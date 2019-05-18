9 голливудских знаменитостей, которым пришлось пережить немало трагедий

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Многие завидуют знаменитостям, их славе, деньгам, красоте. Вот только если бы обычные люди узнали, через что пришлось им пройти, прежде чем добиться известности, зависть бы быстро испарилась. Согласитесь, никто бы не хотел оказаться на месте, к примеру, Шарлиз Терон, на глазах которой собственная мать застрелила своего мужа-тирана. Или на месте Опры Уинфри, к которой в детстве приставали собственные двоюродные братья и дядя.

AdMe.ru прочитал биографии звезд и выяснил, что жизнь некоторых из них является, по сути, готовым сценарием для съемок захватывающей драмы.

Шарлиз Терон

43-летняя Шарлиз Терон — одна из самых известных и красивых актрис в Голливуде, которая к тому же является обладательницей «Оскара», «Золотого глобуса» и других наград. Но, взглянув на нее, вы ни за что не догадаетесь, что ей пришлось пережить в юности. Так, отец девочки был алкоголиком и часто избивал ее мать Герду. А когда будущей кинозвезде было 15 лет, во время очередной ссоры отец начал стрелять из пистолета в воздух, угрожая жене и самой Шарлиз. Терпение Герды лопнуло, она взяла личный пистолет и застрелила своего мужа. Стрельба была признана допустимой самообороной, и женщине не было предъявлено никаких обвинений. В 16 лет Терон стала победительницей в конкурсе моделей, заключила годовой контракт с модельным агентством и объездила всю Европу. Позднее она поступила в хореографическое училище Джоффри, так как мечтала о карьере балерины. Но в 19 лет травма колена поставила крест на танцевальной карьере Шарлиз. После этого она отправилась в Лос-Анджелес, где никого не знала, несколько месяцев жила в дешевой гостинице, чуть ли не голодая из-за отсутствия доходов. Однажды в 1994 году Терон пришла в банк, чтобы обналичить присланный ее матерью чек на $ 500. Когда служащий отказал в обналичивании, Шарлиз устроила такой скандал, за который уже тогда ей можно было вручить «Оскар». Но награда ждала ее впереди, а тогда на нее обратил внимание продюсер Джон Кроссби. Он смог разглядеть в девушке талант, помог ей устроиться в актерскую школу, и уже через 3 года она сыграла в фильме, который принес ей всемирную славу («Адвокат дьявола» с Киану Ривзом и Аль Пачино).

Роуз Макгоуэн

Будущая звезда сериала «Зачарованные» родилась во Флоренции в семье американцев Дэниела и Терри. Ее отец Дэниел руководил итальянским отделением секты под названием «Дети Бога». Он, его жена и дети были членами группы. Секта запрещала любые контакты с внешним миром, там не было ни газет, ни телевидения, а ее члены должны были находиться в темных помещениях. Самое ужасное, что эта секта поощряла беспорядочные интимные связи между ее членами. Но когда основатель группы Дэвид Берг стал пытаться вовлечь в это дело детей, отец Роуз понял, что пора бежать, причем как можно дальше. Так 9-летняя девочка со своей семьей оказалась в США. Здесь родители развелись, и Роуз осталась жить с мамой. Однажды один из ее любовников решил избавиться от 14-летней девчонки и убедил женщину, что ее дочь — наркоманка. Роуз отправили в клинику, но девушке удалось сбежать к бабушке. В 16 лет Макгоуэн съезжает от родственницы и начинает жить вместе со своим бойфрендом. В это время она трудилась официанткой, офисным работником и кассиршей. А когда ее возлюбленный погиб, Роуз иногда приходилось ночевать под открытым небом. Несмотря на все свои жизненные передряги, Роуз в 17 лет поступила в школу искусств в Сиэтле. А дальше началась ее успешная кинокарьера. Правда, несчастье снова настигло актрису в 2007 году. Роуз попала в ужасное ДТП, и осколки очков, которые были на ней, угодили в глаза и поранили лицо. Зрение звезды и ее лицо хирургам удалось восстановить, но внешность Макгоуэн изменилась навсегда.

Джим Керри

Сейчас этот канадско-американский актер — один из самых высокооплачиваемых комиков США. Однако юность Джима была очень нелегкой. Еще когда он учился в школе, его семья испытывала финансовые проблемы. Когда его отец Перси после увольнения с прежней работы устроился охранником на фабрику по изготовлению колес, всей семье пришлось устроиться работать туда же. Джим, его брат и сестры делали уборку, мыли полы и унитазы. Тогда будущий комик стал замкнутым ребенком. А когда родители решили бросить эту работу, им всем пришлось жить в автофургоне. И только когда Перси нашел работу, они переехали в Берлингтон, где прожили 8 лет. В то же время маму Джима Кэтлин иногда считали сумасшедшей, так как она страдала одной из форм невроза — ипохондрическим синдромом (она приписывала себе симптомы различных болезней). Когда Керри было 15 лет, отец привел его в комедийный клуб Yuk Yuk в Торонто. Но его первое выступление оказалось настолько провальным, что его освистали и чуть не закидали яйцами. Следующая попытка проявить свой комедийный талант была осуществлена лишь через 2 года. Тогда-то Джима и ждал успех — он стал постоянно выступать со своими стендап-концертами, параллельно пытаясь пробиться на телевидение и в кино.

Деми Мур

Отец звезды фильма «Привидение» ушел от ее матери еще до рождения дочери. Когда Мур было всего 3 месяца, ее мать вышла замуж за Дэна Гейнса, продавца газетной рекламы, который часто менял работу, а все деньги проигрывал в азартных играх. В результате семья переезжала множество раз. К тому же у ее мамы и отчима была алкогольная зависимость. Мало того, будущая кинозвезда в детстве носила брекеты, а еще у нее было косоглазие, из-за чего ей приходилось носить очки в толстой оправе и терпеть постоянные издевательства со стороны одноклассников. К счастью, ее мама смогла накопить деньги на операцию и исправить этот дефект. После рождения брата жизнь в семье стала невыносимой, девочка часто сбегала из дома. Когда ей было 15 лет, ее родители развелись, а через 2 года отчим покончил с собой. В 16 лет Деми ушла из дома окончательно и бесповоротно. А в 17 лет ей удалось завоевать сердце популярного рок-музыканта Фредди Мура, который бросил свою жену и 2 детей и женился на Деми. Именно Фреди и открыл ей путь в кино. Кстати, ее мама всю оставшуюся жизнь продолжала бороться с алкоголизмом, несколько раз была арестована за вождение в нетрезвом виде. И это в те годы, когда Мур уже была известной актрисой. В конце концов у ее матери был диагностирован рак, от которого она через несколько месяцев скончалась.

Майкл Дуглас

74-летний американский актер и продюсер Майкл Дуглас тоже пережил в жизни немало страданий — как физических, так и моральных. Так, в 1980 году с актером произошел несчастный случай на горнолыжном курорте. Из-за долгого лечения ему пришлось отказаться от актерской карьеры на целых 3 года. В 2003–2004 годах Дугласа и его жену Кэтрин Зету-Джонс преследовала Донетт Найт. Она была влюблена в актера и отправляла его жене письма с угрозами. Уже в суде Кэтрин заявила, что содержимое писем ее настолько потрясло, что у нее едва не произошел нервный срыв. В 2010 году суд Нью-Йорка приговорил сына актера от первого брака, Кэмерона Дугласа, к 5 годам тюрьмы за торговлю наркотиками. В том же году у актера обнаружили рак гортани. Он связывал свою болезнь со стрессом, злоупотреблением алкоголем и интенсивным курением. К счастью, меньше чем за год Майкл смог полностью вылечиться. В 2013 году актер заявил, что планирует развестись с Кэтрин Зетой-Джонс, с которой он прожил больше 13 лет. Причиной своего решения он назвал усталость от глобальной депрессии, возникшей у него из-за болезни Кэтрин. Напомним, актриса в 2011 году прошла курс лечения от биполярного аффективного расстройства, а через 2 года — от биполярного расстройства 2-го типа. Однако уже в конце года актеры помирились и снова стали жить вместе.

Опра Уинфри

Американскую телеведущую, актрису, продюсера, общественного деятеля Опру Уинфри не раз называли самой влиятельной знаменитостью планеты. Также она является первой темнокожей женщиной-миллиардером в истории. Но детство Опры похоже на ужасный триллер. Ее мать была горничной, и ей не хватало времени на воспитание дочери. Поэтому первые 6 лет своей жизни Уинфри провела в сельской глуши с бабушкой. Потом мама забрала ее и они переехали в район старого гетто города Милуоки. Когда Опре было 9 лет, она часто подвергалась приставаниям со стороны своих двоюродных братьев, дяди и его подруги. В 14 лет из-за проблем в отношениях с матерью девушка убежала из дома. Затем она забеременела и преждевременно родила ребенка, который вскоре умер. После этого расстроенная мать отправила Опру жить к отцу. Тот не поскупился на хорошее образование для своей дочери, и уже в 17 лет она выиграла соревнования по красноречию, стала студенткой Университета Штата Теннесси, где она изучала коммуникацию. В этом же возрасте она устроилась репортером на телеканал CBS, с которого и началась ее карьера самой известной телеведущей.

Вуди Харрельсон

Вуди родился в бедной семье, которая жила лишь на одну зарплату его матери, работающей секретарем. Когда будущему актеру было всего 3 года, его родители развелись. Через 4 года его отца Чарльза посадили в тюрьму за убийство. Выйдя на свободу, Чарльз снова начал заниматься грязными делами, связанными с распространением наркотиков. А в 1979 году, когда Вуди уже было 18 лет, его отца снова посадили — на этот раз за убийство окружного судьи. Ему дали 2 пожизненных срока. Поначалу актер не поддерживал связь со своим отцом, однако спустя годы стал навещать его в тюрьме. В 2007 году Чарльза Харрельсона нашли мертвым в своей камере без каких-либо признаков насильственной смерти.

Джек Николсон

Детство и юность одного из величайших актеров в истории кино было вполне обычным, разве что только его очень интересовал джаз-фьюжен и музыкальные автоматы. В молодости он много работал обычным служащим в студии MGM. Там его заметил продюсер Джо Пастернак, который и сподвигнул Джека стать актером. К 1974 году Николсон, которому на тот момент было 37, стал уже довольно известным актером. И именно в тот год Джеку открылась тайна, которая повергла его в глубокий шок. Журналист издания Time, который смог откопать скрываемую всеми информацию, рассказал актеру всю правду: его «старшая сестра» Джун на самом деле его мама. Другая сестра Николсона, Лоррейн, подтвердила слова репортера. Но она, как и все остальные члены семьи, даже и не догадывалась, кто является отцом актера. Дело в том, что Джун родила Джека в 16 лет. Чтобы избежать позора и не помешать дальнейшей карьере девушки, ее родители воспитали мальчика как своего сына. Таким образом, те, кого Николсон 37 лет считал своими родителями, оказались его бабушкой и дедушкой. Правда, к 1974 году в живых уже не было ни его биологической матери, ни бабушки.

Мэрилин Монро

У секс-символа 1950-х непростыми были не только детство, но и вся жизнь. Личность отца актрисы так до конца и не установлена, поскольку ее мама Глэдис рассталась со своим мужем Мартином Мортенсеном еще до того, как забеременела будущей кинозвездой. Так как Глэдис из-за работы не могла уделять дочери достаточно времени, первые 7 лет жизни Норма Джин (настоящее имя звезды) провела в семье опекунов, в которой росли и другие приемные дети. Летом 1933 года Глэдис купила небольшой дом в Голливуде и забрала дочь к себе. Но через несколько месяцев у женщины стали проявляться признаки психического расстройства, затем у нее выявили параноидальную шизофрению. Глэдис поместили в государственную больницу, где она и провела всю оставшуюся жизнь, почти не контактируя с дочерью. Следующие несколько лет Норма прожила в различных приемных семьях. В 16 лет Норма Джин вышла замуж за Джеймса Догерти, чтобы вырваться из приемной семьи и начать жить отдельно. Через год она устроилась на авиационный завод. А еще через 2 года там же стал работать армейский фотограф Дэвид Коновер, который предложил Норме позировать. Она согласилась, а после этого бросила работу на заводе и устроилась в агентство моделей Blue Book в Лос-Анджелесе. Именно там она начала приобретать популярность и известность. И уже через год, в 1946-м, она заключила свой первый контракт с киностудией 20th Century Fox, которая и сделала из девушки знаменитость мирового масштаба. Но при этом звездная жизнь Монро была полна несчастий и трагедий. У нее было много романов, 3 развода, она была дважды беременна, но оба раза неудачно (внематочная беременность, а потом — выкидыш). Из-за неспокойной жизни она не могла спать, ей приходилось ночевать в затемненной спальне, постоянно принимать снотворное. Февраль 1961 года она провела в психиатрической клинике в Нью-Йорке. В конце концов из-за спада кинокарьеры и трудностей в личной жизни актриса в 1962 году покончила с собой.