9 изменений, которые произойдут в жизни Кейт Миддлтон, когда она станет королевой

В очереди на британский королевский престол сейчас 59 имен. Но скорее всего в ближайшие десятилетия править страной будет принц Чарльз, а затем принц Уильям со своими детьми. С восхождением на трон меняется не только титул, но и ряд обязанностей монарших особ. Так, герцогиня Кембриджская не просто станет королевой Кэтрин: для нее начнется другая жизнь.

AdMe.ru понимает, что ждать этого события можно еще неопределенное количество лет. Но очень уж хочется заглянуть в будущее и узнать, какие изменения произойдут в жизни Кейт Миддлтон. А в бонусе мы попробуем предположить, как будет вести себя Кэтрин в новой должности.

Ее имя можно будет называть вместе с титулом

Не зря сейчас ее называют либо герцогиня Кембриджская, либо Кейт Миддлтон. Присоединять свое имя к титулу могут только рожденные в королевской семье. Именно поэтому дочь Кейт и Уильяма правильно называть принцесса Шарлотта. И если принцессы выходят замуж, то они не теряют своего права ставить имя рядом с титулом. Поэтому статус принцессы Евгении никак не изменился после ее замужества в 2018 году. Единственная возможность для Кейт упоминать имя вместе с титулом — стать королевой. Естественно, после того, как Уильям взойдет на престол. Именно тогда ее официально нужно будет называть королева Кэтрин.

Она будет коронована

Согласно британской королевской традиции, жена монарха также может быть коронована. Это правило не распространяется на мужей монарших особ, поэтому супруг Елизаветы II так и остался принцем Филиппом. Таким образом, после коронации Уильяма для Кейт будет также устроена церемония, правда, не такая пышная, как для него.

Ей не нужно будет делать реверансы

Несмотря на то, что не существует четкого правила, как нужно вести себя при виде членов королевской семьи, все предпочитают действовать согласно сложившейся традиции. Мужчины склоняют голову, а женщины приседают в реверансе. Сейчас Кейт Миддлтон делает реверансы при первой за день встрече с королевой, принцем Филиппом, принцем Чарльзом и его женой Камиллой, принцем Гарри и его женой Меган, а также перед всеми принцессами, рожденными в королевской семье. Это все из-за того, что они имеют более высокое положение по сравнению с ней. Когда Кейт станет королевой, единственным человеком с более высоким статусом станет Уильям, поэтому ей больше никогда не придется делать книксены. Тогда все окружающие будут приседать в реверансе и склонять голову при встрече с ней.

Она переедет в Букингемский дворец

Букингемский дворец — официальная резиденция британской монархии с 1837 года. Когда Уильям станет королем, он со всей семьей из Кенсингтонского дворца переедет в Букингемский, который будет и домом, и административным штабом. Если Кейт проживет дольше Уильяма, то дворец автоматически станет домом для следующего монарха — принца Джорджа. В таком случае герцогине предписывается покинуть стены Букингемского дворца и отправиться в другую резиденцию. Но помимо этого дворца Елизавета II сейчас проводит время в Виндзорском замке, Холирудском дворце, замке Балморал и Сандригемском дворце. Последние два находятся в собственности королевы, поэтому по наследству она может передать их любому члену королевской семьи. А вот остальные принадлежат короне, поэтому Виндзорский замок станет для Уильяма и Кейт пасхальной резиденцией, а Холирудский дворец — официальной резиденцией в Шотландии.

У нее будет прямой доступ к драгоценностям короны

Всеми драгоценностями короны владеет королевская семья, и правящий монарх имеет полное право распоряжаться ими. Сейчас это делает Елизавета II, которая щедро разрешает Кейт надевать различные украшения. После церемонии королеве Кэтрин уже не нужно будет спрашивать позволения надеть ту или иную вещь. Она сможет появляться на мероприятиях в королевских драгоценностях, дополняя ими свои стильные образы.

Она сможет дать титул своим родителям

В британской королевской семье впервые сложилась ситуация, когда дедушка и бабушка будущего монарха не имеют королевского статуса. Речь идет о принце Джордже. Родители Кейт Миддлтон за все эти годы так и не получили от Елизаветы II никакого титула. Эксперты утверждают, что на самом деле процедура не такая уж сложная: королева должна просто сказать премьер-министру, что она будет рада услышать о присвоении определенного звания мистеру Миддлтону. И на этом все. Однако этого до сих пор не произошло. Поэтому не исключено, что сама Кейт, став королевой, присвоит своему отцу, например, титул лорда.

У нее не будет четкой конституционной роли

На данный момент в обязанности герцогини Кембриджской входит поддержка деятельности королевы как в Соединенном Королевстве, так и за его пределами. Сюда также включены посещение праздников в Букингемском дворце, которые устраивает Ее Величество, присутствие на параде в честь дня рождения и официальных банкетах. Когда Уильям станет королем, организовывать мероприятия будет частью его деятельности. По словам эксперта, каких-то четких обязанностей при этом у супруги монарха нет, поэтому технически Кейт будет считаться первой леди страны, которая поддерживает инициативы мужа.

У нее будет намного больше работы

С момента начала активной публичной деятельности принц Филипп был вовлечен в 22 219 событий. Он стал патроном, президентом или членом 750 организаций, которые не покинул, даже уйдя на пенсию. Кроме того, он посещал более 2 000 официальных мероприятий в год по всему миру. На данный момент Кейт Миддлтон также ведет активную деятельность. Она патрон многих организаций, занимающихся поддержкой психического здоровья детей, а также содействующих развитию изобразительного искусства и спорта. Кэтрин также состоит в десятках объединений, однако их количество в несколько раз меньше числа тех, членом которых является Филипп. Когда герцогиня станет королевой, ей придется делать еще больше: необходимо будет довести уровень своей публичной активности как минимум до уровня принца Филиппа.

Она станет хозяйкой рождественского праздника

Если семья Уильяма унаследует от королевы Сандригемский дворец, то именно Уильям и Кэтрин должны будут устраивать семейное празднование Рождества. Согласно традиции, члены королевской семьи обмениваются подарками в канун праздника, а до этого вместе посещают церковь и наслаждаются традиционными блюдами.

Бонус: вероятно, королева Кэтрин будет вести себя менее формально

Эксперты считают, что, несмотря на свой статус, Кэтрин не будет так тщательно соблюдать формальности, как можно предположить. В британской королевской семье придерживаются правила «Никогда не жалуйся, никогда не объясняй». Следуя ему, все члены семьи воздерживаются от какого-либо взаимодействия с прессой. Однако уже на данный момент Кейт Миддлтон вместе с мужем появлялись в неформальной обстановке на радио и становились гостями подкастов. Помимо этого герцогиня активно общается с простыми людьми и делает селфи, что в принципе запрещено протоколом. Все это дает нам основание думать, что Кейт будет более демократичной королевой.