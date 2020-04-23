9 фактов про известных гениев, которые оказались неправдой

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Бетховен родился в ужасной нищете, Моцарт в ней же умер, а Кант никогда не покидал родного Кенигсберга. Читать о том, как гений пришел к славе, невзирая на несчастное детство, или о том, как о нем все забыли, или о том, как он чудил, всегда очень интересно. Но зачастую эти захватывающие истории оказываются преувеличением, а то и выдумкой.

Мы в AdMe.ru всегда стоим за истину, поэтому решили проверить, правда ли все то, что рассказывали о людях искусства в школе. Оказывается, коварные потомки, мифологизируя гениев, меняют даже цвет их волос.

Гоголь был блондином

Мы все представляем автора «Мертвых душ» с темными волосами, но, оказывается, ошибаемся. Сестра писателя вспоминала, что у Гоголя в детстве были светлые волосы, но со временем потемнели. Однако и после этого он не стал жгучим брюнетом, как мы привыкли представлять. Сергей Аксаков писал, что в 1839 году у писателя были «белокурые густые волосы, лежащие у него по плечам». О белокурых прядях классика русской литературы вспоминал и художник Иван Айвазовский.

Бетховен родился в благополучной семье

Дом, в котором родился и жил Людвиг ван Бетховен.

Помните, как по сети ходил тест с таким вопросом: «Вы знакомы с беременной женщиной, которая уже имеет 8 детей. Двое из них — слепые, трое — глухие, один — умственно недоразвитый, сама она больна сифилисом. Посоветуете ли вы ей сделать аборт?» Тем, кто отвечал «да», сообщали: «Вы только что убили Людвига ван Бетховена». На самом деле композитор — второй сын придворного певчего Боннской капеллы и его любимой жены Марии Магдалены. Их первенец, к сожалению, не выжил, что было не редкостью в то время. У матери Бетховена не было сифилиса, его отец хорошо зарабатывал, а жила семья во вполне приличном доме. Более того, успех Людвига — заслуга его родителей. Папа мальчика хотел сделать из него второго Моцарта, поэтому нанимал для него прекрасных учителей.

Ницше не был националистом

Портрет Ницше кисти Эдварда Мунка.

Пропагандисты Третьего рейха изрядно попортили репутацию Фридриху Ницше, пытаясь привязать ее к национал-социалистической идеологии. Однако сам мыслитель явно был далек от идей гитлеровецев. В книге «По ту сторону добра и зла» он писал, что «у современных немцев появляется то антифранцузская глупость, то антиеврейская, то прусская».

Пушкин не так уж и любил Царскосельский лицей

Помните трогательные стихи Пушкина о Царскосельском лицее и друзьях-одноклассниках? После их прочтения складывается ощущение, что поэт обожал альма-матер, однако написаны они были уже после выпуска. А во время учебы он писал о своем учебном учреждении так: Увы, в монастыре,

При бледном свеч сиянье,

Один пишу к сестре.

Все тихо в мрачной кельи:

Защелка на дверях,

Молчанье, враг веселий,

И скука на часах!

Андерсен любил детей

Ханса Кристиана Андерсена включают в список детоненавистников. Отчасти из-за того, что он так и не создал семью, отчасти потому, что сам сказочник не любил, когда его называли детским автором. Однако друг писателя Эдвард Колин вспоминал, как Ханс Кристиан любил проводить время с его детьми, возился с ними, восторгался словечками, которые потом вставлял в свои произведения. При этом Колин отмечал, что великий сказочник относился к малышам без слепого обожания и стремления их тискать, но обвинять Андерсена в том, что он негативно относился к детям, было бы несправедливо.

Иммануил Кант покидал Кенигсберг

Да, Иммануил Кант родился и умер в Кенигсберге, но это не значит, что он никогда не покидал его. 4 года философ работал домашним учителем за пределами родного города. Миф о том, что мыслитель никогда не покидал Кенигсберг, обусловлен тем, что Иммануил очень любил родной город и считал, что нет нужды уезжать оттуда, чтобы узнать мир.

Толстой не носил крестьянскую одежду

Имиджу Льва Толстого как человека, ходящего босиком и в крестьянской рубахе, во многом поспособствовал художник Илья Репин. Писатель, увидев свой портрет кисти живописца, был недоволен. «Ка­жет­ся, Репин ни­ког­да не ви­дал ме­ня бо­сиком. Не­до­ста­ет толь­ко, что­бы ме­ня изобра­зили без пан­та­лон», — цитировал классика его сын Сергей Львович. Толстой действительно мог надеть простую одежду, но лишь для физической работы. Домашний костюм писателя был довольно прост, но, в отличие от крестьянской одежды, его шили из дорогой ткани. При этом на публике граф появлялся при полном параде: в сюртуке, накрахмаленной рубашке и шляпе.

Толкиен не делал никаких политических намеков в своих книгах

Многие ищут политические аналогии в произведениях Толкиена. Так, Мордор, по мнению одних, — Третий рейх, по мнению других — СССР, а Кольцо Всевластья — аллюзия ядерной бомбы. Сам писатель неоднократно говорил о том, что в его произведениях нет никаких аллегорий. Более того, большую часть «Властелина колец», в том числе и концовку, он завершил еще до бомбардировки Хиросимы и Нагасаки.

Моцарт никогда не жил в нищете

Вольфганг Амадей Моцарт был очень успешным музыкантом и получал внушительные гонорары. Но ни он, ни его жена Констанция не умели распоряжаться деньгами: они сняли роскошную квартиру, наняли слуг и отправили сына учиться в дорогой интернат. Из-за этого к концу жизни музыканта чета оказалась в долгах, впрочем, многие кредиторы простили их вдове. Более того, после смерти композитора Констанция сумела получить пособие в размере трети его жалования, которое было немалым. Что касается похорон Моцарта, то они отнюдь не были бедными и безлюдными. Композитора действительно похоронили в общей могиле, но лишь потому, что это соответствовало традициям Вены того времени.

А вы знаете какие-либо мифы о людях искусства, на поверку оказавшиеся выдумкой?