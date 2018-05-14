9 исторических фактов, которые отражают неожиданные стороны прошлого

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Мы привыкли опираться на определенные исторические знания, почерпнутые в школе или из книг. Но существует множество малоизвестных исторических фактов, которые напрочь ломают стереотипные представления о прошлом многих стран. Например, кто бы мог подумать, что еще в начале XX века детей лечили кокаином, а туалетная бумага в СССР сначала была никому не нужна, а потом стала дефицитом.

Мы в AdMe.ru собрали несколько неожиданных и очень любопытных исторических фактов, о которых не расскажут в школе.

1. Опасные лекарства

Реклама детских кокаиновых капель от зубной боли. 1885 год.

Кокаин был невероятно популярен в конце XIX — начале XX веков как лекарственное средство и психостимулятор. Сам Фрейд восхищался его свойствами и рекомендовал от многих расстройств. Кокаин добавляли в продукты и напитки (например, первый рецепт кока-колы включает в себя «щепотку листьев коки»), изготовляли на его основе многочисленные лекарства, в том числе для детей. Общественность обратила внимание на пагубные последствия употребления кокаина далеко не сразу. ООН только в 1963 году внесла кокаин в список запрещенных веществ.

Реклама 7UP. 1951 год.

Помимо кокаина в прошлом были очень распространены лекарства на основе морфия и героина. Их добавляли в сиропы от кашля и лечили ими психические расстройства. Еще один интересный факт: всем известный напиток 7UP изначально содержал цитрат лития. Этот лимонад впервые появился на рынке в 1929 году и рекламировался как отличное средство от депрессии и похмелья. Только в 1948 году производитель перестал добавлять опасный ингредиент.

«Защита вашего горла от раздражения и кашля». Реклама сигарет Lucky Strike.

Как это ни парадоксально, но в первой половине XX века даже сигареты многие считали чем-то вроде лекарственного средства. Табачные бренды активно привлекали врачей для рекламы своей продукции. Громкие рекламные заголовки гласили, что «сигарета лучше диеты», что курение помогает от боли в горле и кашля и даже при астме. Сигарета стала чем-то вроде обязательного модного аксессуара, дополняющего образ.

2. Мода на селфи

Первое в мире селфи, сделанное фотографом Робертом Корнелиусом в 1839 году.

Кажется, что мода на селфи — это недавнее явление, но на самом деле «себяшки» люди начали делать практически сразу же, как возникла фотография. Первое известное миру селфи сделано в 1839 году. Делать селфи вначале было не так-то просто: из-за долгой выдержки надо было на некоторое время замереть и не двигаться, иначе на фото могло получиться просто смазанное пятно. А первое селфи с использованием монопода («селфи-палки») датируется 1925 годом.

Селфи великой княжны Анастасии Романовой, дочери последнего русского императора Николая II, было сделано в 1914 году при помощи зеркала и камеры Kodak Brownie.

3. Необычные первые автомобили

Машина-амфибия Оливера Эванса. 1798 год.

Первый патент на автомобиль в США был выдан в 1789 году. Это была паровая машина, оснащенная лопастями, так что передвигаться она могла не только по суше, но и по воде. В первой половине XIX века появились автомобили на электрической тяге. Французский электромобиль La Jamais Contente в 1899 году развил рекордную скорость — 100 км/ч. А в 1870 году в Вене изобретатель Зигфрид Маркус поместил на обычную тележку двигатель внутреннего сгорания. Это был первый в мире автомобиль на бензине. В начале XX века двигатели внутреннего сгорания практически полностью вытеснили электрические, о них забыли на целый век.

Электромобиль La Jamais Contente (фр. «всегда недовольная») — первый автомобиль, достигший скорости 100 км/ч.

Еще одно чудо автомобилестроения — автомобиль-сани российского императора Николая II, оснащенный системой Kegresse (на передние колеса установлены лыжи, на задние — гусеницы). 1917 год.

4. Собственный садовый отшельник

Изображение садового отшельника в Германии XVIII века. Автор — Иоганн Шмит, 1795 год.

В конце XVIII века среди богатой европейской аристократии было очень модно иметь в своем поместье не только облагороженный, но и дикий, заросший сад. В таком саду часто прятали небольшую постройку — «хижину отшельника», где можно было уединиться для размышлений. Но особым шиком считалось, когда в такой хижине жил самый настоящий отшельник, которого хозяин с гордостью показывал гостям. Для этой цели богатые землевладельцы часто нанимали бездомных, которые должны были выполнять определенные условия. Так, английский поэт Чарльз Гамильтон выдвигал вот такие требования к «отшельнику», который будет жить в его саду: «с Библией, с очками, с ковриком под ногами, с пуком травы в качестве подушки, с песочными часами, водой в качестве единственного напитка и едой, приносимой из замка. Он должен был носить власяницу (camel robe) и никогда, ни при каких обстоятельствах не стричь волос, бороды, ногтей, не бродить за пределами владений Гамильтона или разговаривать со слугами». Согласитесь, не каждый выдержит такую работу. Поэтому иногда вместо живых отшельников в хижину сажали куклу. По одной из версий, отсюда и возникли до сих пор популярные садовые гномы.

5. Обращение с детьми

Почтальон, несущий мальчика в почтовой сумке. США, 1910 год.

Странный факт, который ужаснет современных родителей: в США в 1910-е годы можно было отправить детей по почте. В те годы «закон о почте» для облегчения работы фермеров допускал почтовую доставку небольшой живности, например цыплят. Некоторые хитроумные граждане поспешили воспользоваться этим законом и стали отправлять собственных детей к родственникам почтой. Пересылка стоила меньше доллара, и груз доставлялся прямо в руки — выходило удобнее и дешевле, чем отправить ребенка на поезде. Только в 1920 году было окончательно запрещено принимать детей для доставки почтой.

6. Причудливые противогазы

Мать и трое детей, один из которых помещен в специальную герметичную противогазовую коляску.

Массовое производство противогазов началось во время Первой мировой войны. Помимо противогазов для солдат выпускались специальные устройства для лошадей и собак, пребывавших на линии фронта. Любопытный факт: по свидетельству писателя Александра Морица Фрая, служившего в ту пору в одном полку с Гитлером, тот изначально носил длинные пышные усы, но они мешали ношению противогаза, и Гитлеру было приказано их укоротить. Именно так у Гитлера появились знаменитые короткие усы «зубная щетка».

Единый противогаз для матери и ребенка. 1939 год.

Постепенно был налажен выпуск противогазов для гражданского населения, появились новые модели. Например, для младенцев делали специальные камеры-противогазы и даже коляски-противогазы. Во время Второй мировой войны, чтобы дети не пугались жутковатого вида противогазов и воспринимали их ношение не как пытку, а как забавную игру, в США для детей выпустили противогаз в виде головы Микки-Мауса.

7. Ненужное изобретение

Патент на туалетную бумагу в рулоне. США, 1891 год.

Первые упоминания о туалетной бумаге относятся к Китаю VI века. А вот европейцы на протяжении столетий использовали другие средства личной гигиены: шерсть, ветошь, листья, мох, песок, кукурузные початки и даже раковины моллюсков. Рост книгопечатания в XVIII столетии привел к тому, что для туалетных нужд стали использоваться газеты и дешевые книги.

Туалетная бумага современного вида — в рулонах — появилась в конце XIX века и прижилась далеко не сразу. Так, в СССР промышленное производство туалетной бумаги было налажено только в 1969 году, но вначале она не пользовалась спросом. Советские граждане считали баловством трату денег на специальную бумагу, когда под рукой всегда есть газеты. Только широкомасштабная рекламная кампания со стороны государства повлияла на население, и оно стало активно покупать новый продукт. Что вскоре привело к его дефициту.

8. Новинки бьюти-индустрии

Электробигуди. 1930 год.

В начале ХХ века бьюти-индустрия развивалась бешеными темпами, предлагая дамам все новые устройства для улучшения внешности, вид у которых порой был весьма жутковатый. Примеры таких агрегатов, больше напоминающих орудия пыток, есть в этой статье. Тем не менее женщины не боялись экспериментировать и смело применяли новинки: аппараты для замораживания веснушек, образования ямочек на щеках, выдавливания прыщей, исправления формы носа и многое другое.

Клиентка в салоне красоты Элены Рубинштейн в молочной ванне с пузырьками воздуха и в специальной омолаживающей маске для лица. 1937 год.

В 1910-е годы в Западной Европе и Америке набирают популярность салоны красоты. Основательницей знаменитой сети салонов, где впервые применялись услуги профессиональных косметологов, стала Элена Рубинштейн. Именно она изобрела водостойкую тушь и впервые выделила 3 типа кожи: жирную, сухую и нормальную, а также рекомендовала соответствующей уход за ними.

9. Странные развлечения

«Ныряние лошади». США, 1907 год.

В прошлом было полно довольно диких развлечений. На снимке выше представлено одно из таких — «ныряние лошади». Появилось такое зрелище случайно: наездник Уильям Кавер пересекал полуразрушенный мост, и его лошадь упала в воду. Вид падающей с моста лошади так вдохновил Кавера, что он решил сделать из этого шоу, обучив нескольких животных прыжкам в воду. Шоу быстро стало очень популярным. Зоозащитники только в 1970-е годы добились закрытия странного аттракциона, но и по сей день конный дайвинг существует в единственном месте — в парке Лейк-Джордж в штате Нью-Йорк. Владельцы аттракциона уверяют, что не применяют к лошадям грубую физическую силу и лошади прыгают в бассейн с высоты всего 3 метра, поэтому такое развлечение вполне гуманно.

Мистер Эгберт и его 5-летний лев на «стене смерти» на ярмарке в Митчеме (район Лондона).

Еще одно дикое развлечение из недавнего прошлого — так называемый леводром (Lion Drome). Появилось оно в 20-е годы, когда гонки по обычному мотодрому (арена для выступлений мотоциклистов) наскучили зрителям. Тогда в специальную коляску рядом с водителем стали сажать настоящего льва. Мотоциклист с опасным пассажиром на борту разгонялся до бешеной скорости и ездил по отвесной, почти вертикальной «стене смерти». Но и этого зрителям вскоре оказалось мало. Тогда появился новый экстремальный элемент: обученные львы специально освобождались из клетки и преследовали двигавшихся мотоциклистов, пытаясь задеть их огромными лапами. Последний леводром был закрыт в 1964 году, когда лев откусил руку пьяному дрессировщику.

Какой исторический факт удивил вас больше всего?