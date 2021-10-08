9 характерных черт, по которым любой иностранец мгновенно определит нашего человека

В последнее время у нас появилось больше возможностей путешествовать и знакомиться с культурой других стран, чем было у наших родителей и бабушек. Само собой, опытного туриста, который бегло владеет английским, или нашего соотечественника, переехавшего за границу, не так уж и просто отличить — большинство стереотипов об отдыхающих русских уже устарели.

Но мы в AdMe.ru включили наблюдательность, вспомнили все истории из личного опыта и подметили несколько неочевидных деталей, благодаря которым иностранцы понимают, что мы приехали издалека, ну а мы по ним сумеем опознать земляка в многонациональной толпе.

У нас есть привычка занимать очередь

В течение дня мы постоянно сталкиваемся с очередями к банкомату или кассе в магазине. Большинство помнит времена, когда очереди были неотъемлемой частью жизни каждой семьи: стоять несколько часов, чтобы получить необходимое, было нормой. С тех пор поменялось многое, но привычка вставать в очередь везде и всюду осталась. Именно наши соотечественники обязательно придут пораньше, чтобы, например, успеть сесть на лучшие места в туристическом автобусе или занять очередь на посадку в самолет.

Мы часто носим платки и шарфы на голове, а не на шее

Если взглянуть на фотографии, на которых запечатлен уличный стиль наших городов, можно заметить, что многие девушки стильно обыгрывают платок на голове. Этот аксессуар пришел к нам из древности, и наши соотечественницы сохранили особую любовь к нему. Так что, если на улице вдруг похолодает, мы запросто накинем платок с шеи на голову, и наш образ не утратит элегантности. А вот зарубежные модницы, если и носят шарфик или платок, то чаще всего на шее.

Холод нам нипочем

Что ни говори, а красиво одеваться мы любим. Даже несмотря на то, что в некоторых уголках нашей страны зимой стоит суровая погода, мы не боимся пройтись по морозу в легкой красивой одежде. В то время как иностранцы при любом похолодании спешат укутаться по максимуму, чтобы не простыть и не замерзнуть, мы начинаем утепляться, когда термометр показывает −30 °С. Нас вычислили в Альпах: на высоте 3 тыс. м только мы с мужем бегали в майках, все остальные были одеты в теплые куртки. © Елена Дорман / Facebook Но это только взрослые могут не носить зимой шапку: детей мы, как правило, укутываем потеплее. В Таллине зимой наших было видно за километр: дети в комбинезонах, как пингвины, в шапках-шлемах, рукавицах до локтя на резинке и ботинках с «калошами». А эстонские дети в джинсах, курточках, вязаных шапочках и перчатках. © Mary Bulgakova / Facebook



Вместо рюкзака или сумки — пакет

Фирменные пакеты из магазинов одежды или обуви мы, как правило, не выбрасываем, а используем еще не раз. Все мы помним, каким бережным было отношение к полиэтиленовым пакетам в советскую эпоху. Именно тогда и зародилась традиция носить их по особому случаю, «на выход». И традицию эту многие наши соотечественники продолжают блюсти до сих пор: в пакетах школьники носят сменную обувь, а мы спокойно можем иногда использовать плотные пакеты вместо сумки.

Мы действительно порой не вынимаем ложку, когда пьем чай. Ну не мешает она нам

Все мы слышали старые истории и анекдоты про то, как русских узнавали за границей благодаря не вынутой из чашки чая ложки. Но это, как оказалось, не просто шутки, а настоящая загадка нашей широкой души. Ложечка в чае нам ничуть не мешает. В кафе долго наблюдала за молодой девушкой и гадала, откуда она. Ну ничем не отличалась от англичанки или француженки! Но знаете, что ее выдало? Пресловутая ложечка, оставшаяся в чашке капучино, пока она его пила. © Дарья Астраханцева / Яндекс.Кью

Мы не любим небрежность в образе

Некоторым из нас не нравится небрежность в одежде, поэтому утюг — лучший друг большинства наших модниц. Будь то футболка, платье или джинсы — любые предметы гардероба перед выходом будут отглажены. Это прекрасная привычка, но из-за нее иностранцам может показаться, что мы не умеем расслабляться, поскольку люди за границей спокойно могут позволить себе слегка помятую одежду. Была у меня такая история. Стою в Женеве у отеля. Мимо проходит мужчина и говорит: «Привет, красавица». «Погоди, — говорю. — А ты как понял, что со мной по-русски надо?» — «А ты посреди Женевы стоишь в красном платье и на каблуках». © Polina Nemirovsky / Яндекс.Кью

Мы привыкли строить витиеватые предложения

Мы продолжаем мыслить на родном языке, даже когда не говорим на нем. Длинные, сложные предложения — это типично наша фишка, о чем иногда говорят даже преподаватели иностранного языка.

У нас есть особые жесты, непривычные для иностранцев

Существует даже словарь языка русских жестов, где собраны те жесты, которые мы чаще всего используем, например всплеснуть руками, показать кукиш или подбочениться. Конечно, нельзя утверждать, что иностранцам они незнакомы, но за рубежом в ходу иная жестикуляция, например жест «окей», который у нас на родине не так часто увидишь. А еще существуют слова, которые даже вне контекста будут понятны любому нашему соотечественнику. Шли с женой вдоль пляжа на Гран-Канарии. Я тихонько говорю: «Чтобы узнать, есть ли здесь русские, надо просто выйти на середину пляжа и громко крикнуть: „Лошадка-а-а!“» И тут сбоку слышим негромкий нерешительный голос: «Е-ежик!» Я и говорю: «Вот видишь, работает!» © Jevgenijs Belancevs / Facebook

Мы не доверяем незнакомцам

Этот пункт относится скорее к людям, рожденным в 90-х и раньше: у более молодого поколения, не заставшего советскую и постсоветскую эпоху, такое поведение либо отсутствует, либо не выражено. У людей же постарше любой незнакомец априори не вызывает доверия, если он не докажет обратное. По этой причине даже комплименты мы принимаем с сомнением, а за границей ведем себя так же, как и на родине, — ожидая подвоха от любого, кто не входит в наш круг близких людей.