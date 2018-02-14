9 иллюзий, секреты которых разгадывал весь интернет

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Чувства человека легко обмануть. От латинского слова «обман» и родилось слово «иллюзия». Теперь, когда человек встречает что-то необычное, ему легко поделиться этим с другими — с помощью интернета. Мы собрали удивительные иллюзии и картинки с подвохом, которые будоражили умы пользователей соцсетей. В конце статьи вас ждет бонус: странная задачка, решить которую под силу немногим.

AdMe.ru предлагает вам посмотреть на изображения и попробовать догадаться, где спрятан нужный предмет и как устроены хитрые иллюзии, а текст статьи поможет разобраться в этом.

Изображения со звуком

Does anyone in visual perception know why you can hear this gif? pic.twitter.com/mcT22Lzfkp — 𝙻𝚒𝚜𝚊 𝙳𝚎𝙱𝚛𝚞𝚒𝚗𝚎 🏳️‍🌈 (@lisadebruine) December 2, 2017

Девушка из Шотландии задала пользователям соцсети Twitter вопрос: «Почему на этой гифке слышен звук?» Это явление объясняется взаимосвязью между зрением и слухом человека. Трясущаяся картинка иллюстрирует звуковую волну, и наш мозг готовит нас к громкому звуку. Этим приемом пользовались и при создании старых игр.

Иллюзия с двумя ракурсами

В интернете набирает популярность иллюзия: мы думаем, что эти фотографии сделаны с двух разных ракурсов, но на самом деле они идентичны. Это объясняется тем, что наш мозг пытается воспринимать двухмерное изображение как трехмерное, поэтому «додумывает» сюжет: нам кажется, что две дороги должны сойтись.

На этой картинке спрятался кот

Пользователи сайта Reddit пытались найти на этой картинке кота, и у многих даже получилось. Отметим, что котик не хотел прятаться, он просто мирно спал. Если вы нажмете на картинку, то увидите его.

Пропавший телефон

В 2016 году жительница Филиппин попросила помощи у друзей в социальных сетях. Она уронила свой iPhone на пол и никак не могла найти. Некоторые были уверены, что девушка смеется над ними и на ковре ничего нет. Но если вы найдете телефон, вы уже не сможете его развидеть. Если не нашли, жмите на картинку.

3D-зебра

Вы тоже видите парящие в воздухе плиты? Так власти Исландии решили креативно заставить водителей притормаживать на пешеходном переходе. Трехмерное изображение зебры очень нравится гражданам и отлично выполняет свою функцию: любой водитель инстинктивно замедлит автомобиль.

Загадочное озеро

«Вы видите озеро?» — такую подпись поставил под фотографией пользователь соцсети Imgur. Многие ответили на этот вопрос утвердительно. На самом деле никакого озера тут нет, это всего лишь бетонная стена, а песчаный берег вдали — ее верхушка.

Фотография снежного барса на охоте

Этот снимок снежного барса сделала фотограф из Австралии Ингер Вандайк. Ирбис — мастер маскировки, поэтому найти его даже на снимке очень нелегко. Если вы отчаялись, то нажмите на картинку.

Зазеркалье существует?

После этого видео многим становится страшновато, хотя выглядит трюк очень эффектно. Но мы уверяем — это всего лишь фокус. На видео сняты одинаковые действия, но они очень удачно и необычно смонтированы. Подробный разбор этой иллюзии вы можете посмотреть здесь и при нужных навыках видеомонтажа даже снять такой же ролик. Автор зазеркального видео любит удивлять подписчиков фантастическими сценками:

Одновременно одинаковые и разные детали

My toddler's train track is freaking me out right now. What is going on here?! pic.twitter.com/9o8bVWF5KO — marc blank-settle (@MarcSettle) April 6, 2016

Марк Блэнк-Сеттл заснял эту иллюзию, когда убирался в комнате сына: две фигуры кажутся одинаковыми, если положить одну на другую. Если расположить их друг под другом — они разные. Многие пытались объяснить это явление эффектами камеры, но на самом деле подобная иллюзия была изучена еще в XIX веке и называется иллюзией Ястрова.

Бонус

В Китае 11-летним школьникам задали очень странную задачку, которую не смогли решить даже взрослые. Если на борту корабля находятся 26 овец и 10 коз, то сколько лет капитану судна? Эта задача быстро разошлась по интернету. Департамент образования Китая объяснил, что у нее нет однозначного ответа. Такими способами проверяют критическое мышление учащихся, побуждают их искать нестандартные решения проблем. А какой ответ дали бы вы?