9 историй о разоблачении экстрасенсов, после прочтения которых верить в магию станет как-то неудобно

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Несмотря на все достижения науки, паранормальное до сих пор пользуется успехом. Рейтинги телешоу с участием экстрасенсов, неизменная популярность художественных фильмов на эту тему, периодически всплывающие в прессе сенсации (вроде найденного настоящего снежного человека) — все это доказывает, что интерес людей к сверхъестественному не угасает. Между тем история знает множество случаев разгромных разоблачений невероятных вещей, в которые верили тысячи людей.

Мы в AdMe.ru хотим вспомнить несколько интереснейших историй, каждая из которых рассказывает о небольшой, но значимой победе скептического подхода над верой в сверхъестественное.

Друзья и противники: Гарри Гудини и сэр Артур Конан Дойл

Немногие знают, что создатель Шерлока Холмса был горячим сторонником спиритизма. Через медиумов писатель пытался связаться с погибшими родственниками, активно интересовался вопросом и даже написал философский труд о спиритуализме. Его же друг, знаменитый иллюзионист Гарри Гудини, напротив, в свое время в медиумах жестоко разочаровался, с горечью обнаружив, что все они шарлатаны. Гудини неоднократно публично развенчивал излюбленные приемы спиритуалистов: создание фантомов, надписи на табличках, стуки из ниоткуда. Один из хитроумных фокусов он, например, освоил специально для Конан Дойла. Этот трюк, как и спиритический сеанс, включал в себя записку, которую сэр Артур написал на месте, не показывая никому, и «оживший» шарик, смоченный в краске, в точности воспроизведший текст на доске.

К сожалению, несмотря на все уверения, что использовалась только ловкость рук, Конан Дойл так и не сумел в это поверить и до конца считал, что и Гудини обладает сверхъестественными способностями, просто почему-то их отрицает. После того как иллюзионист в пух и прах разнес сеанс «связи» с его матерью, проведенный женой Конан Дойла, их отношения окончательно переросли во вражду, от которой писатель сумел отказаться только после смерти Гудини.

Грандиозная афера сестер Фокс

Сестры Фокс — Кейт, Маргарет и Лия — жили в XIX веке в Нью-Йорке. В 1848 году они «обнаружили» в себе способность слышать духов и общаться с ними. Это положило начало течению спиритуализма, который впоследствии приобрел миллионы последователей, а еще дало сестрам возможность сделать потрясающую карьеру: они проводили «сеансы» для самых влиятельных людей того времени. Контакты с умершими выглядели как представление, в ходе которого медиум входила в связь с духом, что сопровождалось стуками и другими звуками «из ниоткуда», и передавала родственникам его слова (обычно путем автоматического письма — когда рукой пишущего как бы водила потусторонняя сущность).

Несмотря на профессиональный успех, в жизни сестер не все складывалось гладко. В прессе предпринимались попытки разоблачения, а на Маргарет сильно давил ее муж, исследователь Арктики и скептик Илайша Кейн, упрекавший ее в том, что она занимается обманом. Кейт из-за давления недоброжелателей пристрастилась к алкоголю. Репутации сестер и спиритуализму в целом был нанесен сокрушительный удар, когда в 1888 году за $ 1,5 тыс. Кейт и Маргарет согласились на саморазоблачение. Перед аудиторией в 2 тыс. человек Маргарет продемонстрировала, как она издавала стуки: щелчком сустава большого пальца ноги. В тот же день в газете New York World появилась публикация о первом случае столкновения сестер с духом, точнее о его искусной инсценировке. Позже Маргарет Фокс отреклась от своего признания, но дело было сделано.

Тест лозоходцев

Как выглядит лозоходство, известно почти каждому: человек со специальными проволочками, палочками, маятником или рамкой ищет скрытые под землей воду, полезные ископаемые или сокровища. В большинстве стран лозоходство считается псевдонаучной практикой, и тому есть веские основания.

В 1971 году в журнале Nature вышла статья о результатах экспериментов от министерства обороны Великобритании по поиску мин. В ходе опытов пробовали разные варианты: угадывание по карте местности и образцу; тест в полевых условиях на сетке 20×20 м; поиск воды; определение, включен ли электромагнит (для проверки гипотезы о чувствительности лозоходцев к магнитному полю) и др. Ни один из результатов не отличался от случайного угадывания. В 1979 году трое лозоходцев (Фонтана, Борга, Сенаторе) участвовали в тесте от известного иллюзиониста Джеймса Рэнди. Призом выступили $ 10 тыс. из личных средств скептика. Каждый из лозоходцев согласился с жесткими условиями эксперимента: нужно было определить, где проходит труба с текущей водой на участке 10×10 м. Активную трубу требовалось отметить колышками, не отклоняясь от траектории более чем на 10 см. Экспериментаторы также не знали, где проходит вода. Попыток могло быть несколько.

На схеме вы можете увидеть, как сильно разошлись траектории труб (синий пунктир) с лозоходцами (красная линия).

А ведь все участники были на 100 % уверены, что прошли тест, но ни один из них так и не забрал заветный чек. Эксперимент повторили через год, в Сиднее. Набралось 16 претендентов, но увеличенный до $ 40 тыс. приз так и не достался никому из них. Крупнейшее исследование лозоходства прошло в конце XX века в Мюнхене. В нем участвовало около 500 человек. Эксперимент планировали совместно сторонники паранормального и скептики. После предварительных тестов были отобраны 43 самых успешных лозоходца, способности которых затем изучали 2 года. Было проведено свыше 800 тестов, разбитых более чем на 100 серий. Результат оказался аналогичен предыдущим.

Липовый менталист = отличный иллюзионист

В 70-х годах ХХ века Ури Геллер находился в зените славы. Его коронными трюками были психокинез и телепатия — сгибание ложки «силой мысли» и «чтение» спрятанных рисунков. Знаменитый скептик Джеймс Рэнди не смог пройти мимо такой лжи: Геллер использовал трюки из арсенала иллюзионистов, которые при этом не выдавали себя за экстрасенсов. Это положило начало череде разоблачений. Достаточно сказать, что Геллер подавал в суд на него около 19 раз, так и не выиграв ни одного процесса. Например, однажды Рэнди проконсультировал телеканал, который должен был транслировать передачу с Геллером в прямом эфире, как правильно поставить эксперимент с угадыванием скрытых предметов, и тот провалил номер. В другой программе иллюзионист на глазах у телезрителей слегка прикоснулся к чайной ложке, и та легко согнулась. Рэнди объяснил, что такого эффекта можно добиться, применяя сплавы, хранящие память обо всех сгибах и вмятинах, и заявил, что Ури Геллер всего лишь очень ловкий фокусник.

Целитель от Бога

Другим «ясновидящим», которому Джеймс Рэнди испортил карьеру, стал телевизионный проповедник и целитель Питер Попофф — из тех, что выбирают «случайного» зрителя, угадывают факты его биографии и лечат наложением рук и словом Божьим. Команде Рэнди удалось перехватить запись радиосигнала: жена Питера, Элизабет, собирала информацию о людях из зала и передавала ее через наушник мужу, не стесняясь в комментариях. Доказательством того, что использовалась полученная в результате опросов информация, стали «засланные казачки», например мужчина, переодетый в женщину, которого Попофф «исцелил» от рака шейки матки. На «Шоу Джонни Карсона» Рэнди представил доказательства и ехидно поинтересовался: «Почему Бог Питера Попоффа вещает на частоте 39,17 МГц, да еще и голосом его жены?» Вскоре после этой передачи Попофф обанкротился и был вынужден отойти от дел на долгие годы.

Проект «Альфа»

В 1979 году Университет Вашингтона в Сент-Луисе получил грант в $ 500 тыс. на изучение телекинеза. Из более чем 300 претендентов были выбраны двое подростков — Стив Шоу (18 лет) и Майк Эдвардс (17 лет). На протяжении свыше 160 часов экспериментов они гнули металлические предметы, угадывали скрытые рисунки, создавали изображения на пленке, останавливали силой мысли электронные часы и т. д. Джеймс Рэнди предлагал свои услуги в качестве консультанта и предупреждал, что молодые люди могут быть подставными, однако директор лаборатории Питер Филипс ответил, что сам способен распознать обман. Через 4 года на конференции, организованной Рэнди, Шоу и Эдвардс публично признались, что являются иллюзионистами и что все это — так называемый проект «Альфа», организованный, чтобы доказать, как легко опытный фокусник может обвести вокруг пальца даже ученых. Более того, они сразу договорились признаться в жульничестве, если их об этом спросят прямо. Но за годы исследований нужный вопрос так ни разу и не был задан.

Наконец-то настоящий снежный человек

В августе 2008 года историю о найденном теле снежного человека наперебой перепечатывали издания по всему миру. Том Бискарди, криптозоолог и основатель исследовательской организации Searching for Bigfoot Inc. («В поисках Бигфута») объявил на пресс-конференции, что ему и двум охотникам — Рику Дайеру и Мэттью Уиттону — удалось обнаружить прекрасно сохранившегося йети. Рик рассказал, что они наткнулись на умиравшее на их глазах существо и потом отправились за подмогой, чтобы вынести его: ростом оно было около 9 футов (примерно 2,7 м) и весило более 600 фунтов (около 300 кг). При ближайшем рассмотрении выяснилось, что «тело йети» было всего лишь резиновым костюмом гориллы.

Выход из тела после смерти

Темы околосмертного опыта популярны в кино, да и в жизни многие верят в рассказы переживших клиническую смерть о том, как они наблюдали с высоты за происходящим вокруг. Эксперимент 2008 года The AWARE study реаниматолога Сэма Парниа включал в себя специфический тест: в помещениях реанимации разместили изображения, видимые только сверху. И хотя в ходе проекта были получены интереснейшие данные (в частности, выдвинута гипотеза о том, что мозг способен оставаться в сознании еще некоторое время после фиксации клинической смерти), ни один из испытавших «выход из тела», так и не смог описать ни одно из изображений. Чем вызван выход из тела на самом деле? Ощущение «взгляда со стороны» имитирует специфическая активность височно-теменного узла мозга. Одним из первых это обнаружил невролог из Швейцарии Олаф Бланке при обследовании пациентки с эпилепсией. Предположение о том, что именно этот отдел отвечает за столь необычный эффект, подтвердилось и в других экспериментах: ученым даже удалось смоделировать это состояние.

Проклятие в прямом эфире

В марте 2008 года в Индии сошлись в прямом эфире известный колдун Пандит Суриндер Шарма и скептик Санал Эдамаруку. Во время трансляции Шарма заявил, что может убить магией любого за 3 минуты, на что получил заявление: «Докажи это. Убей меня здесь и сейчас». Отказ равнялся признанию собственного поражения перед тысячами зрителей. В последующие часы Шарма бормотал мантры и заклятия, брызгал водой, размахивал ножом, давил на лоб и виски (за что получил предупреждение от ведущего, ведь договаривались убить магией, а не физическим воздействием) — и все без результата. Позже колдун заявил, что его противника защищает какой-то бог, на что скептик ответил, что вообще-то является атеистом.

Тогда Шарма попытался оправдаться тем, что мощные чары производятся под ночным небом, и ему тут же назначили время выездного эфира. Вторую трансляцию смотрели уже миллионы. Тантрик подошел к вопросу основательно: создал нужную обстановку, подробно описал, что ждет Эдамаруку, громко и надрывно читал заклинания, кидал порошки в костер, колдовал с «куклой вуду» из теста и даже пытался дотронуться до оппонента (однако ему запретили, опасаясь, что он применит яды, способные проникнуть сквозь кожу). По истечении отведенного времени на всю Индию было объявлено о победе Санала Эдамаруку, президента Индийской ассоциации рационалистов, над самым известным индийским магом.

Бонус: как заработать миллион

Сегодня существуют фонды, предлагающие крупное вознаграждение тому, кто сможет доказать свои паранормальные способности в ходе правильно поставленного двойного слепого эксперимента. Настоящий ясновидящий, телепат, пирокинетик, колдун может получить ₽ 1 млн премии имени Гарри Гудини в России или даже $ 1 млн из фонда Джеймса Рэнди в США. Премия имени Гарри Гудини была учреждена каналом SciOne, и ее экспертный совет включает в себя ряд ученых и скептиков. Основное условие — прохождение специального тестирования по индивидуальному регламенту, полностью исключающему подглядывание, использование вспомогательных устройств, помощь извне и т. д. На этом канале на YouTube можно посмотреть, как проводятся испытания, и убедиться, что все честно и беспристрастно. Фонд Джеймса Рэнди существует с 1964 года, премия имени Гарри Гудини — с 2015 года. Ни одной из этих премий до сих пор не был удостоен еще ни один претендент.

А вы верите в паранормальное?