильные плащи.

Бюстгальтер

Бюстгальтер «изобретался» несколько раз и претерпевал множество изменений: уже в древности женщины носили нагрудные повязки, потом были корсеты, и только к началу XX века бюстгальтер приобрел знакомую нам форму. Первые бюстгальтеры производились под маркой Caresse Crosby: поначалу они не вызвали интереса покупательниц, которые привыкли к корсетам, но со временем становились все востребованнее. Различные бренды стали выпускать все больше моделей, стараясь соединить красоту и практичность в этом важнейшем элементе женского образа.