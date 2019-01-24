9 фраз, которые были вырваны из контекста и поэтому потеряли свой первоначальный смысл

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Многие знаменитые выражения, дошедшие до нас, по сути представляют собой вырванные из контекста фразы. Часто мы даже не представляем, насколько меняется их смысл к тому моменту, когда они становятся крылатыми. Многие из них вошли в нашу речь не только укороченными, но и с продолжением, которое не имеет никакого отношения к первоисточнику. Как, к примеру, «век живи, век учись, а дураком помрешь» или «я знаю только то, что ничего не знаю, но другие не знают и этого».

Мы в AdMe.ru решили восстановить знаменитые фразы и достоверно определить их авторов. Вот что у нас получилось.

1. «В здоровом теле здоровый дух»

Выражение происходит из сатиры римского поэта Ювенала, куда он вкладывал смысл, отличный от того, к которому мы привыкли. Целью должен являться дух «... что к гневу не склонен, страстей неразумных не знает...» Также существует версия, что эти строки основаны на известной в Древнем Риме пословице: «В здоровом теле здоровый дух — редкое явление».

2. «Чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей»

Это оборванная цитата из романа «Евгений Онегин» Александра Сергеевича Пушкина (глава 4, строфа VII): «Чем меньше женщину мы любим, Тем легче нравимся мы ей И тем ее вернее губим Средь обольстительных сетей. Разврат, бывало, хладнокровный Наукой славился любовной, Сам о себе везде трубя И наслаждаясь не любя. Но эта важная забава Достойна старых обезьян Хваленых дедовских времян...» Ту же мысль с тем же комментарием поэт высказал в письме 1822 года к своему брату Льву: «Чем меньше любишь женщину, тем вернее овладеваешь ею. Но это удовольствие достойно старой обезьяны 18-го столетия». Занятно, что уже следующая строка строфы меняет смысл фразы на противоположный, а звучная цитата оборвалась на самом интересном месте и ушла в народ.

3. «Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом»

Авторство этой фразы ошибочно приписывается Александру Васильевичу Суворову. На самом же деле оно принадлежит Александру Фомичу Погосскому — русскому писателю и драматургу, который видел целью своей деятельности просвещение народа. В его сборнике поучений «Солдатские заметки» можно найти такое изречение: «Плохой тот солдат, который не думает быть генералом, а еще плоше тот, который слишком думает, что с ним будет». Еще одно подтверждение, что вся соль выражения содержится во второй его части, утраченной со временем.

4. «Цель оправдывает средства»

Авторами этой фразы в разное время считались и Макиавелли, и Игнатий де Лойола, однако произнес ее другой человек. Религиовед Лазарь Наумович Великович в своей книге «Черная гвардия Ватикана» упоминает, что знаменитый представитель ордена иезуитов (или Общество Иисуса) Антонио Эскобар-и-Мендоза однажды сказал: «Цель сообщает деяниям их специфическую ценность, и в зависимости от хорошей или дурной цели деяния делаются хорошими или дурными». Конечно, было бы здорово переспросить у самого автора фразы, что он имел в виду, но сводить ее смысл к тому, что любые аморальные действия можно оправдать благой целью, как сейчас трактуется это выражение, с исторической точки зрения некорректно.

5. «Исключение подтверждает правило»

Exceptio probat regulam in casibus non exceptis — «Исключение подтверждает правило не в исключительных случаях». Другими словами, исключение (сделанное в данном случае, исключительном по каким-либо причинам) не отменяет общего правила (для других случаев, которые не являются исключительными). Фраза берет начало в заявлении Цицерона, сделанном им во время защиты Луция Корнелия Бальба Старшего, которого обвиняли в незаконном получении римского гражданства. Обвинитель привел примеры договоров Рима с племенами, которые запрещали давать их членам гражданство, и предложил сделать вывод, что гадитанцам (коим являлся Луций Корнелий Бальб) гражданства тоже давать нельзя. На что Цицерон ответил: «Если ого­вор­ка (исключение) это запре­ща­ет, то в слу­ча­ях, когда ого­вор­ки нет, это без­услов­но разрешается».

6. «Я знаю только то, что ничего не знаю»

Фраза, которая нам известна со школы, принадлежит Сократу, но так как сам философ не оставил своих письменных работ, узнать его слова мы можем благодаря трудам его учеников. Вот как Платон в «Апологии Сократа» записал слова учителя: «...я рассуждал сам с собою, что этого-то человека я мудрее, потому что мы с ним, пожалуй, оба ничего в совершенстве не знаем, но он, не зная, думает, что что-то знает, а я коли уж не знаю, то и не думаю, что знаю». Очевидно, что смысл, который мы привыкли вкладывать в сокращенную версию данной фразы, отличается от смысла первоисточника. Есть еще одна версия, кому может принадлежать эта знаменитая фраза. В примечаниях к «Апологии Сократа» под редакцией Азы Алибековны Тахо-Годи это утверждение приписывается Демокриту.

7. «Ложь во спасение»

Смысл данного крылатого выражения всем понятен без объяснения с детства. Однако этой фразы никто не произносил, у нее нет автора, а история ее появления очень проста: это результат некорректного трактования старославянского текста Библии. В 17-й строке 32 псалома Ветхого Завета сказано: «Ложъ конь во спасенiе, во множестве же силы своея не спасется». Здесь «ложъ» — краткое прилагательное, на современный русский язык переводится как «ненадежен». То есть в наши дни фраза из Библии звучит так: «Ненадежен конь для спасения, не избавит великою силою своею». Как мы видим, ни лжи, ни того, что она пойдет кому-то во благо, здесь нет.

8. «Красота спасет мир»

Цитата из романа «Идиот» Федора Михайловича Достоевского. Смысл, который автор вкладывал в понятие «красота» (духовная красота, красота души), при произнесении данной фразы обычно не учитывается, и воспринимается она буквально. В романе (часть 3, глава V) эти слова произносит 18-летний Ипполит Терентьев, ехидно цитируя переданные ему Николаем Иволгиным слова князя: «Правда, князь, что вы раз говорили, что мир спасет „красота“? Господа, — закричал он громко всем, — князь утверждает, что мир спасет красота! А я утверждаю, что у него оттого такие игривые мысли, что он теперь влюблен. Господа, князь влюблен; давеча, только что он вошел, я в этом убедился. Не краснейте, князь, мне вас жалко станет. Какая красота спасет мир? Мне это Коля пересказал...»

9. «Точность — вежливость королей»

Полная версия крылатого выражения, авторство которого принадлежит французскому королю Людовику XVIII, несколько меняет привычный нам смысл. Фраза цитировалась в письме немецкого публициста К. Э. Эльснера (K. E. Oelsner) к писателю Варнхагену фон Энзе (Varnhagen von Ense) от 8 июля 1817 г.

Наверняка вы тоже знаете какие-нибудь малоизвестные продолжения знаменитых фраз. Мы с удовольствием прочитаем их в комментариях.