9 фактов о классических произведениях, которые не огорошат разве что профессора литературы

Книжные миры полны секретов. В них можно провалиться с головой, как Алиса в кроличью нору, и не захотеть возвращаться к реальности. За классной книгой так приятно провести вечер. Однако, увлекшись сюжетными поворотами, можно не заметить припрятанных автором пасхалок.

AdMe.ru освежил в памяти произведения мировой классики. Оказалось, что при первом прочтении мы кое-что пропустили, а некоторые детали изменились под действием времени и всесильного кинематографа.

Гамлет не разговаривал с черепом во время монолога «Быть или не быть»

Знаменитый монолог происходит в 1-й сцене 3-го акта шекспировской трагедии. Череп же королевского шута Йорика выкапывают в 1-й сцене 5-го акта. В голове не укладывается, как эти двое могли встретиться раньше времени, но во многих экранизациях и постановках режиссеры давали Гамлету в руки череп не по расписанию — видимо, для особой драматичности. А мы и запомнили.

Туфельки Дороти не были красными

В книге «Удивительный волшебник из страны Оз» Дороти носила серебряные туфли. Рубиновыми они стали в кино. Исполнительница главной роли Джуди Гарленд надела обувь красного цвета, потому что так она выделялась на фоне дороги из желтого кирпича, но у книжной Дороти красных туфель не было.

«Алиса в Стране чудес» — это книга о математике

Это сегодня нейробиологи и психологи ссылаются на сказку Льюиса Кэрролла в контексте науки о мозге, но сам автор вкладывал в историю Алисы совсем другие смыслы. Кэрролл был консервативным математиком. В то время в мире алгебры господствовали идеи абстракционизма, которые Кэрролл не разделял. Сатирическим ответом на новые веяния в науке и стала «Алиса в Стране чудес». В книге можно найти и объяснение отрицательных чисел, и отсылки к кватернионам Гамильтона. О математических аллюзиях Кэрролла даже написали диссертацию. Ученая из Оксфорда по имени Мелани Бэйли поделилась анализом «Алисы в Стране чудес» в своем недавнем научном труде.

Анна Каренина не бросалась под поезд

В 7-й части Анна действительно погибает под колесами поезда, но это было скорее нелепой ошибкой судьбы, чем волевым решением героини. Каренина встала напротив подъезжающего состава, но в последний момент поменяла свое решение: «...И в то же мгновение она ужаснулась тому, что делала. „Где я? Что я делаю? Зачем?“ Она хотела подняться, откинуться; но что-то огромное, неумолимое толкнуло ее в голову и потащило за спину». Из текста романа явно понятно, что Анна не кинулась импульсивно под колеса состава. Но почему-то даже люди, которые читали книгу, думают, что героиня поступила именно так. Возможно, всему виной экранизации, в которых сцена с поездом зачастую отличается от той, что была написана Львом Толстым.

Внимательный читатель может определить точное время действия романа «Мастер и Маргарита»

В романе Булгакова нет упоминания времени действия, но литературоведы подсчитали, что приезд Воланда в Москву мог случиться только в 1929 году. По деталям эпохи в романе узнаются 20-е и 30-е годы прошлого века. Повествование во всех сюжетных линиях начинается в Страстную неделю перед Пасхой. Знаменательная встреча на Патриарших происходит в майскую среду вечером, когда до пасхального воскресенья остается 5 дней. За предполагаемый промежуток времени только одна Пасха подходит под все эти условия, и она приходится на 5 мая 1929 года. К слову, именно в 1929 году Михаил Афанасьевич начал работу над романом и было ему тогда столько же, сколько и Мастеру, — 38 лет.

Имена героев «Повелителя мух» придумал не Голдинг

Уильям Голдинг позаимствовал имена героев у другого писателя — Роберта Баллантайна. Голдинг с женой Энн часто читали своим детям книги об островах. В категорию домашнего чтения попала и книга Баллантайна «Коралловый остров». Тогда-то Голдинг и задумал написать реалистичный роман о детях, очутившихся на необитаемом острове. Итогом этой работы стал «Повелитель мух». Одинаковые имена и декорации — единственное, что роднит «Повелителя мух» с романом Баллантайна. В «Коралловом острове» мальчишки живут дружно и ведут себя как мудрые взрослые. У Голдинга же получился «Коралловый остров» наоборот. Его герои — предоставленные самим себе ребята, которые пытаются походить на взрослых, но совершают дикие поступки.

«Вишневый сад» задуман как комедия

В подзаголовке к пьесе написано «комедия». Так решил сам Антон Павлович Чехов, но это примечание не стоит воспринимать как жанровое определение. По мнению литературных критиков, «Вишневый сад», конечно же, глубоко трагичное произведение, но играть его нужно смешно и непринужденно.

В 14-м эпизоде «Улисса» воссоздана история развития английского языка

Один из самых сложных романов XX века «Улисс» полон загадок и аллюзий, не всегда понятных читателю. Так, например, в 14-м эпизоде автор резюмирует всю историю английского языка. Глава начинается прозой на латыни и англо-саксонскими аллитерациями. Автор умело пародирует стиль письма Дефо, Стерна, Диккенса и заканчивает часть современным сленгом. Литературоведы, проанализировав язык эпизода, заключили, что стадии развития языка, по версии Джойса, повторяют 9-месячную эволюцию плода в утробе матери.

2-й том «Мертвых душ» не был полностью утерян

Николай Васильевич Гоголь сжег рукопись 2-го тома «Мертвых душ», но до нас дошли некоторые части, найденные в черновиках писателя. 4 уцелевшие главы знакомят читателей с новыми помещиками и рассказывают о злоключениях Чичикова. По оригинальной идее автора, «Мертвые души» должны были стать 3-частной поэмой. Этой задумке не суждено было сбыться, но все же, как мы теперь знаем, у произведения есть продолжение.